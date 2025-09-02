https://sarabic.ae/20250902/أبو-الغيط-يدعو-الأطراف-الليبية-إلى-وقف-التصعيد-العسكري-واللجوء-إلى-الحوار--1104441201.html

أبو الغيط يدعو الأطراف الليبية إلى وقف التصعيد العسكري واللجوء إلى الحوار

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، عن قلقه البالغ إزاء تصاعد التوترات في غرب ليبيا، خاصة مع حشد قوات عسكرية بالقرب من... 02.09.2025, سبوتنيك عربي

أخبار ليبيا اليوم

العالم العربي

وفي بيان صادر عن الجامعة العربية حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أكد أبو الغيط أن المنظمة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في ليبيا، داعيا جميع الأطراف إلى وقف التصعيد العسكري واللجوء إلى الحوار لحل الخلافات.وحث الأمين العام الأطراف الليبية على الانخراط الجاد في مسارات التفاوض، مشددا على استعداد الجامعة العربية لمواصلة دعم الحوار الليبي-الليبي بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بهدف تعزيز الاستقرار في ليبيا ومنع تفاقم الأزمة.وكان انفجار ضخم بمخزن ذخيرة في مدينة مصراتة، شمال غربي ليبيا، قد وقع، أمس الاثنين، مما تسبب في سقوط 16 مصابا، بينما حذرت السلطات الليبية من الاقتراب من موقع الانفجار.ذكرت ذلك وكالة أنباء ليبيا "وال"، مشيرة إلى قول المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الليبية أسامة علي، أن هذا العدد يمثل حصيلة أولية للانفجار.ولفتت الوكالة إلى أن جميع الحالات المصابة التي تم نقلها إلى مجمع عيادات مصراتة ومركز مصراتة الطبي، كانت إصاباتها طفيفة وهي بصحة جيدة.ودعا الجهاز الوطني للقوى المساندة الليبي بالمواطنين القاطنين بالقرب من موقع الانفجار بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، مشددا على تجنب الاقتراب من المكان حفاظا على سلامتهم.

