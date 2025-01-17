https://sarabic.ae/20250117/نيجيريا-تنضم-إلى-مجموعة-بريكس-كدولة-شريكة-1096890679.html
نيجيريا تنضم إلى مجموعة "بريكس" كدولة شريكة
نيجيريا تنضم إلى مجموعة "بريكس" كدولة شريكة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية البرازيلية، اليوم السبت، أن نيجيريا أصبحت الدولة التاسعة التي تنضم إلى مجموعة بريكس كدولة شريكة. 17.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-17T22:19+0000
2025-01-17T22:19+0000
2025-01-17T23:06+0000
مجموعة بريكس
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الصين
نيجيريا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/16/1094021567_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9c2eefba88ddcd9bccc082b643cb856b.jpg
وجاء في بيان الوزارة: "في إطار رئاسة البرازيل المؤقتة لمجموعة بريكس، تعلن الحكومة البرازيلية في 17 يناير القبول الرسمي لنيجيريا كدولة شريكة في المجموعة. وترحب الحكومة البرازيلية بقرار الحكومة النيجيرية".وبهذا الإعلان تصبح نيجيريا الدولة الشريكة التاسعة لمجموعة بريكس، لتنضم إلى بيلاروسيا وبوليفيا وكوبا وكازاخستان وماليزيا وتايلاند وأوغندا وأوزبكستان، وفقًا لما جاء في البيان."بريكس" هي رابطة مشتركة بين الدول تم إنشاؤها في عام 2006 من قبل روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا، وتتولى موسكو منصب رئيس المنظمة منذ الأول من يناير/ كانون الثاني 2024.ومنذ بداية عام 2024، انضمت مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى "بريكس"، وتأتي رئاسة روسيا للرابطة تحت شعار تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين.
https://sarabic.ae/20250109/روسيا-ترحب-بانضمام-إندونيسيا-إلى-مجموعة-بريكس-بعضوية-كاملة--1096630767.html
الصين
نيجيريا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/16/1094021567_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_da887da2ef7b981632f20423177f4d27.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مجموعة بريكس, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, نيجيريا
مجموعة بريكس, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, نيجيريا
نيجيريا تنضم إلى مجموعة "بريكس" كدولة شريكة
22:19 GMT 17.01.2025 (تم التحديث: 23:06 GMT 17.01.2025)
أعلنت وزارة الخارجية البرازيلية، اليوم السبت، أن نيجيريا أصبحت الدولة التاسعة التي تنضم إلى مجموعة بريكس كدولة شريكة.
وجاء في بيان الوزارة: "في إطار رئاسة البرازيل المؤقتة لمجموعة بريكس، تعلن الحكومة البرازيلية في 17 يناير القبول الرسمي لنيجيريا كدولة شريكة في المجموعة. وترحب الحكومة البرازيلية بقرار الحكومة النيجيرية".
وبهذا الإعلان تصبح نيجيريا الدولة الشريكة التاسعة لمجموعة بريكس، لتنضم إلى بيلاروسيا وبوليفيا وكوبا وكازاخستان وماليزيا وتايلاند وأوغندا وأوزبكستان، وفقًا لما جاء في البيان.
"بريكس" هي رابطة مشتركة بين الدول
تم إنشاؤها في عام 2006 من قبل روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا، وتتولى موسكو منصب رئيس المنظمة منذ الأول من يناير/ كانون الثاني 2024.
ومنذ بداية عام 2024، انضمت مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى "بريكس"، وتأتي رئاسة روسيا للرابطة تحت شعار تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين.