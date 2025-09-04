عربي
أمساليوم
بث مباشر
مصرع 29 شخصا في غرق قارب شمالي نيجيريا
وقال المدير العام للوكالة بولاية النيجر، الحاجي عبد الله بابا-أراها، في بيان، إن الحادث وقع صباح الثلاثاء عند الساعة 11:30 تقريباً، موضحاً أن القارب كان يقل نحو 90 راكباً بينهم نساء وأطفال، بحسب صحيفة "غارديان نيجيريا" المحلية.وأضاف أن القارب انطلق من قرية توغان سولي إلى بلدة دوغا للمشاركة في زيارة عزاء، قبل أن يتعرض للحادث.وأشار إلى أنه "تم انتشال 29 جثة، وإنقاذ 50 شخصاً أحياء، فيما لا يزال شخصان في عداد المفقودين"، مؤكداً أن عمليات البحث والإنقاذ ما تزال مستمرة.ورجّح مدير العام الوكالة أن تكون الحمولة الزائدة واصطدام القارب بجذع شجرة هما السبب وراء الحادث المأساوي.وتُسجَّل في نيجيريا بشكل متكرر حوادث مماثلة بسبب الاكتظاظ وضعف إجراءات السلامة وصيانة القوارب، ما يؤدي إلى سقوط عشرات الضحايا سنوياً.
تابعنا عبر
أعلنت إدارة الطوارئ النيجرية، الأربعاء، أن 29 شخصاً لقوا مصرعهم في حادث غرق قارب وقع بولاية النيجر شمال وسط البلاد.
وقال المدير العام للوكالة بولاية النيجر، الحاجي عبد الله بابا-أراها، في بيان، إن الحادث وقع صباح الثلاثاء عند الساعة 11:30 تقريباً، موضحاً أن القارب كان يقل نحو 90 راكباً بينهم نساء وأطفال، بحسب صحيفة "غارديان نيجيريا" المحلية.
نيجيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
وفاة 652 طفلا على الأقل بسبب سوء التغذية في نيجيريا خلال 6 أشهر
25 يوليو, 23:01 GMT
وأضاف أن القارب انطلق من قرية توغان سولي إلى بلدة دوغا للمشاركة في زيارة عزاء، قبل أن يتعرض للحادث.
وأشار إلى أنه "تم انتشال 29 جثة، وإنقاذ 50 شخصاً أحياء، فيما لا يزال شخصان في عداد المفقودين"، مؤكداً أن عمليات البحث والإنقاذ ما تزال مستمرة.
ورجّح مدير العام الوكالة أن تكون الحمولة الزائدة واصطدام القارب بجذع شجرة هما السبب وراء الحادث المأساوي.
وتُسجَّل في نيجيريا بشكل متكرر حوادث مماثلة بسبب الاكتظاظ وضعف إجراءات السلامة وصيانة القوارب، ما يؤدي إلى سقوط عشرات الضحايا سنوياً.
