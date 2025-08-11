قائد الجيش الليبي خليفة حفتر يعين نجله نائبا له

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:38 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
استمرار محاولات إبرام اتفاق لوقف الحرب على غزة، مظاهرات حاشدة في تل أبيب، وألمانيا تعلق صادرات أسلحة لإسرائيل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
09:33 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر من زيادة مخاطر الإرهاب في الساحل الأفريقي وتطالب بتعاون الدول
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: المأرب الأمريكي في القوقاز أمني وهذا يخلق توترا لدى إيران
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل إشعال الحرب سيمكن اليونان من دخول المفاوضات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية؟ يجيب خبراء
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250811/قائد-الجيش-الليبي-خليفة-حفتر-يعين-نجله-نائبا-له-1103618302.html
قائد الجيش الليبي خليفة حفتر يعين نجله نائبا له
قائد الجيش الليبي خليفة حفتر يعين نجله نائبا له
سبوتنيك عربي
كلف قائد الجيش الليبي، المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر، مساء اليوم الاثنين، الفريق أول صدام خليفة حفتر نائبا للقائد العام للقوات المسلحة العربية... 11.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-11T18:42+0000
2025-08-11T18:42+0000
أخبار ليبيا اليوم
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101350/85/1013508500_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_d1f23daf16a21b6442016e3e42860b8c.jpg
وأكدت وسائل إعلام ليبية، أن "هذا التكليف سيتبعه عدد من التكليفات المهمة خلال الأيام القليلة المقبلة"، مشيرة إلى أن ذلك جاء بعد يوم من الاحتفال بالذكرى الخامسة والثمانين لتأسيس الجيش الليبي، وتماشيًا مع رؤية 2030 لتطوير وتعزيز الأداء العام للقوات المسلحة الليبية.من جهته، هنأ رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الفريق صدام خليفة حفتر، بمناسبة تكليفه نائبًا لوالده، واصفا القرار بـ"الحكيم الذي يعكس الثقة الراسخة في كفاءته وخبرته العسكرية".واعتبر عقيلة، أن "تكليف صدام حفتر يعزز من مكانة المؤسسة العسكرية، ويدعم قوتها وقدرتها على صون سيادة الوطن وحماية وحدته وأمنه واستقراره"، متمنيًا له التوفيق في مهامه الجديدة.وتأسس الجيش الليبي في 9 أغسطس/ آب 1940 من قوات المقاومة الليبية المهجّرة إلى مصر، في منطقة أبورواش بمحافظة الجيزة، حيث شارك إلى جانب القوات البريطانية في مواجهة القوات الإيطالية، وبلغ تعداده حينها نحو 11 ألف مقاتل.وبعد استقلال ليبيا عام 1951، أُعيدت هيكلة الجيش، وبدأت الحكومة في إرسال البعثات العسكرية إلى الخارج، قبل إنشاء أول مدرسة عسكرية في مدينة الزاوية عام 1953 لتخريج دفعات من الضباط.وفي بداياته، تولّى قيادة الجيش ضابط بريطاني، ثم العميد عمران الجاضرة، قبل أن تتجه الحكومة عام 1954 إلى المملكة العراقية للاستفادة من خبراتها في تدريب الجيش، حيث انتُدبت إليها نخبة من أفضل العناصر العسكرية الليبية.
https://sarabic.ae/20250611/الجيش-الليبي-يرد-لأول-مرة-على-اتهامات-التدخل-في-حرب-السودان-1101541681.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101350/85/1013508500_218:0:2885:2000_1920x0_80_0_0_a5d71eae3e550ac20dff26f284071169.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

قائد الجيش الليبي خليفة حفتر يعين نجله نائبا له

18:42 GMT 11.08.2025
© Sputnikحفتر
حفتر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
كلف قائد الجيش الليبي، المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر، مساء اليوم الاثنين، الفريق أول صدام خليفة حفتر نائبا للقائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية.
وأكدت وسائل إعلام ليبية، أن "هذا التكليف سيتبعه عدد من التكليفات المهمة خلال الأيام القليلة المقبلة"، مشيرة إلى أن ذلك جاء بعد يوم من الاحتفال بالذكرى الخامسة والثمانين لتأسيس الجيش الليبي، وتماشيًا مع رؤية 2030 لتطوير وتعزيز الأداء العام للقوات المسلحة الليبية.
من جهته، هنأ رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الفريق صدام خليفة حفتر، بمناسبة تكليفه نائبًا لوالده، واصفا القرار بـ"الحكيم الذي يعكس الثقة الراسخة في كفاءته وخبرته العسكرية".
حفتر يلتقي قادة الجيش الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2025
الجيش الليبي يرد لأول مرة على اتهامات التدخل في حرب السودان
11 يونيو, 05:36 GMT
واعتبر عقيلة، أن "تكليف صدام حفتر يعزز من مكانة المؤسسة العسكرية، ويدعم قوتها وقدرتها على صون سيادة الوطن وحماية وحدته وأمنه واستقراره"، متمنيًا له التوفيق في مهامه الجديدة.
وتأسس الجيش الليبي في 9 أغسطس/ آب 1940 من قوات المقاومة الليبية المهجّرة إلى مصر، في منطقة أبورواش بمحافظة الجيزة، حيث شارك إلى جانب القوات البريطانية في مواجهة القوات الإيطالية، وبلغ تعداده حينها نحو 11 ألف مقاتل.
وبعد استقلال ليبيا عام 1951، أُعيدت هيكلة الجيش، وبدأت الحكومة في إرسال البعثات العسكرية إلى الخارج، قبل إنشاء أول مدرسة عسكرية في مدينة الزاوية عام 1953 لتخريج دفعات من الضباط.
وفي بداياته، تولّى قيادة الجيش ضابط بريطاني، ثم العميد عمران الجاضرة، قبل أن تتجه الحكومة عام 1954 إلى المملكة العراقية للاستفادة من خبراتها في تدريب الجيش، حيث انتُدبت إليها نخبة من أفضل العناصر العسكرية الليبية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала