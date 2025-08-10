https://sarabic.ae/20250810/حفتر-يعلن-إطلاق-رؤية-2030-لتحديث-القوات-المسلحة-الليبية--1103579833.html

حفتر يعلن إطلاق "رؤية 2030" لتحديث القوات المسلحة الليبية

حفتر يعلن إطلاق "رؤية 2030" لتحديث القوات المسلحة الليبية

أعلن قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، اليوم الأحد، "إطلاق رؤية 2030 لتحديث القوات المسلحة الليبية". 10.08.2025, سبوتنيك عربي

وقال المشير حفتر، في كلمة له خلال احتفالية تأسيس الجيش الـ85، نشرتها قناة الحدث الليبية عبر حسابها على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "رؤية 2030 تعتمد على تطوير الوسائل القتالية للجيش الليبي"، مؤكدا سعيه لبناء شراكات استراتيجية مع القوى الإقليمية والدولية.وأضاف القائد العسكري أن "الجيش الليبي أظهر شجاعة كبيرة في مواجهة الإرهاب"، متابعا: "تزيد الشعب الليبي فخرًا واعتزازًا بجيشه الذي دحر الإرهاب والتطرف".وتأسس الجيش الليبي في 9 أغسطس/ آب 1940 من قوات المقاومة الليبية المهجّرة إلى مصر، في منطقة أبورواش بمحافظة الجيزة، حيث شارك إلى جانب القوات البريطانية في مواجهة القوات الإيطالية، وبلغ تعداده حينها نحو 11 ألف مقاتل.وبعد استقلال ليبيا عام 1951، أُعيدت هيكلة الجيش، وبدأت الحكومة في إرسال البعثات العسكرية إلى الخارج، قبل إنشاء أول مدرسة عسكرية في مدينة الزاوية عام 1953 لتخريج دفعات من الضباط.وفي بداياته، تولّى قيادة الجيش ضابط بريطاني، ثم العميد عمران الجاضرة، قبل أن تتجه الحكومة عام 1954 إلى المملكة العراقية للاستفادة من خبراتها في تدريب الجيش، حيث انتُدبت إليها نخبة من أفضل العناصر العسكرية الليبية.

