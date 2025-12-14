عربي
أمساليوم
بث مباشر
الصحة العالمية تعلن وفاة 10 أشخاص في غزة بسبب الأمطار خلال 24 ساعة
الصحة العالمية تعلن وفاة 10 أشخاص في غزة بسبب الأمطار خلال 24 ساعة
سبوتنيك عربي
أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس السبت، عن وفاة ما لا يقل عن 10 أشخاص في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية بسبب الأمطار...
قطاع غزة
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار تركيا اليوم
أخبار مصر الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
وفي تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس"، قال غيبريسوس: "أفادت التقارير بوفاة ما لا يقل عن 10 أشخاص في الساعات الـ24 الماضية جراء الأمطار الغزيرة في غزة". وأشار غيبريسوس إلى أن آلاف العائلات النازحة في القطاع تعيش في خيام غير قادرة على توفير الحماية الكافية أمام الظروف الشتوية القاسية، مما يفاقم معاناتهم. وأكد مدير المنظمة الأممية أن منظمة الصحة العالمية تواجه عقبات كبيرة في إيصال الإمدادات الطبية إلى غزة، بسبب رفض دخول بعض المواد الأساسية من الجانب الإسرائيلي. ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وفي الـ13 من الشهر ذاته، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانًا بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ20، الذين بقيوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.وصوّت 13 عضوا من أعضاء المجلس لصالح القرار، بينما امتنع عضوان، روسيا والصين، عن التصويت.ووفقا لنص القرار، ستنسحب القوات الإسرائيلية بمجرد تولي قوة الأمن الدولية السيطرة الكاملة. وسيتولى "مجلس السلام" الانتقالي، برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تنسيق الجهود الأمنية والإنسانية وإعادة الإعمار، وتوجيه غزة نحو "سلطة فلسطينية مُصلحة".وينص القرار على إنشاء قوة دولية للاستقرار، تعمل مع إسرائيل ومصر بموجب ولاية أولية مدتها عامان، لتأمين حدود غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية معاد تشكيلها، والإشراف على نزع سلاح "حماس" والجماعات المسلحة الأخرى.
https://sarabic.ae/20251214/إعلام-أمريكا-غير-راضية-عن-عدد-الدول-المستعدة-للمشاركة-في-استقرار-قطاع-غزة-1108138985.html
قطاع غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
الصحة العالمية تعلن وفاة 10 أشخاص في غزة بسبب الأمطار خلال 24 ساعة

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس السبت، عن وفاة ما لا يقل عن 10 أشخاص في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية بسبب الأمطار الغزيرة التي اجتاحت المنطقة.
وفي تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس"، قال غيبريسوس: "أفادت التقارير بوفاة ما لا يقل عن 10 أشخاص في الساعات الـ24 الماضية جراء الأمطار الغزيرة في غزة".
وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2025
وزير الخارجية التركي: خطة إسرائيل الأصلية إفراغ غزة وتطهيرها من سكانها الفلسطينيين
10:29 GMT
وأشار غيبريسوس إلى أن آلاف العائلات النازحة في القطاع تعيش في خيام غير قادرة على توفير الحماية الكافية أمام الظروف الشتوية القاسية، مما يفاقم معاناتهم.
كما حذر من تزايد حالات الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي الحادة، مثل الإنفلونزا، إلى جانب انتشار أمراض أخرى كالتهاب الكبد والإسهال، نتيجة نقص المياه النظيفة وسوء ظروف الصرف الصحي.
وأكد مدير المنظمة الأممية أن منظمة الصحة العالمية تواجه عقبات كبيرة في إيصال الإمدادات الطبية إلى غزة، بسبب رفض دخول بعض المواد الأساسية من الجانب الإسرائيلي.
رئيس وفد حركة حمـاس في المفاوضات خليل الحية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2025
خليل الحية يدعو لتشكيل لجنة الـ"تكنوقراط" لإدارة قطاع غزة بشكل فوري
09:20 GMT
وشدد غيبريسوس على أن السماح العاجل بدخول هذه الإمدادات الحيوية سيسهم في تعزيز قدرة الفرق الطبية على الكشف المبكر عن الأمراض وعلاج المرضى في الوقت المناسب.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وفي الـ13 من الشهر ذاته، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانًا بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.
بين التخوف الفلسطيني والخروقات الإسرائيلية ترسم خطة ترامب هيكل غزة الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2025
إعلام: مقتل أكثر من 300 فلسطيني في غزة خلال هجمات إسرائيلية منذ بدء وقف إطلاق النار
05:09 GMT
وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ20، الذين بقيوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اعتمد الشهر الماضي، قرارًا برعاية أمريكية يجيز إنشاء قوة دولية للاستقرار في قطاع غزة.
وصوّت 13 عضوا من أعضاء المجلس لصالح القرار، بينما امتنع عضوان، روسيا والصين، عن التصويت.
بين التخوف الفلسطيني والخروقات الإسرائيلية ترسم خطة ترامب هيكل غزة الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2025
إعلام: أمريكا غير راضية عن عدد الدول المستعدة للمشاركة في استقرار قطاع غزة
01:32 GMT
ووفقا لنص القرار، ستنسحب القوات الإسرائيلية بمجرد تولي قوة الأمن الدولية السيطرة الكاملة. وسيتولى "مجلس السلام" الانتقالي، برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تنسيق الجهود الأمنية والإنسانية وإعادة الإعمار، وتوجيه غزة نحو "سلطة فلسطينية مُصلحة".
وينص القرار على إنشاء قوة دولية للاستقرار، تعمل مع إسرائيل ومصر بموجب ولاية أولية مدتها عامان، لتأمين حدود غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية معاد تشكيلها، والإشراف على نزع سلاح "حماس" والجماعات المسلحة الأخرى.
