https://sarabic.ae/20251011/ليبيا-العثور-على-عشرات-الجثامين-لمهاجرين-غير-شرعيين-على-ساحل-مدينة-رأس-اجدير-1105882061.html

ليبيا.. العثور على عشرات الجثامين لمهاجرين غير شرعيين على ساحل مدينة رأس اجدير

ليبيا.. العثور على عشرات الجثامين لمهاجرين غير شرعيين على ساحل مدينة رأس اجدير

سبوتنيك عربي

أعلن مركز طب الطوارئ والدعم الليبي، اليوم السبت، العثور على أشلاء 15 جثمانا لمهاجرين غير شرعيين على الساحل بين زوارة ورأس اجدير، وذلك خلال الأسبوع الماضي. 11.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-11T15:51+0000

2025-10-11T15:51+0000

2025-10-11T15:51+0000

أخبار ليبيا اليوم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/08/16/1049911088_0:31:2001:1156_1920x0_80_0_0_6fb01e249c5c0e2d3ab0f0491935474c.jpg

وذكرت بوابة "الوسط"، أنه عثر على أشلاء لـ3 جثامين في مدينة مليتة و12 جثمانا في مدينة زوارة، وجرى انتشالهم ونقلهم للمشرحة للتشريح والتوثيق.وأكدت أنه "تم نقل الـ15 جثمانا إلى مقبرة "أبوكماش" المجهزة برخام يحمل رقم الطب الشرعي لكل جثمان، وبحضور الجهات المختصة"، مشيرة إلى أنه "تم انتشال 8 جثامين الأسبوع الماضي، و26 جثمانا في الأسبوع قبل الماضي، من مناطق أو بلدات زوارة وأبوكماش ومليتة".وأوضحت البوابة أنه "جرى نقل 5 جثامين من مدينة طرابلس لدفنهم في مدينة زوارة، و7 جثامين من زوارة إلى طرابلس بعد التعرف عليهم لتسليمهم لذويهم".وأفادت بوابة "الوسط"، مساء اليوم السبت، أن "اللقاء سيقام الأسبوع الجاري، وذلك في الوقت الذي سجلت فيه وكالة حرس الحدود والسواحل الأوروبية "فرونتكس" زيادة في أعداد المهاجرين الوافدين من شمال أفريقيا".وأشارت الوكالة الأوروبية إلى "قلق متنام داخل بروكسل بسبب زيادة أعداد المهاجرين الوافدين إلى أوروبا من ليبيا عبر مسار وسط البحر المتوسط، في ظل جهود حثيثة تبذلها الدول الأوروبية لمواجهة تدفقات الهجرة من خلال عقد صفقات ثنائية ومقترحات قوانين مثيرة للجدل".وسجلت ليبيا وحدها، التي وصفها تقرير "فرونتكس"، بـ"نقطة العبور الرئيسية على البحر المتوسط"، زيادة قدرها 50% في أعداد المهاجرين المنطلقين من شواطئها باتجاه أوروبا، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالعام 2024.وسجلت السلطات الإيطالية، خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني وسبتمبر/ أيلول من هذا العام، وصول 50 ألفا و900 مهاجر عبر مسار منتصف البحر المتوسط، بزيادة 2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

https://sarabic.ae/20250819/المنظمة-الدولية-للهجرة-إعادة-14-ألف-مهاجر-إلى-ليبيا-خلال-2025-1103914656.html

https://sarabic.ae/20240108/ليبيا-الحكومة-المنبثقة-عن-البرلمان-تعيد-النظر-في-قوانين-الهجرة-غير-الشرعية-1084799865.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار