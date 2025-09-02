عربي
أبو الغيط يدعو الأطراف الليبية إلى وقف التصعيد العسكري واللجوء إلى الحوار
وفي بيان صادر عن الجامعة العربية حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أكد أبو الغيط أن المنظمة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في ليبيا، داعيا جميع الأطراف إلى وقف التصعيد العسكري واللجوء إلى الحوار لحل الخلافات.وحث الأمين العام الأطراف الليبية على الانخراط الجاد في مسارات التفاوض، مشددا على استعداد الجامعة العربية لمواصلة دعم الحوار الليبي-الليبي بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بهدف تعزيز الاستقرار في ليبيا ومنع تفاقم الأزمة.وكان انفجار ضخم بمخزن ذخيرة في مدينة مصراتة، شمال غربي ليبيا، قد وقع، أمس الاثنين، مما تسبب في سقوط 16 مصابا، بينما حذرت السلطات الليبية من الاقتراب من موقع الانفجار.ذكرت ذلك وكالة أنباء ليبيا "وال"، مشيرة إلى قول المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الليبية أسامة علي، أن هذا العدد يمثل حصيلة أولية للانفجار.ولفتت الوكالة إلى أن جميع الحالات المصابة التي تم نقلها إلى مجمع عيادات مصراتة ومركز مصراتة الطبي، كانت إصاباتها طفيفة وهي بصحة جيدة.ودعا الجهاز الوطني للقوى المساندة الليبي بالمواطنين القاطنين بالقرب من موقع الانفجار بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، مشددا على تجنب الاقتراب من المكان حفاظا على سلامتهم.
https://sarabic.ae/20250902/البعثة-الأممية-في-ليبيا-تعرب-عن-قلقها-إزاء-التوترات-في-طرابلس-وتدعو-لوقف-التصعيد-العسكري-1104399011.html
https://sarabic.ae/20250831/طرابلس-على-صفيح-ساخن-تحشيدات-عسكرية-تهدد-الاستقرار-في-ليبيا-وسط-دعوات-أممية-للحوار-1104350984.html
20:19 GMT 02.09.2025
© Sputnikمراسم احتفالية في موسكو بمناسبة مرور الذكرى الـ80 لتأسيس جامعة الدول العربية
مراسم احتفالية في موسكو بمناسبة مرور الذكرى الـ80 لتأسيس جامعة الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2025
أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، عن قلقه البالغ إزاء تصاعد التوترات في غرب ليبيا، خاصة مع حشد قوات عسكرية بالقرب من العاصمة طرابلس، محذرا من أن استمرار هذا النهج قد يدفع البلاد نحو دوامة صراع جديدة تهدد أمنها ووحدتها.
وفي بيان صادر عن الجامعة العربية حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أكد أبو الغيط أن المنظمة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في ليبيا، داعيا جميع الأطراف إلى وقف التصعيد العسكري واللجوء إلى الحوار لحل الخلافات.
ونقل جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، عن أبو الغيط تأكيده أن العنف لن يؤدي إلا إلى تعميق الانقسامات.
مقر البعثة الأممية في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2025
البعثة الأممية في ليبيا تعرب عن قلقها إزاء التوترات في طرابلس وتدعو لوقف التصعيد العسكري
02:53 GMT
وحث الأمين العام الأطراف الليبية على الانخراط الجاد في مسارات التفاوض، مشددا على استعداد الجامعة العربية لمواصلة دعم الحوار الليبي-الليبي بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بهدف تعزيز الاستقرار في ليبيا ومنع تفاقم الأزمة.

وكان انفجار ضخم بمخزن ذخيرة في مدينة مصراتة، شمال غربي ليبيا، قد وقع، أمس الاثنين، مما تسبب في سقوط 16 مصابا، بينما حذرت السلطات الليبية من الاقتراب من موقع الانفجار.

ذكرت ذلك وكالة أنباء ليبيا "وال"، مشيرة إلى قول المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الليبية أسامة علي، أن هذا العدد يمثل حصيلة أولية للانفجار.

ولفتت الوكالة إلى أن جميع الحالات المصابة التي تم نقلها إلى مجمع عيادات مصراتة ومركز مصراتة الطبي، كانت إصاباتها طفيفة وهي بصحة جيدة.
الأوضاع الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2025
طرابلس على صفيح ساخن.. تحشيدات عسكرية تهدد الاستقرار في ليبيا وسط دعوات أممية للحوار
31 أغسطس, 14:59 GMT

وأوضحت الوكالة أنه تم السيطرة على الانفجار بشكل كامل، مشيرة إلى وجود بعض النيران التي اشتعلت نتيجة الانفجار وأنه يجري التعامل معها من قبل الفرق المختصة.

ودعا الجهاز الوطني للقوى المساندة الليبي بالمواطنين القاطنين بالقرب من موقع الانفجار بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، مشددا على تجنب الاقتراب من المكان حفاظا على سلامتهم.
