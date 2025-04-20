مقتل ما لا يقل عن 56 شخصا على يد مسلحين في وسط نيجيريا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:17 GMT
31 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
09:20 GMT
30 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
فرنسا تطرد 12 موظفا بالسفارة الجزائرية ردا على خطوة مماثلة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
بيارق النصر
دور المجموعات الفاشية الاوروبية بالقتال في صفوف النازيين
12:03 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما فرص التوصل لاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
الرئيس بوتين وأمير قطر يبحثان العلاقات المشتركة والملفات في الشرق الأوسط.. وزيرا خارجية روسيا وأمريكا يبحثان إنهاء الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
من سيقطف ثمار انسحاب القوات الأمريكية من شرق سوريا؟ يجيب خبير
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل السوشيال ميديا صديق أم عدو؟ يوضح خبراء
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:03 GMT
22 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:25 GMT
25 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:10 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
11:29 GMT
25 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
من سيقطف ثمار انسحاب القوات الأمريكية من شرق سوريا؟ يجيب خبير
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
16:34 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
اقتراح أمريكي للتسوية في أوكرانيا يتضمن احتفاظ روسيا بالأراضي المحررة... إنطلاق الجولة الثانية للمفاوضات الأمريكية الإيرانية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250420/مقتل-ما-لا-يقل-عن-56-شخصا-على-يد-مسلحين-في-وسط-نيجيريا-1099712088.html
مقتل ما لا يقل عن 56 شخصا على يد مسلحين في وسط نيجيريا
مقتل ما لا يقل عن 56 شخصا على يد مسلحين في وسط نيجيريا
سبوتنيك عربي
قتل مسلحون 56 شخصًا على الأقل في ولاية بينو في وسط نيجيريا، وذلك في تحديث لمحصلة سابقة تفيد بمقتل 17 شخصًا، وجاء ذلك وفقًا لما أفاد به مسؤول لوكالة "فرانس برس"... 20.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-20T02:18+0000
2025-04-20T02:18+0000
نيجيريا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101789/66/1017896678_0:219:4288:2631_1920x0_80_0_0_3df6bb4e1f7fcd312f6c3246a03df453.jpg
موسكو - سبوتنيك. وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "بانش" النيجيرية أن 17 شخصًا قتلوا في هجوم قالت إنه نفذه رعاة مسلحون.وقال المستشار الإعلامي سولومون يوربيف، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، إثر زيارة أجراها الحاكم هياسينث آليا لموقع الهجوم إن "عدد قتلى الهجمات ارتفع إلى 56 وفق أحدث حصيلة"، في إشارة إلى الهجوم الذي وقع الخميس ليل الجمعة 18 أبريل/نيسان الجاري.وبحسب المسؤولين، قد يرتفع عدد القتلى مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ.وتعد الاشتباكات بين الرعاة الرحل والمزارعين المستقرين حول استخدام الأراضي متكررة وغالبًا ما تكون عنيفة في البلاد.
https://sarabic.ae/20250311/مقتل-20-شخصا-على-الأقل-في-هجوم-لمسلحين-جنوب-غربي-نيجيريا-1098567745.html
نيجيريا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101789/66/1017896678_246:0:4043:2848_1920x0_80_0_0_f661f10ef539b33380abecbfe702d042.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نيجيريا, العالم, أخبار العالم الآن
نيجيريا, العالم, أخبار العالم الآن

مقتل ما لا يقل عن 56 شخصا على يد مسلحين في وسط نيجيريا

02:18 GMT 20.04.2025
© AP Photo / Gbenga Olamikanنيجيريا
نيجيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2025
© AP Photo / Gbenga Olamikan
تابعنا عبر
قتل مسلحون 56 شخصًا على الأقل في ولاية بينو في وسط نيجيريا، وذلك في تحديث لمحصلة سابقة تفيد بمقتل 17 شخصًا، وجاء ذلك وفقًا لما أفاد به مسؤول لوكالة "فرانس برس" ليلة السبت-الأحد.
موسكو - سبوتنيك. وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "بانش" النيجيرية أن 17 شخصًا قتلوا في هجوم قالت إنه نفذه رعاة مسلحون.
علم نيجيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2025
مقتل 20 شخصا على الأقل إثر هجوم لمسلحين جنوب غربي نيجيريا
11 مارس, 00:24 GMT
وقال المستشار الإعلامي سولومون يوربيف، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، إثر زيارة أجراها الحاكم هياسينث آليا لموقع الهجوم إن "عدد قتلى الهجمات ارتفع إلى 56 وفق أحدث حصيلة"، في إشارة إلى الهجوم الذي وقع الخميس ليل الجمعة 18 أبريل/نيسان الجاري.
وبحسب المسؤولين، قد يرتفع عدد القتلى مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ.
وتعد الاشتباكات بين الرعاة الرحل والمزارعين المستقرين حول استخدام الأراضي متكررة وغالبًا ما تكون عنيفة في البلاد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала