https://sarabic.ae/20251011/رئيس-الحكومة-الليبية-المكلفة-من-البرلمان-الأمم-المتحدة-والقوى-الغربية-تسهم-في-تقسيم-البلاد-1105882889.html

رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان: الأمم المتحدة والقوى الغربية تسهم في تقسيم البلاد

رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان: الأمم المتحدة والقوى الغربية تسهم في تقسيم البلاد

سبوتنيك عربي

اتهم رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أسامة حماد، الأمم المتحدة والقوى الغربية، بالسعي إلى تقسيم ليبيا برفضها الاعتراف بحكومته. 11.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-11T17:02+0000

2025-10-11T17:02+0000

2025-10-11T17:02+0000

العالم العربي

أخبار ليبيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/07/1105740747_0:41:750:463_1920x0_80_0_0_9a936ff177d8ce9d227988195c8f3c8e.png

وقال حماد، في تصريحات لوكالة الأنباء الإيطالية "إيتالبريس"، إن "الأمم المتحدة والقوى الغربية تساهم في تقسيم ليبيا، برفضها الاعتراف بحكومتنا"، مضيفًا أن "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تدخلت في التعيينات ومنعت التمثيل السياسي الشرعي، ما أسهم في تعميق الانقسام في البلاد".وأشار إلى أنه "بالتعاون الملموس، سنتمكن من إغلاق الطرق في الصحراء الليبية ووقف عمليات المغادرة".وطالب حماد، الحكومة الإيطالية بالانخراط في حوار رسمي مع حكومته، "إذا كانت تعتزم حل مشكلة الهجرة غير الشرعية"، معتبرًا أن "التفاوض فقط مع حكومة طرابلس المنتهية ولايتها لن يحقق نتائج".ونوّه حماد بأن "80 بالمئة من الأراضي الليبية تخضع الآن لسيطرة القيادة العامة بقيادة خليفة حفتر، بما في ذلك الجنوب ومعظم شرق البلاد".وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، إلغاء زيارة وفد أوروبي إلى بنغازي بسبب "تجاوز الأعراف الدبلوماسية"، وذلك بعد ما وصل الوفد الأوروبي إلى العاصمة الليبية طرابلس، لمناقشة التحديات المتفاقمة المرتبطة بظاهرة الهجرة غير الشرعية.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.ورغم المحاولات الدولية والمحلية المتكررة لتوحيد المؤسسات المنقسمة بين الشرق والغرب، ما تزال الجهود مستمرة لإيجاد حل سياسي يضع حدًا للأزمة ويمهد الطريق نحو استقرار دائم.

https://sarabic.ae/20251011/ليبيا-العثور-على-عشرات-الجثامين-لمهاجرين-غير-شرعيين-على-ساحل-مدينة-رأس-اجدير-1105882061.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم