https://sarabic.ae/20250420/مقتل-ما-لا-يقل-عن-56-شخصا-على-يد-مسلحين-في-وسط-نيجيريا-1099712088.html
مقتل ما لا يقل عن 56 شخصا على يد مسلحين في وسط نيجيريا
مقتل ما لا يقل عن 56 شخصا على يد مسلحين في وسط نيجيريا
سبوتنيك عربي
قتل مسلحون 56 شخصًا على الأقل في ولاية بينو في وسط نيجيريا، وذلك في تحديث لمحصلة سابقة تفيد بمقتل 17 شخصًا، وجاء ذلك وفقًا لما أفاد به مسؤول لوكالة "فرانس برس"... 20.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-20T02:18+0000
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موسكو - سبوتنيك. وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "بانش" النيجيرية أن 17 شخصًا قتلوا في هجوم قالت إنه نفذه رعاة مسلحون.وقال المستشار الإعلامي سولومون يوربيف، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، إثر زيارة أجراها الحاكم هياسينث آليا لموقع الهجوم إن "عدد قتلى الهجمات ارتفع إلى 56 وفق أحدث حصيلة"، في إشارة إلى الهجوم الذي وقع الخميس ليل الجمعة 18 أبريل/نيسان الجاري.وبحسب المسؤولين، قد يرتفع عدد القتلى مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ.وتعد الاشتباكات بين الرعاة الرحل والمزارعين المستقرين حول استخدام الأراضي متكررة وغالبًا ما تكون عنيفة في البلاد.
https://sarabic.ae/20250311/مقتل-20-شخصا-على-الأقل-في-هجوم-لمسلحين-جنوب-غربي-نيجيريا-1098567745.html
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نيجيريا, العالم, أخبار العالم الآن
نيجيريا, العالم, أخبار العالم الآن
مقتل ما لا يقل عن 56 شخصا على يد مسلحين في وسط نيجيريا
قتل مسلحون 56 شخصًا على الأقل في ولاية بينو في وسط نيجيريا، وذلك في تحديث لمحصلة سابقة تفيد بمقتل 17 شخصًا، وجاء ذلك وفقًا لما أفاد به مسؤول لوكالة "فرانس برس" ليلة السبت-الأحد.
موسكو - سبوتنيك
. وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "بانش" النيجيرية أن 17 شخصًا قتلوا في هجوم قالت إنه نفذه رعاة مسلحون.
وقال المستشار الإعلامي سولومون يوربيف، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، إثر زيارة أجراها الحاكم هياسينث آليا لموقع الهجوم إن "عدد قتلى الهجمات ارتفع إلى 56 وفق أحدث حصيلة"، في إشارة إلى الهجوم الذي وقع الخميس
ليل الجمعة 18 أبريل/نيسان الجاري.
وبحسب المسؤولين، قد يرتفع عدد القتلى مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ.
وتعد الاشتباكات بين الرعاة الرحل والمزارعين المستقرين حول استخدام الأراضي متكررة وغالبًا ما تكون عنيفة في البلاد.