حفتر يعلن إطلاق "رؤية 2030" لتحديث القوات المسلحة الليبية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:45 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:34 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
12:03 GMT
23 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
12:26 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
قبيل لقاء بوتين – ترامب.. واشنطن وموسكو تبحثان اتفاقا يرسخ سيطرة روسيا على مناطق جديدة بأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:38 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
استمرار محاولات إبرام اتفاق لوقف الحرب على غزة، مظاهرات حاشدة في تل أبيب، وألمانيا تعلق صادرات أسلحة لإسرائيل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250810/حفتر-يعلن-إطلاق-رؤية-2030-لتحديث-القوات-المسلحة-الليبية--1103579833.html
حفتر يعلن إطلاق "رؤية 2030" لتحديث القوات المسلحة الليبية
حفتر يعلن إطلاق "رؤية 2030" لتحديث القوات المسلحة الليبية
سبوتنيك عربي
أعلن قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، اليوم الأحد، "إطلاق رؤية 2030 لتحديث القوات المسلحة الليبية". 10.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-10T17:12+0000
2025-08-10T17:12+0000
أخبار ليبيا اليوم
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102565/22/1025652282_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_d69de5bbde2bf772d16c689d26f2705f.jpg
وقال المشير حفتر، في كلمة له خلال احتفالية تأسيس الجيش الـ85، نشرتها قناة الحدث الليبية عبر حسابها على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "رؤية 2030 تعتمد على تطوير الوسائل القتالية للجيش الليبي"، مؤكدا سعيه لبناء شراكات استراتيجية مع القوى الإقليمية والدولية.وأضاف القائد العسكري أن "الجيش الليبي أظهر شجاعة كبيرة في مواجهة الإرهاب"، متابعا: "تزيد الشعب الليبي فخرًا واعتزازًا بجيشه الذي دحر الإرهاب والتطرف".وتأسس الجيش الليبي في 9 أغسطس/ آب 1940 من قوات المقاومة الليبية المهجّرة إلى مصر، في منطقة أبورواش بمحافظة الجيزة، حيث شارك إلى جانب القوات البريطانية في مواجهة القوات الإيطالية، وبلغ تعداده حينها نحو 11 ألف مقاتل.وبعد استقلال ليبيا عام 1951، أُعيدت هيكلة الجيش، وبدأت الحكومة في إرسال البعثات العسكرية إلى الخارج، قبل إنشاء أول مدرسة عسكرية في مدينة الزاوية عام 1953 لتخريج دفعات من الضباط.وفي بداياته، تولّى قيادة الجيش ضابط بريطاني، ثم العميد عمران الجاضرة، قبل أن تتجه الحكومة عام 1954 إلى المملكة العراقية للاستفادة من خبراتها في تدريب الجيش، حيث انتُدبت إليها نخبة من أفضل العناصر العسكرية الليبية.
https://sarabic.ae/20250630/خبراء-زيارة-المشير-حفتر-إلى-مصر-تعيد-رسم-التحالفات-وتؤكد-مركزية-الدور-المصري-في-ليبيا-1102216912.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102565/22/1025652282_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_dc4266f986cce8804fb339e580a40fe0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

حفتر يعلن إطلاق "رؤية 2030" لتحديث القوات المسلحة الليبية

17:12 GMT 10.08.2025
© AP Photo / Mohammed El-Sheikhy, Fileالقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر
القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2025
© AP Photo / Mohammed El-Sheikhy, File
تابعنا عبر
أعلن قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، اليوم الأحد، "إطلاق رؤية 2030 لتحديث القوات المسلحة الليبية".
وقال المشير حفتر، في كلمة له خلال احتفالية تأسيس الجيش الـ85، نشرتها قناة الحدث الليبية عبر حسابها على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "رؤية 2030 تعتمد على تطوير الوسائل القتالية للجيش الليبي"، مؤكدا سعيه لبناء شراكات استراتيجية مع القوى الإقليمية والدولية.
وأضاف القائد العسكري أن "الجيش الليبي أظهر شجاعة كبيرة في مواجهة الإرهاب"، متابعا: "تزيد الشعب الليبي فخرًا واعتزازًا بجيشه الذي دحر الإرهاب والتطرف".
حفتر يلتقي قادة الجيش الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2025
خبراء: زيارة المشير حفتر إلى مصر تعيد رسم التحالفات وتؤكد مركزية الدور المصري في ليبيا
30 يونيو, 14:43 GMT
وتأسس الجيش الليبي في 9 أغسطس/ آب 1940 من قوات المقاومة الليبية المهجّرة إلى مصر، في منطقة أبورواش بمحافظة الجيزة، حيث شارك إلى جانب القوات البريطانية في مواجهة القوات الإيطالية، وبلغ تعداده حينها نحو 11 ألف مقاتل.
وبعد استقلال ليبيا عام 1951، أُعيدت هيكلة الجيش، وبدأت الحكومة في إرسال البعثات العسكرية إلى الخارج، قبل إنشاء أول مدرسة عسكرية في مدينة الزاوية عام 1953 لتخريج دفعات من الضباط.
وفي بداياته، تولّى قيادة الجيش ضابط بريطاني، ثم العميد عمران الجاضرة، قبل أن تتجه الحكومة عام 1954 إلى المملكة العراقية للاستفادة من خبراتها في تدريب الجيش، حيث انتُدبت إليها نخبة من أفضل العناصر العسكرية الليبية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала