الصحة العالمية تعلن وفاة 10 أشخاص في غزة بسبب الأمطار خلال 24 ساعة

الصحة العالمية تعلن وفاة 10 أشخاص في غزة بسبب الأمطار خلال 24 ساعة

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس السبت، عن وفاة ما لا يقل عن 10 أشخاص في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية بسبب الأمطار... 14.12.2025

وفي تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس"، قال غيبريسوس: "أفادت التقارير بوفاة ما لا يقل عن 10 أشخاص في الساعات الـ24 الماضية جراء الأمطار الغزيرة في غزة". وأشار غيبريسوس إلى أن آلاف العائلات النازحة في القطاع تعيش في خيام غير قادرة على توفير الحماية الكافية أمام الظروف الشتوية القاسية، مما يفاقم معاناتهم. وأكد مدير المنظمة الأممية أن منظمة الصحة العالمية تواجه عقبات كبيرة في إيصال الإمدادات الطبية إلى غزة، بسبب رفض دخول بعض المواد الأساسية من الجانب الإسرائيلي. ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وفي الـ13 من الشهر ذاته، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانًا بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ20، الذين بقيوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.وصوّت 13 عضوا من أعضاء المجلس لصالح القرار، بينما امتنع عضوان، روسيا والصين، عن التصويت.ووفقا لنص القرار، ستنسحب القوات الإسرائيلية بمجرد تولي قوة الأمن الدولية السيطرة الكاملة. وسيتولى "مجلس السلام" الانتقالي، برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تنسيق الجهود الأمنية والإنسانية وإعادة الإعمار، وتوجيه غزة نحو "سلطة فلسطينية مُصلحة".وينص القرار على إنشاء قوة دولية للاستقرار، تعمل مع إسرائيل ومصر بموجب ولاية أولية مدتها عامان، لتأمين حدود غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية معاد تشكيلها، والإشراف على نزع سلاح "حماس" والجماعات المسلحة الأخرى.

