https://sarabic.ae/20250311/مقتل-20-شخصا-على-الأقل-في-هجوم-لمسلحين-جنوب-غربي-نيجيريا-1098567745.html
مقتل 20 شخصا على الأقل في هجوم لمسلحين جنوب غربي نيجيريا
مقتل 20 شخصا على الأقل في هجوم لمسلحين جنوب غربي نيجيريا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام نيجيرية، أمس الاثنين، بمقتل 20 شخصا على الأقل في هجوم لمسلحين على عدة مناطق في ولاية أوندو جنوب غربي البلاد. 11.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-11T00:24+0000
2025-03-11T00:24+0000
2025-03-11T00:24+0000
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الجزائر –سبوتنيك. وذكر موقع "فانغارد" المحلي، أن "20 شخصا لقوا مصرعهم على يد قطاع طرق مسلحين، قاموا بالهجوم على عدة تجمعات في ولاية أوندو على مدار أيام".وأشار إلى أن قوات الأمن وصلت يوم الأحد وانتشلت بعض الجثث، لكن لا يزال هناك كثيرون في عداد المفقودين.وفي مطلع العام الجاري، قُتل 40 شخصا في ولاية بُرنو شمال شرقي البلاد على يد مسلحين من جماعة "بوكو حرام".وقال مفوض الإعلام في ولاية "بُرنو" عثمان تار، وقتها، إن 40 مزارعا قُتلوا على أيدي إرهابيي بوكو حرام [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول] في منطقة كوكاو [الحدودية مع بحيرة تشاد].
https://sarabic.ae/20250117/نيجيريا-تنضم-إلى-مجموعة-بريكس-كدولة-شريكة-1096890679.html
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نيجيريا, منتخب نيجيريا, العالم
نيجيريا, منتخب نيجيريا, العالم
مقتل 20 شخصا على الأقل في هجوم لمسلحين جنوب غربي نيجيريا
أفادت وسائل إعلام نيجيرية، أمس الاثنين، بمقتل 20 شخصا على الأقل في هجوم لمسلحين على عدة مناطق في ولاية أوندو جنوب غربي البلاد.
الجزائر –سبوتنيك. وذكر موقع "فانغارد" المحلي، أن "20 شخصا لقوا مصرعهم على يد قطاع طرق مسلحين، قاموا بالهجوم على عدة تجمعات في ولاية أوندو على مدار أيام".
وأضاف أن "الهجوم بدأ يوم الاثنين الماضي، لكن الهجوم الأكثر قسوة وقع مساء الجمعة، وهاجم قطاع الطرق الناس أثناء نومهم، وفتحوا النار عشوائيا".
وأشار إلى أن قوات الأمن وصلت يوم الأحد وانتشلت بعض الجثث، لكن لا يزال هناك كثيرون في عداد المفقودين.
وفي مطلع العام الجاري، قُتل 40 شخصا في ولاية بُرنو
شمال شرقي البلاد على يد مسلحين من جماعة "بوكو حرام".
وقال مفوض الإعلام في ولاية "بُرنو" عثمان تار، وقتها، إن 40 مزارعا قُتلوا على أيدي إرهابيي بوكو حرام [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول] في منطقة كوكاو [الحدودية مع بحيرة تشاد].