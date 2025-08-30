ليبيا.. بعثة الأمم المتحدة تحذر من التصعيد العسكري حول طرابلس وتدعو لضبط النفس

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:51 GMT
9 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
مجلس الأمن يدعو لوقف الحرب في غزة وواشنطن ترفض، هجوم إسرائيلي مكثف يستهدف العاصمة اليمنية صنعاء
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:16 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:52 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:29 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:28 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:47 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
11:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: كييف و الاتحاد الأوروبي يعملان على تقويض الاتفاقيات التي تم التوصل لها خلال قمة بوتين-ترامب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250830/ليبيا-بعثة-الأمم-المتحدة-تحذر-من-التصعيد-العسكري-حول-طرابلس-وتدعو-لضبط-النفس-1104321597.html
ليبيا.. بعثة الأمم المتحدة تحذر من التصعيد العسكري حول طرابلس وتدعو لضبط النفس
ليبيا.. بعثة الأمم المتحدة تحذر من التصعيد العسكري حول طرابلس وتدعو لضبط النفس
سبوتنيك عربي
تابعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقلق عميق استمرار حشد القوات والأسلحة الثقيلة في محيط العاصمة طرابلس، معتبرة أن هذا التطور يشكّل تهديدا خطيرا للاستقرار... 30.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-30T16:38+0000
2025-08-30T16:38+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
الأخبار
منظمة الأمم المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0f/1100584094_127:0:1153:577_1920x0_80_0_0_76763c918b5896e7c012dd400a04b68a.jpg
وأشارت البعثة في بيان لها، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، مساء اليوم السبت، إلى أن المحادثات الجارية منذ يونيو/حزيران الماضي بشأن الترتيبات الأمنية في العاصمة، برعاية المجلس الرئاسي وبدعم أممي، حققت تقدما في عدد من الملفات التي تهم حكومة الوحدة الوطنية.فيما دعت البعثة الأممية في ليبيا الأطراف كافة إلى مواصلة الحوار لحل الخلافات في أقرب وقت ممكن.وأكدت البعثة أن أي استخدام للقوة قد يؤدي إلى اندلاع مواجهات عنيفة، محذرة من أن التحشيد العسكري الأخير أثار مخاوف واسعة بين سكان طرابلس، أكثر مدن ليبيا كثافة سكانية، مشددة على ضرورة ضمان حماية المدنيين ومنع اندلاع أي اشتباكات قد تعرض حياتهم وممتلكاتهم للخطر.كما نبهت إلى أن الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية تعد جرائم يعاقب عليها القانون، مؤكدة أن مجلس الأمن شدد في قراره الصادر في 17 مايو الماضي على محاسبة المسؤولين عن مثل هذه الانتهاكات.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي العميق، بوجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس غربي البلاد وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في بنغازي شرقي البلاد مكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد.هذا الانقسام يترافق مع ازدواج في المؤسسات السيادية، وأبرزها السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب في طبرق، وشريكه الاستشاري وفق اتفاق الصخيرات، المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، والذي يعاني بدوره من انقسامات داخلية.
https://sarabic.ae/20250824/البعثة-الأممية-في-ليبيا-نسعى-لإشراك-قادة-البلاد-في-عملية-سياسية-لتنفيذ-خارطة-الطريق-1104087190.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0f/1100584094_256:0:1025:577_1920x0_80_0_0_9872c9d534a8052086e7c2745e54bcee.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, منظمة الأمم المتحدة
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, منظمة الأمم المتحدة

ليبيا.. بعثة الأمم المتحدة تحذر من التصعيد العسكري حول طرابلس وتدعو لضبط النفس

16:38 GMT 30.08.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالأوضاع الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس
الأوضاع الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
تابعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقلق عميق استمرار حشد القوات والأسلحة الثقيلة في محيط العاصمة طرابلس، معتبرة أن هذا التطور يشكّل تهديدا خطيرا للاستقرار والأمن في البلاد.
وأشارت البعثة في بيان لها، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، مساء اليوم السبت، إلى أن المحادثات الجارية منذ يونيو/حزيران الماضي بشأن الترتيبات الأمنية في العاصمة، برعاية المجلس الرئاسي وبدعم أممي، حققت تقدما في عدد من الملفات التي تهم حكومة الوحدة الوطنية.
فيما دعت البعثة الأممية في ليبيا الأطراف كافة إلى مواصلة الحوار لحل الخلافات في أقرب وقت ممكن.
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2025
البعثة الأممية في ليبيا: نسعى لإشراك قادة البلاد في عملية سياسية لتنفيذ خارطة الطريق
24 أغسطس, 12:37 GMT
وأكدت البعثة أن أي استخدام للقوة قد يؤدي إلى اندلاع مواجهات عنيفة، محذرة من أن التحشيد العسكري الأخير أثار مخاوف واسعة بين سكان طرابلس، أكثر مدن ليبيا كثافة سكانية، مشددة على ضرورة ضمان حماية المدنيين ومنع اندلاع أي اشتباكات قد تعرض حياتهم وممتلكاتهم للخطر.
وجددت البعثة التزامها بمواصلة دعم جهود الوساطة والعمل مع الأطراف المعنية لمعالجة التحديات الراهنة وضمان استدامة الهدنة، مذكرة جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
كما نبهت إلى أن الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية تعد جرائم يعاقب عليها القانون، مؤكدة أن مجلس الأمن شدد في قراره الصادر في 17 مايو الماضي على محاسبة المسؤولين عن مثل هذه الانتهاكات.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي العميق، بوجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس غربي البلاد وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في بنغازي شرقي البلاد مكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد.
هذا الانقسام يترافق مع ازدواج في المؤسسات السيادية، وأبرزها السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب في طبرق، وشريكه الاستشاري وفق اتفاق الصخيرات، المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، والذي يعاني بدوره من انقسامات داخلية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала