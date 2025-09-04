https://sarabic.ae/20250904/مصرع-29-شخصا-في-غرق-قارب-شمالي-نيجيريا-1104479880.html
مصرع 29 شخصا في غرق قارب شمالي نيجيريا
مصرع 29 شخصا في غرق قارب شمالي نيجيريا
سبوتنيك عربي
أعلنت إدارة الطوارئ النيجرية، الأربعاء، أن 29 شخصاً لقوا مصرعهم في حادث غرق قارب وقع بولاية النيجر شمال وسط البلاد. 04.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-04T00:00+0000
2025-09-04T00:00+0000
2025-09-04T00:07+0000
نيجيريا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104299/05/1042990586_0:5:1921:1085_1920x0_80_0_0_b371b238432bbf58166d484f442eaa11.jpg
وقال المدير العام للوكالة بولاية النيجر، الحاجي عبد الله بابا-أراها، في بيان، إن الحادث وقع صباح الثلاثاء عند الساعة 11:30 تقريباً، موضحاً أن القارب كان يقل نحو 90 راكباً بينهم نساء وأطفال، بحسب صحيفة "غارديان نيجيريا" المحلية.وأضاف أن القارب انطلق من قرية توغان سولي إلى بلدة دوغا للمشاركة في زيارة عزاء، قبل أن يتعرض للحادث.وأشار إلى أنه "تم انتشال 29 جثة، وإنقاذ 50 شخصاً أحياء، فيما لا يزال شخصان في عداد المفقودين"، مؤكداً أن عمليات البحث والإنقاذ ما تزال مستمرة.ورجّح مدير العام الوكالة أن تكون الحمولة الزائدة واصطدام القارب بجذع شجرة هما السبب وراء الحادث المأساوي.وتُسجَّل في نيجيريا بشكل متكرر حوادث مماثلة بسبب الاكتظاظ وضعف إجراءات السلامة وصيانة القوارب، ما يؤدي إلى سقوط عشرات الضحايا سنوياً.
https://sarabic.ae/20250725/وفاة-652-طفلا-على-الأقل-بسبب-سوء-التغذية-في-نيجيريا-خلال-6-أشهر-1103045875.html
نيجيريا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104299/05/1042990586_233:0:1686:1090_1920x0_80_0_0_c51073fd13da5ef4eb750e656a6dda4b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نيجيريا, العالم, أخبار العالم الآن
نيجيريا, العالم, أخبار العالم الآن
مصرع 29 شخصا في غرق قارب شمالي نيجيريا
00:00 GMT 04.09.2025 (تم التحديث: 00:07 GMT 04.09.2025)
أعلنت إدارة الطوارئ النيجرية، الأربعاء، أن 29 شخصاً لقوا مصرعهم في حادث غرق قارب وقع بولاية النيجر شمال وسط البلاد.
وقال المدير العام للوكالة بولاية النيجر، الحاجي عبد الله بابا-أراها، في بيان، إن الحادث وقع صباح الثلاثاء عند الساعة 11:30 تقريباً، موضحاً أن القارب كان يقل نحو 90 راكباً بينهم نساء وأطفال، بحسب صحيفة "غارديان نيجيريا" المحلية.
وأضاف أن القارب انطلق من قرية توغان سولي إلى بلدة دوغا للمشاركة في زيارة عزاء، قبل أن يتعرض للحادث.
وأشار إلى أنه "تم انتشال 29 جثة، وإنقاذ 50 شخصاً أحياء، فيما لا يزال شخصان في عداد المفقودين"، مؤكداً أن عمليات البحث والإنقاذ ما تزال مستمرة.
ورجّح مدير العام الوكالة أن تكون الحمولة الزائدة واصطدام القارب بجذع شجرة هما السبب وراء الحادث المأساوي.
وتُسجَّل في نيجيريا بشكل متكرر حوادث مماثلة بسبب الاكتظاظ
وضعف إجراءات السلامة وصيانة القوارب، ما يؤدي إلى سقوط عشرات الضحايا سنوياً.