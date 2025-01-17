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https://sarabic.ae/20250117/نيجيريا-تنضم-إلى-مجموعة-بريكس-كدولة-شريكة-1096890679.html
نيجيريا تنضم إلى مجموعة "بريكس" كدولة شريكة
نيجيريا تنضم إلى مجموعة "بريكس" كدولة شريكة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية البرازيلية، اليوم السبت، أن نيجيريا أصبحت الدولة التاسعة التي تنضم إلى مجموعة بريكس كدولة شريكة. 17.01.2025, سبوتنيك عربي
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مجموعة بريكس
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الصين
نيجيريا
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وجاء في بيان الوزارة: "في إطار رئاسة البرازيل المؤقتة لمجموعة بريكس، تعلن الحكومة البرازيلية في 17 يناير القبول الرسمي لنيجيريا كدولة شريكة في المجموعة. وترحب الحكومة البرازيلية بقرار الحكومة النيجيرية".وبهذا الإعلان تصبح نيجيريا الدولة الشريكة التاسعة لمجموعة بريكس، لتنضم إلى بيلاروسيا وبوليفيا وكوبا وكازاخستان وماليزيا وتايلاند وأوغندا وأوزبكستان، وفقًا لما جاء في البيان."بريكس" هي رابطة مشتركة بين الدول تم إنشاؤها في عام 2006 من قبل روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا، وتتولى موسكو منصب رئيس المنظمة منذ الأول من يناير/ كانون الثاني 2024.ومنذ بداية عام 2024، انضمت مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى "بريكس"، وتأتي رئاسة روسيا للرابطة تحت شعار تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين.
https://sarabic.ae/20250109/روسيا-ترحب-بانضمام-إندونيسيا-إلى-مجموعة-بريكس-بعضوية-كاملة--1096630767.html
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مجموعة بريكس, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, نيجيريا
مجموعة بريكس, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, نيجيريا

نيجيريا تنضم إلى مجموعة "بريكس" كدولة شريكة

22:19 GMT 17.01.2025 (تم التحديث: 23:06 GMT 17.01.2025)
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصورقمة مجموعة "بريكس" في مدينة قازان الروسية
قمة مجموعة بريكس في مدينة قازان الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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أعلنت وزارة الخارجية البرازيلية، اليوم السبت، أن نيجيريا أصبحت الدولة التاسعة التي تنضم إلى مجموعة بريكس كدولة شريكة.
وجاء في بيان الوزارة: "في إطار رئاسة البرازيل المؤقتة لمجموعة بريكس، تعلن الحكومة البرازيلية في 17 يناير القبول الرسمي لنيجيريا كدولة شريكة في المجموعة. وترحب الحكومة البرازيلية بقرار الحكومة النيجيرية".
إنطلاق فعاليات قمة بريكس بنسختها السادسة عشرة في قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
روسيا ترحب بانضمام إندونيسيا إلى مجموعة "بريكس بعضوية كاملة
9 يناير, 14:45 GMT
وبهذا الإعلان تصبح نيجيريا الدولة الشريكة التاسعة لمجموعة بريكس، لتنضم إلى بيلاروسيا وبوليفيا وكوبا وكازاخستان وماليزيا وتايلاند وأوغندا وأوزبكستان، وفقًا لما جاء في البيان.
"بريكس" هي رابطة مشتركة بين الدول تم إنشاؤها في عام 2006 من قبل روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا، وتتولى موسكو منصب رئيس المنظمة منذ الأول من يناير/ كانون الثاني 2024.
ومنذ بداية عام 2024، انضمت مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى "بريكس"، وتأتي رئاسة روسيا للرابطة تحت شعار تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين.
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