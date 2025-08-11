https://sarabic.ae/20250811/قائد-الجيش-الليبي-خليفة-حفتر-يعين-نجله-نائبا-له-1103618302.html

قائد الجيش الليبي خليفة حفتر يعين نجله نائبا له

قائد الجيش الليبي خليفة حفتر يعين نجله نائبا له

كلف قائد الجيش الليبي، المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر، مساء اليوم الاثنين، الفريق أول صدام خليفة حفتر نائبا للقائد العام للقوات المسلحة العربية...

وأكدت وسائل إعلام ليبية، أن "هذا التكليف سيتبعه عدد من التكليفات المهمة خلال الأيام القليلة المقبلة"، مشيرة إلى أن ذلك جاء بعد يوم من الاحتفال بالذكرى الخامسة والثمانين لتأسيس الجيش الليبي، وتماشيًا مع رؤية 2030 لتطوير وتعزيز الأداء العام للقوات المسلحة الليبية.من جهته، هنأ رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الفريق صدام خليفة حفتر، بمناسبة تكليفه نائبًا لوالده، واصفا القرار بـ"الحكيم الذي يعكس الثقة الراسخة في كفاءته وخبرته العسكرية".واعتبر عقيلة، أن "تكليف صدام حفتر يعزز من مكانة المؤسسة العسكرية، ويدعم قوتها وقدرتها على صون سيادة الوطن وحماية وحدته وأمنه واستقراره"، متمنيًا له التوفيق في مهامه الجديدة.وتأسس الجيش الليبي في 9 أغسطس/ آب 1940 من قوات المقاومة الليبية المهجّرة إلى مصر، في منطقة أبورواش بمحافظة الجيزة، حيث شارك إلى جانب القوات البريطانية في مواجهة القوات الإيطالية، وبلغ تعداده حينها نحو 11 ألف مقاتل.وبعد استقلال ليبيا عام 1951، أُعيدت هيكلة الجيش، وبدأت الحكومة في إرسال البعثات العسكرية إلى الخارج، قبل إنشاء أول مدرسة عسكرية في مدينة الزاوية عام 1953 لتخريج دفعات من الضباط.وفي بداياته، تولّى قيادة الجيش ضابط بريطاني، ثم العميد عمران الجاضرة، قبل أن تتجه الحكومة عام 1954 إلى المملكة العراقية للاستفادة من خبراتها في تدريب الجيش، حيث انتُدبت إليها نخبة من أفضل العناصر العسكرية الليبية.

