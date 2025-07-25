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https://sarabic.ae/20250725/وفاة-652-طفلا-على-الأقل-بسبب-سوء-التغذية-في-نيجيريا-خلال-6-أشهر-1103045875.html
وفاة 652 طفلا على الأقل بسبب سوء التغذية في نيجيريا خلال 6 أشهر
وفاة 652 طفلا على الأقل بسبب سوء التغذية في نيجيريا خلال 6 أشهر
سبوتنيك عربي
قالت منظمة أطباء بلا حدود، يوم الجمعة، إن 652 طفلًا على الأقل لقوا حتفهم نتيجة سوء التغذية في ولاية كاتسينا النيجيرية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025،... 25.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-25T23:01+0000
2025-07-25T23:01+0000
نيجيريا
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وأضافت المنظمة: "نشهد في الفترة الراهنة تخفيضات ضخمة في الميزانية، خاصة من الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، وهو ما له تأثير بالغ على علاج الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية".وقالت أطباء بلا حدود إن عدد الأطفال في كاتسينا الذين يعانون من أكثر أشكال سوء التغذية حدة ارتفع بنحو 208 بالمئة هذا العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وأضافت: "للأسف، توفي 652 طفلًا بالفعل في منشآتنا منذ بداية عام 2025".وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، قد قال يوم الأربعاء، إنه سيضطر إلى تعليق المساعدات الغذائية لنحو 1.3 مليون نيجيري في شمال شرق البلاد الذي يشهد أعمال عنف، وذلك بحلول نهاية يوليو/تموز بسبب نفاد المخزونات.وتشهد ولاية كاتسينا، في شمال نيجيريا، حالة من انعدام الأمن.وخصصت نيجيريا 200 مليار نيرة (130 مليون دولار) هذا العام لتعويض جزء من العجز الناجم عن سحب التمويل الأمريكي لقطاع الصحة.
https://sarabic.ae/20250420/مقتل-ما-لا-يقل-عن-56-شخصا-على-يد-مسلحين-في-وسط-نيجيريا-1099712088.html
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نيجيريا

وفاة 652 طفلا على الأقل بسبب سوء التغذية في نيجيريا خلال 6 أشهر

23:01 GMT 25.07.2025
© Sputnik . Borice Babanov / الانتقال إلى بنك الصورنيجيريا
نيجيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
© Sputnik . Borice Babanov
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قالت منظمة أطباء بلا حدود، يوم الجمعة، إن 652 طفلًا على الأقل لقوا حتفهم نتيجة سوء التغذية في ولاية كاتسينا النيجيرية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، وعزت المنظمة ذلك إلى خفض الجهات المانحة للتمويل.
وأضافت المنظمة: "نشهد في الفترة الراهنة تخفيضات ضخمة في الميزانية، خاصة من الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، وهو ما له تأثير بالغ على علاج الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية".
نيجيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2025
مقتل ما لا يقل عن 56 شخصا على يد مسلحين وسط نيجيريا
20 أبريل, 02:18 GMT
وقالت أطباء بلا حدود إن عدد الأطفال في كاتسينا الذين يعانون من أكثر أشكال سوء التغذية حدة ارتفع بنحو 208 بالمئة هذا العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وأضافت: "للأسف، توفي 652 طفلًا بالفعل في منشآتنا منذ بداية عام 2025".
وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، قد قال يوم الأربعاء، إنه سيضطر إلى تعليق المساعدات الغذائية لنحو 1.3 مليون نيجيري في شمال شرق البلاد الذي يشهد أعمال عنف، وذلك بحلول نهاية يوليو/تموز بسبب نفاد المخزونات.
وتشهد ولاية كاتسينا، في شمال نيجيريا، حالة من انعدام الأمن.
وخصصت نيجيريا 200 مليار نيرة (130 مليون دولار) هذا العام لتعويض جزء من العجز الناجم عن سحب التمويل الأمريكي لقطاع الصحة.
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