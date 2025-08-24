عربي
البعثة الأممية في ليبيا: نسعى لإشراك قادة البلاد في عملية سياسية لتنفيذ خارطة الطريق
البعثة الأممية في ليبيا: نسعى لإشراك قادة البلاد في عملية سياسية لتنفيذ خارطة الطريق
صرحت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيتيه، اليوم الأحد، بأنها تسعى إلى "تدشين حوار مهيكل مع القادة الليبيين، للاستماع إلى أفكارهم في تنفيذ خارطة... 24.08.2025, سبوتنيك عربي
وذكرت صحيفة "بوابة الوسط"، مساء اليوم الأحد، أن تصريحات تيتيه، جاءت خلال كلمة مقتطفة من إحاطتها التي قدمتها أمام مجلس الأمن الدولي بشأن ملامح خارطة الطريق والعملية السياسية.وقالت رئيسة البعثة: "أخبرتمونا أنكم تريدون حكومة مستقرة من اختياركم، وتريدون انتخاب قادتكم على الصعيدين المحلي والوطني، وتريدون أن تكونوا جزءا من العملية، ليس كمتفرجين بل كمواطنين في بلدكم، وخارطة الطريق هذه تسعى إلى جعل تطلعاتكم قابلة للتنفيذ".وأضافت تيتيه: "نسعى لصياغة عملية سياسية تُشرك القادة الليبيين في حوار مهيكل ومشاورات مُستمرة، حضوريًا وعبر الإنترنت، للاستماع إليكم والإستنارة بأفكاركم في تنفيذ خارطة الطريق، التي تسعى لكي تضمن لكم إجراء انتخابات وطنية".وقالت تيتيه، في بيان صحفي يوم الخميس الماضي: "قدمت اليوم لمجلس الأمن الدولي خارطة طريق تقود ليبيا نحو الانتخابات والمؤسسات الموحّدة، والأهم من ذلك أنني أضعها بين أيديكم"، مضيفة أن "العملية صيغت استنادًا إلى مشاركة شعبية واسعة".وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلّف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، والنزاعات حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
صرحت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيتيه، اليوم الأحد، بأنها تسعى إلى "تدشين حوار مهيكل مع القادة الليبيين، للاستماع إلى أفكارهم في تنفيذ خارطة الطريق للوصول إلى الانتخابات الوطنية".
وذكرت صحيفة "بوابة الوسط"، مساء اليوم الأحد، أن تصريحات تيتيه، جاءت خلال كلمة مقتطفة من إحاطتها التي قدمتها أمام مجلس الأمن الدولي بشأن ملامح خارطة الطريق والعملية السياسية.
وقالت رئيسة البعثة: "أخبرتمونا أنكم تريدون حكومة مستقرة من اختياركم، وتريدون انتخاب قادتكم على الصعيدين المحلي والوطني، وتريدون أن تكونوا جزءا من العملية، ليس كمتفرجين بل كمواطنين في بلدكم، وخارطة الطريق هذه تسعى إلى جعل تطلعاتكم قابلة للتنفيذ".
وأضافت تيتيه: "نسعى لصياغة عملية سياسية تُشرك القادة الليبيين في حوار مهيكل ومشاورات مُستمرة، حضوريًا وعبر الإنترنت، للاستماع إليكم والإستنارة بأفكاركم في تنفيذ خارطة الطريق، التي تسعى لكي تضمن لكم إجراء انتخابات وطنية".

وكانت هانا تيتيه، قد ذكرت الخميس الماضي، عن "خارطة طريق جديدة" تقود ليبيا نحو الانتخابات والمؤسسات الموحّدة.

وقالت تيتيه، في بيان صحفي يوم الخميس الماضي: "قدمت اليوم لمجلس الأمن الدولي خارطة طريق تقود ليبيا نحو الانتخابات والمؤسسات الموحّدة، والأهم من ذلك أنني أضعها بين أيديكم"، مضيفة أن "العملية صيغت استنادًا إلى مشاركة شعبية واسعة".
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلّف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، والنزاعات حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
