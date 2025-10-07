وفاة 4 مهاجرين بعد غرق سفينة قبالة سواحل اليونان

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
08:16 GMT
24 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:21 GMT
9 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
10:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
المصري خالد العناني ينافس المرشح الكونغولي إدوارد ماتوكو على رئاسة اليونسكو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
16:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: فرنسا في دوامة.. سقوط حكومة لوكورنو يعمق الأزمة السياسية ويُعيد الجدل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تغطية خاصة في ذكرى حرب السادس من أكتوبر 1973
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الزخم السياسي الذي كان يدعم إسرائيل ينقلب إلى دعم للحقوق الوطنية الفلسطينية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:20 GMT
10 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:30 GMT
30 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
11:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
12:37 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القضية الفلسطينية أصبحت تؤثر على التوجهات السياسية لدى الناخبين في الكثير من الدول
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:02 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251007/وفاة-4-مهاجرين-بعد-غرق-سفينة-قبالة-سواحل-اليونان-1105736425.html
وفاة 4 مهاجرين بعد غرق سفينة قبالة سواحل اليونان
وفاة 4 مهاجرين بعد غرق سفينة قبالة سواحل اليونان
سبوتنيك عربي
قال خفر السواحل اليوناني، اليوم الثلاثاء، إن أربعة مهاجرين لقوا حتفهم بعد غرق قاربهم قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية وذلك بعد إطلاق عملية بحث وإنقاذ في المنطقة.
2025-10-07T18:09+0000
2025-10-07T18:09+0000
اليونان
غرق
قارب
غرق قارب
البحر المتوسط
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/01/1c/1057356196_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_fd2a7ba1fbab176c9fbeb417c2dade5a.jpg
وأوضح مسؤول في خفر السواحل، أنه تم العثور حتى الآن على 34 مهاجرا بأمان على الشاطئ في جنوبي الجزيرة، مضيفا أن ثلاث سفن على الأقل وطائرة هليكوبتر واحدة ساعدت في العملية وتم انتشال أربع جثث من البحر.وانحسرت تدفقات المهاجرين بعد ذلك، لكن الدولة المطلة على البحر المتوسط شددت في الآونة الأخيرة قواعد الهجرة بعد عودة الوافدين من ليبيا عبر جزيرتي كريت وجافدوس اليونانيتين.وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن فرقها تقدم الدعم للناجين من هذه المأساة التي وصفها المتحدث باسم المفوضية، فيليبو أونغارو، بـ"الغرق المتكرر المؤلم" عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى العثور على 20 جثة وفقدان عدد مماثل، وفقا لوسائل إعلام غربية. ويُعد طريق وسط البحر المتوسط، الذي يسلكه المهاجرون من شمال أفريقيا إلى إيطاليا، من أخطر طرق الهجرة في العالم بسبب استخدام قوارب متهالكة ومكتظة. وأحصت وكالة الأمم المتحدة للاجئين 675 حالة وفاة على هذا الطريق منذ بداية العام الجاري، فيما سجلت وزارة الداخلية الإيطالية وصول 38,263 مهاجرا إلى شواطئ البلاد حتى الآن في 2025.
https://sarabic.ae/20250914/غرق-مركب-يقل-51-سودانيا-قبالة-السواحل-الليبية-1104841069.html
https://sarabic.ae/20250904/مصرع-29-شخصا-في-غرق-قارب-شمالي-نيجيريا-1104479880.html
اليونان
البحر المتوسط
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/01/1c/1057356196_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_96b1c0131eb8d53104dc7050b0af12e6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اليونان, غرق, قارب, غرق قارب, البحر المتوسط, العالم, أخبار العالم الآن
اليونان, غرق, قارب, غرق قارب, البحر المتوسط, العالم, أخبار العالم الآن

وفاة 4 مهاجرين بعد غرق سفينة قبالة سواحل اليونان

18:09 GMT 07.10.2025
© AP Photo / Pau de la Calleإنقاذ مهاجرين قبالة سواحل لامبيدوزا، 25 يناير 2022.
إنقاذ مهاجرين قبالة سواحل لامبيدوزا، 25 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
© AP Photo / Pau de la Calle
تابعنا عبر
قال خفر السواحل اليوناني، اليوم الثلاثاء، إن أربعة مهاجرين لقوا حتفهم بعد غرق قاربهم قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية وذلك بعد إطلاق عملية بحث وإنقاذ في المنطقة.
وأوضح مسؤول في خفر السواحل، أنه تم العثور حتى الآن على 34 مهاجرا بأمان على الشاطئ في جنوبي الجزيرة، مضيفا أن ثلاث سفن على الأقل وطائرة هليكوبتر واحدة ساعدت في العملية وتم انتشال أربع جثث من البحر.

وأشارت التقارير الأولية، بحسب وسائل إعلام غربية، إلى وجود 38 شخصا على متن القارب، ولم تتضح ملابسات الحادث.

السيول والفيضانات تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2025
غرق مركب يقل 51 سودانيا قبالة السواحل الليبية
14 سبتمبر, 18:57 GMT
وانحسرت تدفقات المهاجرين بعد ذلك، لكن الدولة المطلة على البحر المتوسط شددت في الآونة الأخيرة قواعد الهجرة بعد عودة الوافدين من ليبيا عبر جزيرتي كريت وجافدوس اليونانيتين.
ولقي ما لا يقل عن 20 مهاجرا مصرعهم، وفُقد آخرون، إثر انقلاب قارب، في أغسطس/أب الماضي، في البحر المتوسط قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية .
وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن فرقها تقدم الدعم للناجين من هذه المأساة التي وصفها المتحدث باسم المفوضية، فيليبو أونغارو، بـ"الغرق المتكرر المؤلم" عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى العثور على 20 جثة وفقدان عدد مماثل، وفقا لوسائل إعلام غربية.
أثناء احتجاز قارب تابع لكوريا الشمالية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
مصرع 29 شخصا في غرق قارب شمالي نيجيريا
4 سبتمبر, 00:00 GMT
ويُعد طريق وسط البحر المتوسط، الذي يسلكه المهاجرون من شمال أفريقيا إلى إيطاليا، من أخطر طرق الهجرة في العالم بسبب استخدام قوارب متهالكة ومكتظة.
وأحصت وكالة الأمم المتحدة للاجئين 675 حالة وفاة على هذا الطريق منذ بداية العام الجاري، فيما سجلت وزارة الداخلية الإيطالية وصول 38,263 مهاجرا إلى شواطئ البلاد حتى الآن في 2025.
