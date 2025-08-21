https://sarabic.ae/20250821/خالد-حفتر-يؤدي-اليمين-القانونية-رئيسا-لأركان-الجيش-الليبي-1104005708.html
خالد حفتر يؤدي اليمين القانونية رئيسا لأركان الجيش الليبي
خالد حفتر يؤدي اليمين القانونية رئيسا لأركان الجيش الليبي
سبوتنيك عربي
أدى الفريق أول خالد خليفة حفتر اليمين القانونية رئيسا للأركان العامة للجيش الليبي أمام رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة. 21.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-21T18:01+0000
2025-08-21T18:01+0000
2025-08-21T18:01+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/0d/1065033665_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_77fdd4474f2f8e3babb82042bf3d1311.jpg
جاء ذلك خلال مراسم أداء اليمين التي تمت إقامتها في مدينة القبة شمال شرقي البلاد بحضور عدد من القيادات العسكرية، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي على مواقع التواصل الاجتماعي.وأعلنت القيادة العامة للجيش الليبي أن المشير خليفة حفتر أصدر قرارا بترقية نجله خالد من رتبة فريق إلى فريق أول، وتكليفه برئاسة الأركان خلفا للفريق عبدالرازق الناظوري، الذي تم تعيينه مستشارا للأمن القومي بقرار من مجلس النواب، مطلع الأسبوع الجاري.ويأتي هذا التعيين بعد أيام من تكليف صدام خليفة حفتر، نجل القائد العام ورئيس أركان القوات البرية، بمنصب نائب قائد القيادة العامة في منصب مستحدث ضمن هيكل تنظيمي جديد أقره البرلمان، أمس الأربعاء.وأعلن قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، في وقت سابق من الشهر الجاري، "إطلاق رؤية 2030 لتحديث القوات المسلحة الليبية". وقال المشير حفتر إن "رؤية 2030 تعتمد على تطوير الوسائل القتالية للجيش الليبي"، مؤكدا سعيه لبناء شراكات استراتيجية مع القوى الإقليمية والدولية.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي العميق، بوجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس غربي البلاد وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في بنغازي شرقي البلاد تابعة للبرلمان برئاسة أسامة حماد.هذا الانقسام يترافق مع ازدواج في المؤسسات السيادية، وأبرزها السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب في طبرق، وشريكه الاستشاري وفق اتفاق الصخيرات، المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، والذي يعاني بدوره من انقسامات داخلية.
https://sarabic.ae/20250811/قائد-الجيش-الليبي-خليفة-حفتر-يعين-نجله-نائبا-له-1103618302.html
https://sarabic.ae/20250810/حفتر-يعلن-إطلاق-رؤية-2030-لتحديث-القوات-المسلحة-الليبية--1103579833.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/0d/1065033665_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_acce3f3dafe3533c5df45cf6c9acaaf5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار
خالد حفتر يؤدي اليمين القانونية رئيسا لأركان الجيش الليبي
أدى الفريق أول خالد خليفة حفتر اليمين القانونية رئيسا للأركان العامة للجيش الليبي أمام رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.
جاء ذلك خلال مراسم أداء اليمين التي تمت إقامتها في مدينة القبة شمال شرقي البلاد بحضور عدد من القيادات
العسكرية، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعلنت القيادة العامة للجيش الليبي أن المشير خليفة حفتر أصدر قرارا بترقية نجله خالد من رتبة فريق إلى فريق أول، وتكليفه برئاسة الأركان خلفا للفريق عبدالرازق الناظوري، الذي تم تعيينه مستشارا للأمن القومي بقرار من مجلس النواب، مطلع الأسبوع الجاري.
ويأتي هذا التعيين بعد أيام من تكليف صدام خليفة حفتر، نجل القائد العام
ورئيس أركان القوات البرية، بمنصب نائب قائد القيادة العامة في منصب مستحدث ضمن هيكل تنظيمي جديد أقره البرلمان، أمس الأربعاء.
وأعلن قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، في وقت سابق من الشهر الجاري، "إطلاق رؤية 2030 لتحديث القوات المسلحة الليبية". وقال المشير حفتر إن "رؤية 2030 تعتمد على تطوير الوسائل القتالية للجيش الليبي
"، مؤكدا سعيه لبناء شراكات استراتيجية مع القوى الإقليمية والدولية.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي العميق، بوجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس غربي البلاد وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في بنغازي شرقي البلاد تابعة للبرلمان برئاسة أسامة حماد.
هذا الانقسام يترافق مع ازدواج في المؤسسات السيادية، وأبرزها السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب في طبرق، وشريكه الاستشاري وفق اتفاق الصخيرات، المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، والذي يعاني بدوره من انقسامات داخلية.