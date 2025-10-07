https://sarabic.ae/20251007/وفاة-4-مهاجرين-بعد-غرق-سفينة-قبالة-سواحل-اليونان-1105736425.html
قال خفر السواحل اليوناني، اليوم الثلاثاء، إن أربعة مهاجرين لقوا حتفهم بعد غرق قاربهم قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية وذلك بعد إطلاق عملية بحث وإنقاذ في المنطقة.
وأوضح مسؤول في خفر السواحل، أنه تم العثور حتى الآن على 34 مهاجرا بأمان على الشاطئ في جنوبي الجزيرة، مضيفا أن ثلاث سفن على الأقل وطائرة هليكوبتر واحدة ساعدت في العملية وتم انتشال أربع جثث من البحر.وانحسرت تدفقات المهاجرين بعد ذلك، لكن الدولة المطلة على البحر المتوسط شددت في الآونة الأخيرة قواعد الهجرة بعد عودة الوافدين من ليبيا عبر جزيرتي كريت وجافدوس اليونانيتين.وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن فرقها تقدم الدعم للناجين من هذه المأساة التي وصفها المتحدث باسم المفوضية، فيليبو أونغارو، بـ"الغرق المتكرر المؤلم" عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى العثور على 20 جثة وفقدان عدد مماثل، وفقا لوسائل إعلام غربية. ويُعد طريق وسط البحر المتوسط، الذي يسلكه المهاجرون من شمال أفريقيا إلى إيطاليا، من أخطر طرق الهجرة في العالم بسبب استخدام قوارب متهالكة ومكتظة. وأحصت وكالة الأمم المتحدة للاجئين 675 حالة وفاة على هذا الطريق منذ بداية العام الجاري، فيما سجلت وزارة الداخلية الإيطالية وصول 38,263 مهاجرا إلى شواطئ البلاد حتى الآن في 2025.
وفاة 4 مهاجرين بعد غرق سفينة قبالة سواحل اليونان
قال خفر السواحل اليوناني، اليوم الثلاثاء، إن أربعة مهاجرين لقوا حتفهم بعد غرق قاربهم قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية وذلك بعد إطلاق عملية بحث وإنقاذ في المنطقة.
وأوضح مسؤول في خفر السواحل، أنه تم العثور حتى الآن على 34 مهاجرا بأمان على الشاطئ في جنوبي الجزيرة، مضيفا أن ثلاث سفن على الأقل وطائرة هليكوبتر واحدة ساعدت في العملية وتم انتشال أربع جثث من البحر.
وأشارت التقارير الأولية، بحسب وسائل إعلام غربية، إلى وجود 38 شخصا على متن القارب، ولم تتضح ملابسات الحادث.
وانحسرت تدفقات المهاجرين بعد ذلك، لكن الدولة المطلة على البحر المتوسط شددت في الآونة الأخيرة قواعد الهجرة بعد عودة الوافدين من ليبيا عبر جزيرتي كريت وجافدوس اليونانيتين.
ولقي ما لا يقل عن 20 مهاجرا مصرعهم، وفُقد آخرون، إثر انقلاب قارب، في أغسطس/أب الماضي، في البحر المتوسط قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية .
وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن فرقها تقدم الدعم للناجين من هذه المأساة
التي وصفها المتحدث باسم المفوضية، فيليبو أونغارو، بـ"الغرق المتكرر المؤلم" عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى العثور على 20 جثة وفقدان عدد مماثل، وفقا لوسائل إعلام غربية.
ويُعد طريق وسط البحر المتوسط، الذي يسلكه المهاجرون من شمال أفريقيا
إلى إيطاليا، من أخطر طرق الهجرة في العالم بسبب استخدام قوارب متهالكة ومكتظة.
وأحصت وكالة الأمم المتحدة للاجئين 675 حالة وفاة على هذا الطريق منذ بداية العام الجاري، فيما سجلت وزارة الداخلية الإيطالية وصول 38,263 مهاجرا إلى شواطئ البلاد حتى الآن في 2025.