ليبيا.. بعثة الأمم المتحدة تحذر من التصعيد العسكري حول طرابلس وتدعو لضبط النفس

ليبيا.. بعثة الأمم المتحدة تحذر من التصعيد العسكري حول طرابلس وتدعو لضبط النفس

وأشارت البعثة في بيان لها، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، مساء اليوم السبت، إلى أن المحادثات الجارية منذ يونيو/حزيران الماضي بشأن الترتيبات الأمنية في العاصمة، برعاية المجلس الرئاسي وبدعم أممي، حققت تقدما في عدد من الملفات التي تهم حكومة الوحدة الوطنية.فيما دعت البعثة الأممية في ليبيا الأطراف كافة إلى مواصلة الحوار لحل الخلافات في أقرب وقت ممكن.وأكدت البعثة أن أي استخدام للقوة قد يؤدي إلى اندلاع مواجهات عنيفة، محذرة من أن التحشيد العسكري الأخير أثار مخاوف واسعة بين سكان طرابلس، أكثر مدن ليبيا كثافة سكانية، مشددة على ضرورة ضمان حماية المدنيين ومنع اندلاع أي اشتباكات قد تعرض حياتهم وممتلكاتهم للخطر.كما نبهت إلى أن الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية تعد جرائم يعاقب عليها القانون، مؤكدة أن مجلس الأمن شدد في قراره الصادر في 17 مايو الماضي على محاسبة المسؤولين عن مثل هذه الانتهاكات.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي العميق، بوجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس غربي البلاد وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في بنغازي شرقي البلاد مكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد.هذا الانقسام يترافق مع ازدواج في المؤسسات السيادية، وأبرزها السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب في طبرق، وشريكه الاستشاري وفق اتفاق الصخيرات، المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، والذي يعاني بدوره من انقسامات داخلية.

