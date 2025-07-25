https://sarabic.ae/20250725/وفاة-652-طفلا-على-الأقل-بسبب-سوء-التغذية-في-نيجيريا-خلال-6-أشهر-1103045875.html

وفاة 652 طفلا على الأقل بسبب سوء التغذية في نيجيريا خلال 6 أشهر

وفاة 652 طفلا على الأقل بسبب سوء التغذية في نيجيريا خلال 6 أشهر

سبوتنيك عربي

قالت منظمة أطباء بلا حدود، يوم الجمعة، إن 652 طفلًا على الأقل لقوا حتفهم نتيجة سوء التغذية في ولاية كاتسينا النيجيرية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025،... 25.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-25T23:01+0000

2025-07-25T23:01+0000

2025-07-25T23:01+0000

نيجيريا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101353/62/1013536286_0:961:1919:2040_1920x0_80_0_0_23ed1408699e0a7925db89d286d85d3f.jpg

وأضافت المنظمة: "نشهد في الفترة الراهنة تخفيضات ضخمة في الميزانية، خاصة من الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، وهو ما له تأثير بالغ على علاج الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية".وقالت أطباء بلا حدود إن عدد الأطفال في كاتسينا الذين يعانون من أكثر أشكال سوء التغذية حدة ارتفع بنحو 208 بالمئة هذا العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وأضافت: "للأسف، توفي 652 طفلًا بالفعل في منشآتنا منذ بداية عام 2025".وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، قد قال يوم الأربعاء، إنه سيضطر إلى تعليق المساعدات الغذائية لنحو 1.3 مليون نيجيري في شمال شرق البلاد الذي يشهد أعمال عنف، وذلك بحلول نهاية يوليو/تموز بسبب نفاد المخزونات.وتشهد ولاية كاتسينا، في شمال نيجيريا، حالة من انعدام الأمن.وخصصت نيجيريا 200 مليار نيرة (130 مليون دولار) هذا العام لتعويض جزء من العجز الناجم عن سحب التمويل الأمريكي لقطاع الصحة.

https://sarabic.ae/20250420/مقتل-ما-لا-يقل-عن-56-شخصا-على-يد-مسلحين-في-وسط-نيجيريا-1099712088.html

نيجيريا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

نيجيريا