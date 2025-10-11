عربي
رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان: الأمم المتحدة والقوى الغربية تسهم في تقسيم البلاد
رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان: الأمم المتحدة والقوى الغربية تسهم في تقسيم البلاد
سبوتنيك عربي
اتهم رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أسامة حماد، الأمم المتحدة والقوى الغربية، بالسعي إلى تقسيم ليبيا برفضها الاعتراف بحكومته. 11.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-11T17:02+0000
2025-10-11T17:02+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/07/1105740747_0:41:750:463_1920x0_80_0_0_9a936ff177d8ce9d227988195c8f3c8e.png
وقال حماد، في تصريحات لوكالة الأنباء الإيطالية "إيتالبريس"، إن "الأمم المتحدة والقوى الغربية تساهم في تقسيم ليبيا، برفضها الاعتراف بحكومتنا"، مضيفًا أن "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تدخلت في التعيينات ومنعت التمثيل السياسي الشرعي، ما أسهم في تعميق الانقسام في البلاد".وأشار إلى أنه "بالتعاون الملموس، سنتمكن من إغلاق الطرق في الصحراء الليبية ووقف عمليات المغادرة".وطالب حماد، الحكومة الإيطالية بالانخراط في حوار رسمي مع حكومته، "إذا كانت تعتزم حل مشكلة الهجرة غير الشرعية"، معتبرًا أن "التفاوض فقط مع حكومة طرابلس المنتهية ولايتها لن يحقق نتائج".ونوّه حماد بأن "80 بالمئة من الأراضي الليبية تخضع الآن لسيطرة القيادة العامة بقيادة خليفة حفتر، بما في ذلك الجنوب ومعظم شرق البلاد".وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، إلغاء زيارة وفد أوروبي إلى بنغازي بسبب "تجاوز الأعراف الدبلوماسية"، وذلك بعد ما وصل الوفد الأوروبي إلى العاصمة الليبية طرابلس، لمناقشة التحديات المتفاقمة المرتبطة بظاهرة الهجرة غير الشرعية.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.ورغم المحاولات الدولية والمحلية المتكررة لتوحيد المؤسسات المنقسمة بين الشرق والغرب، ما تزال الجهود مستمرة لإيجاد حل سياسي يضع حدًا للأزمة ويمهد الطريق نحو استقرار دائم.
تابعنا عبر
اتهم رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أسامة حماد، الأمم المتحدة والقوى الغربية، بالسعي إلى تقسيم ليبيا برفضها الاعتراف بحكومته.
وقال حماد، في تصريحات لوكالة الأنباء الإيطالية "إيتالبريس"، إن "الأمم المتحدة والقوى الغربية تساهم في تقسيم ليبيا، برفضها الاعتراف بحكومتنا"، مضيفًا أن "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تدخلت في التعيينات ومنعت التمثيل السياسي الشرعي، ما أسهم في تعميق الانقسام في البلاد".

وتابع: "بخصوص تدفقات الهجرة، الجيش ووزارة الداخلية قاما بإنشاء مراكز استقبال في المنطقة الشرقية، فيما يتلقى المهاجرون العلاج والمساعدة قبل إعادتهم إلى أوطانهم"، مؤكدًا: "لم نلمس أي تعاون من الحكومات الأوروبية التي لا تعترف بنا، بل تدعم طرابلس".

وأشار إلى أنه "بالتعاون الملموس، سنتمكن من إغلاق الطرق في الصحراء الليبية ووقف عمليات المغادرة".
وطالب حماد، الحكومة الإيطالية بالانخراط في حوار رسمي مع حكومته، "إذا كانت تعتزم حل مشكلة الهجرة غير الشرعية"، معتبرًا أن "التفاوض فقط مع حكومة طرابلس المنتهية ولايتها لن يحقق نتائج".
سيارة إسعاف مصرية تنقل مريض- مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2025
ليبيا.. العثور على عشرات الجثامين لمهاجرين غير شرعيين على ساحل مدينة رأس اجدير
15:51 GMT
ونوّه حماد بأن "80 بالمئة من الأراضي الليبية تخضع الآن لسيطرة القيادة العامة بقيادة خليفة حفتر، بما في ذلك الجنوب ومعظم شرق البلاد".
وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، إلغاء زيارة وفد أوروبي إلى بنغازي بسبب "تجاوز الأعراف الدبلوماسية"، وذلك بعد ما وصل الوفد الأوروبي إلى العاصمة الليبية طرابلس، لمناقشة التحديات المتفاقمة المرتبطة بظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.

وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.

ورغم المحاولات الدولية والمحلية المتكررة لتوحيد المؤسسات المنقسمة بين الشرق والغرب، ما تزال الجهود مستمرة لإيجاد حل سياسي يضع حدًا للأزمة ويمهد الطريق نحو استقرار دائم.
