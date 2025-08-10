https://sarabic.ae/20250810/حفتر-يعلن-إطلاق-رؤية-2030-لتحديث-القوات-المسلحة-الليبية--1103579833.html
حفتر يعلن إطلاق "رؤية 2030" لتحديث القوات المسلحة الليبية
حفتر يعلن إطلاق "رؤية 2030" لتحديث القوات المسلحة الليبية
سبوتنيك عربي
أعلن قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، اليوم الأحد، "إطلاق رؤية 2030 لتحديث القوات المسلحة الليبية". 10.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-10T17:12+0000
2025-08-10T17:12+0000
2025-08-10T17:12+0000
أخبار ليبيا اليوم
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102565/22/1025652282_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_d69de5bbde2bf772d16c689d26f2705f.jpg
وقال المشير حفتر، في كلمة له خلال احتفالية تأسيس الجيش الـ85، نشرتها قناة الحدث الليبية عبر حسابها على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "رؤية 2030 تعتمد على تطوير الوسائل القتالية للجيش الليبي"، مؤكدا سعيه لبناء شراكات استراتيجية مع القوى الإقليمية والدولية.وأضاف القائد العسكري أن "الجيش الليبي أظهر شجاعة كبيرة في مواجهة الإرهاب"، متابعا: "تزيد الشعب الليبي فخرًا واعتزازًا بجيشه الذي دحر الإرهاب والتطرف".وتأسس الجيش الليبي في 9 أغسطس/ آب 1940 من قوات المقاومة الليبية المهجّرة إلى مصر، في منطقة أبورواش بمحافظة الجيزة، حيث شارك إلى جانب القوات البريطانية في مواجهة القوات الإيطالية، وبلغ تعداده حينها نحو 11 ألف مقاتل.وبعد استقلال ليبيا عام 1951، أُعيدت هيكلة الجيش، وبدأت الحكومة في إرسال البعثات العسكرية إلى الخارج، قبل إنشاء أول مدرسة عسكرية في مدينة الزاوية عام 1953 لتخريج دفعات من الضباط.وفي بداياته، تولّى قيادة الجيش ضابط بريطاني، ثم العميد عمران الجاضرة، قبل أن تتجه الحكومة عام 1954 إلى المملكة العراقية للاستفادة من خبراتها في تدريب الجيش، حيث انتُدبت إليها نخبة من أفضل العناصر العسكرية الليبية.
https://sarabic.ae/20250630/خبراء-زيارة-المشير-حفتر-إلى-مصر-تعيد-رسم-التحالفات-وتؤكد-مركزية-الدور-المصري-في-ليبيا-1102216912.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102565/22/1025652282_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_dc4266f986cce8804fb339e580a40fe0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
حفتر يعلن إطلاق "رؤية 2030" لتحديث القوات المسلحة الليبية
أعلن قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، اليوم الأحد، "إطلاق رؤية 2030 لتحديث القوات المسلحة الليبية".
وقال المشير حفتر
، في كلمة له خلال احتفالية تأسيس الجيش الـ85، نشرتها قناة الحدث الليبية عبر حسابها على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "رؤية 2030 تعتمد على تطوير الوسائل القتالية للجيش الليبي"، مؤكدا سعيه لبناء شراكات استراتيجية مع القوى الإقليمية والدولية.
وأضاف القائد العسكري أن "الجيش الليبي أظهر شجاعة كبيرة في مواجهة الإرهاب"، متابعا: "تزيد الشعب الليبي فخرًا واعتزازًا بجيشه الذي دحر الإرهاب والتطرف".
وتأسس الجيش الليبي
في 9 أغسطس/ آب 1940 من قوات المقاومة الليبية المهجّرة إلى مصر، في منطقة أبورواش بمحافظة الجيزة، حيث شارك إلى جانب القوات البريطانية في مواجهة القوات الإيطالية، وبلغ تعداده حينها نحو 11 ألف مقاتل.
وبعد استقلال ليبيا عام 1951، أُعيدت هيكلة الجيش، وبدأت الحكومة في إرسال البعثات العسكرية إلى الخارج، قبل إنشاء أول مدرسة عسكرية في مدينة الزاوية عام 1953 لتخريج دفعات من الضباط.
وفي بداياته، تولّى قيادة الجيش ضابط بريطاني، ثم العميد عمران الجاضرة، قبل أن تتجه الحكومة عام 1954 إلى المملكة العراقية للاستفادة من خبراتها في تدريب الجيش، حيث انتُدبت إليها نخبة من أفضل العناصر العسكرية الليبية.