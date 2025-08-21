خالد حفتر يؤدي اليمين القانونية رئيسا لأركان الجيش الليبي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
09:03 GMT
28 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
11:33 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:33 GMT
16 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
بلا قيود
إعلامي: الأنظمة النازية تلجأ دائما إلى قتل وقمع الصحفيين كما حصل مع داريا دوغينا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الأردن يعيد التجنيد الإلزامي وسط مخاطر تحيط بالمنطقة مع استمرار الحرب على غزة والحديث عن إسرائيل الكبرى
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
146 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
واشنطن تستهدف الجنائية الدولية... صراع قانوني أم سياسي؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250821/خالد-حفتر-يؤدي-اليمين-القانونية-رئيسا-لأركان-الجيش-الليبي-1104005708.html
خالد حفتر يؤدي اليمين القانونية رئيسا لأركان الجيش الليبي
خالد حفتر يؤدي اليمين القانونية رئيسا لأركان الجيش الليبي
سبوتنيك عربي
أدى الفريق أول خالد خليفة حفتر اليمين القانونية رئيسا للأركان العامة للجيش الليبي أمام رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة. 21.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-21T18:01+0000
2025-08-21T18:01+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/0d/1065033665_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_77fdd4474f2f8e3babb82042bf3d1311.jpg
جاء ذلك خلال مراسم أداء اليمين التي تمت إقامتها في مدينة القبة شمال شرقي البلاد بحضور عدد من القيادات العسكرية، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي على مواقع التواصل الاجتماعي.وأعلنت القيادة العامة للجيش الليبي أن المشير خليفة حفتر أصدر قرارا بترقية نجله خالد من رتبة فريق إلى فريق أول، وتكليفه برئاسة الأركان خلفا للفريق عبدالرازق الناظوري، الذي تم تعيينه مستشارا للأمن القومي بقرار من مجلس النواب، مطلع الأسبوع الجاري.ويأتي هذا التعيين بعد أيام من تكليف صدام خليفة حفتر، نجل القائد العام ورئيس أركان القوات البرية، بمنصب نائب قائد القيادة العامة في منصب مستحدث ضمن هيكل تنظيمي جديد أقره البرلمان، أمس الأربعاء.وأعلن قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، في وقت سابق من الشهر الجاري، "إطلاق رؤية 2030 لتحديث القوات المسلحة الليبية". وقال المشير حفتر إن "رؤية 2030 تعتمد على تطوير الوسائل القتالية للجيش الليبي"، مؤكدا سعيه لبناء شراكات استراتيجية مع القوى الإقليمية والدولية.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي العميق، بوجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس غربي البلاد وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في بنغازي شرقي البلاد تابعة للبرلمان برئاسة أسامة حماد.هذا الانقسام يترافق مع ازدواج في المؤسسات السيادية، وأبرزها السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب في طبرق، وشريكه الاستشاري وفق اتفاق الصخيرات، المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، والذي يعاني بدوره من انقسامات داخلية.
https://sarabic.ae/20250811/قائد-الجيش-الليبي-خليفة-حفتر-يعين-نجله-نائبا-له-1103618302.html
https://sarabic.ae/20250810/حفتر-يعلن-إطلاق-رؤية-2030-لتحديث-القوات-المسلحة-الليبية--1103579833.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/0d/1065033665_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_acce3f3dafe3533c5df45cf6c9acaaf5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار

خالد حفتر يؤدي اليمين القانونية رئيسا لأركان الجيش الليبي

18:01 GMT 21.08.2025
© Photo / الجيش الليبيحفتر يلتقي قادة الجيش الليبي
حفتر يلتقي قادة الجيش الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2025
© Photo / الجيش الليبي
تابعنا عبر
أدى الفريق أول خالد خليفة حفتر اليمين القانونية رئيسا للأركان العامة للجيش الليبي أمام رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.
جاء ذلك خلال مراسم أداء اليمين التي تمت إقامتها في مدينة القبة شمال شرقي البلاد بحضور عدد من القيادات العسكرية، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي على مواقع التواصل الاجتماعي.
حفتر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
قائد الجيش الليبي خليفة حفتر يعين نجله نائبا له
11 أغسطس, 18:42 GMT
وأعلنت القيادة العامة للجيش الليبي أن المشير خليفة حفتر أصدر قرارا بترقية نجله خالد من رتبة فريق إلى فريق أول، وتكليفه برئاسة الأركان خلفا للفريق عبدالرازق الناظوري، الذي تم تعيينه مستشارا للأمن القومي بقرار من مجلس النواب، مطلع الأسبوع الجاري.
ويأتي هذا التعيين بعد أيام من تكليف صدام خليفة حفتر، نجل القائد العام ورئيس أركان القوات البرية، بمنصب نائب قائد القيادة العامة في منصب مستحدث ضمن هيكل تنظيمي جديد أقره البرلمان، أمس الأربعاء.
القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2025
حفتر يعلن إطلاق "رؤية 2030" لتحديث القوات المسلحة الليبية
10 أغسطس, 17:12 GMT
وأعلن قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، في وقت سابق من الشهر الجاري، "إطلاق رؤية 2030 لتحديث القوات المسلحة الليبية". وقال المشير حفتر إن "رؤية 2030 تعتمد على تطوير الوسائل القتالية للجيش الليبي"، مؤكدا سعيه لبناء شراكات استراتيجية مع القوى الإقليمية والدولية.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي العميق، بوجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس غربي البلاد وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في بنغازي شرقي البلاد تابعة للبرلمان برئاسة أسامة حماد.
هذا الانقسام يترافق مع ازدواج في المؤسسات السيادية، وأبرزها السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب في طبرق، وشريكه الاستشاري وفق اتفاق الصخيرات، المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، والذي يعاني بدوره من انقسامات داخلية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала