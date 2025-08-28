عربي
ليبيا.. آمر كتيبة الحراسة في الأركان العامة بطرابلس: لسنا دعاة حرب وقوات فض النزاع تنتشر في العاصمة
صرح محمد الحصان، آمر الكتيبة 166 للحراسة والحماية التابعة لرئاسة الأركان العامة في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الخميس، بأن "قوات فض النزاع تنتشر حاليًا في...
ونقلت بوابة "الوسط"، صباح اليوم الخميس، عن محمد الحصان، طمأنته بشأن التحركات العسكرية بالعاصمة، بقوله: "سنبقى في صفوف السـلام الأولى، لأننا لسنا دُعاة حرب".وجاءت تصريحات محمد الحصان، على خلفية معلومات جرى تداولها بشأن رصد تحركات وتحشيدات عسكرية في بعض مناطق طرابلس، تتبع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.ويشار إلى أن العاصمة الليبية طرابلس تشهد توترًا أمنيًا منذ مقتل عبد الغني الككلي، رئيس جهاز "دعم الاستقرار" الشهير بـ"غنيوة"، في شهر مايو/ أيار الماضي، وما أعقبه من مواجهات مسلحة بين اللواء 444 التابع لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، وجهاز "الردع"، الذي يقوده عبد الرؤوف كارة.وخلال الأسابيع الماضية، صعّد الدبيبة من لهجته ضد من يسميهم "خارجون على القانون"، محذرًا مجموعات مسلحة مناهضة له، في مقدمتها جهاز "الردع"، حيث اعتبر الدبيبة في السادس من يوليو الماضي، أن "التشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون أصبحت دولة داخل الدولة".وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي العميق، بوجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس غربي البلاد وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في بنغازي شرقي البلاد مكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد.هذا الانقسام يترافق مع ازدواج في المؤسسات السيادية، وأبرزها السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب في طبرق، وشريكه الاستشاري وفق اتفاق الصخيرات، المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، والذي يعاني بدوره من انقسامات داخلية.
ليبيا.. آمر كتيبة الحراسة في الأركان العامة بطرابلس: لسنا دعاة حرب وقوات فض النزاع تنتشر في العاصمة

معدات وإمدادات تابعة للجيش الليبي
صرح محمد الحصان، آمر الكتيبة 166 للحراسة والحماية التابعة لرئاسة الأركان العامة في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الخميس، بأن "قوات فض النزاع تنتشر حاليًا في تمركزاتها داخل المدينة".
ونقلت بوابة "الوسط"، صباح اليوم الخميس، عن محمد الحصان، طمأنته بشأن التحركات العسكرية بالعاصمة، بقوله: "سنبقى في صفوف السـلام الأولى، لأننا لسنا دُعاة حرب".
القوات المسلحة العربية الليبية في شرق البلاد الذكرى الحادية عشرة لانطلاق عملية الكرامة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2025
حفتر: كلمة الجيش الليبي ستكون حاسمة لحماية سيادة البلاد
26 مايو, 12:05 GMT
وجاءت تصريحات محمد الحصان، على خلفية معلومات جرى تداولها بشأن رصد تحركات وتحشيدات عسكرية في بعض مناطق طرابلس، تتبع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

ونقل الموقع الإلكتروني عن مصدر موثوق، وجود هذه التحركات، مشيرًا إلى أنها "صادرة عن حكومة الدبيبة"، فيما لم يصدر عن الحكومة أي بيان أو تصريح يؤكد أو ينفي صحة المعلومات المتداولة.

ويشار إلى أن العاصمة الليبية طرابلس تشهد توترًا أمنيًا منذ مقتل عبد الغني الككلي، رئيس جهاز "دعم الاستقرار" الشهير بـ"غنيوة"، في شهر مايو/ أيار الماضي، وما أعقبه من مواجهات مسلحة بين اللواء 444 التابع لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، وجهاز "الردع"، الذي يقوده عبد الرؤوف كارة.
وخلال الأسابيع الماضية، صعّد الدبيبة من لهجته ضد من يسميهم "خارجون على القانون"، محذرًا مجموعات مسلحة مناهضة له، في مقدمتها جهاز "الردع"، حيث اعتبر الدبيبة في السادس من يوليو الماضي، أن "التشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون أصبحت دولة داخل الدولة".
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2025
البعثة الأممية في ليبيا: نسعى لإشراك قادة البلاد في عملية سياسية لتنفيذ خارطة الطريق
24 أغسطس, 12:37 GMT
ورأى الدبيبة أن "تلك التشكيلات تمتلك أسلحة تفوق ما تملكه الدولة، استُخدمت لابتزاز الأجهزة الرسمية"، وعدَّ ما تقوم به هذه التشكيلات "انقلابا على الدولة وليس الحكومة"، على حد قوله.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي العميق، بوجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس غربي البلاد وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في بنغازي شرقي البلاد مكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد.
هذا الانقسام يترافق مع ازدواج في المؤسسات السيادية، وأبرزها السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب في طبرق، وشريكه الاستشاري وفق اتفاق الصخيرات، المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، والذي يعاني بدوره من انقسامات داخلية.
