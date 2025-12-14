https://sarabic.ae/20251214/إعلام-أمريكا-غير-راضية-عن-عدد-الدول-المستعدة-للمشاركة-في-استقرار-قطاع-غزة-1108138985.html
إعلام: أمريكا غير راضية عن عدد الدول المستعدة للمشاركة في استقرار قطاع غزة
إعلام: أمريكا غير راضية عن عدد الدول المستعدة للمشاركة في استقرار قطاع غزة
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس السبت، أن الولايات المتحدة غير راضية عن عدد الدول المستعدة للمشاركة في قوات الاستقرار في قطاع غزة، وتبحث عن حلفاء إضافيين. 14.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-14T01:32+0000
2025-12-14T01:32+0000
2025-12-14T01:32+0000
العالم العربي
غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1b/1107557876_12:0:1272:709_1920x0_80_0_0_9fe15026ee3cc7e34dd5feb4dc9628a0.jpg
موسكو –سبوتنيك. وقالت صحيفة "يدعوت أحرونت" نقلاً عن مصدر إسرائيلي رفيع المستوى، إن "الأمريكيين غير راضين، ويبحثون عن دول إضافية".وأشارت الصحيفة إلى أن الخطة تقضي بنشر القوات في المرحلة الأولى في مناطق لا يوجد فيها حضور كبير لحركة حماس.وكانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية قد أفادت في وقت سابق بأن الولايات المتحدة تريد نشر قوات دولية في غزة في وقت مبكر من عام 2026.وسبق أن وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة دعمًا لخطة شاملة طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتسوية الوضع في غزة.
https://sarabic.ae/20251213/مقتل-وإصابة-30-فلسطينيا-في-قصف-إسرائيلي-غرب-مدينة-غزة-1108130572.html
غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1b/1107557876_170:0:1115:709_1920x0_80_0_0_53b00977879621fe8021fc7f3aafbc83.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, غزة, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, غزة, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام: أمريكا غير راضية عن عدد الدول المستعدة للمشاركة في استقرار قطاع غزة
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس السبت، أن الولايات المتحدة غير راضية عن عدد الدول المستعدة للمشاركة في قوات الاستقرار في قطاع غزة، وتبحث عن حلفاء إضافيين.
موسكو –سبوتنيك. وقالت صحيفة "يدعوت أحرونت" نقلاً عن مصدر إسرائيلي رفيع المستوى، إن "الأمريكيين غير راضين، ويبحثون عن دول إضافية".
وبحسب الصحيفة، تخشى بعض الدول إرسال جنودها إلى قطاع غزة بسبب مخاوف من اندلاع اشتباكات مع حركة حماس الفلسطينية، لكنها في الوقت نفسه تعرض تقديم المساعدة في مجال تدريب القوات وتمويلها.
وأشارت الصحيفة إلى أن الخطة تقضي بنشر القوات في المرحلة الأولى
في مناطق لا يوجد فيها حضور كبير لحركة حماس.
وكانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية قد أفادت في وقت سابق بأن الولايات المتحدة تريد نشر قوات دولية في غزة في وقت مبكر من عام 2026.
وسبق أن وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة دعمًا لخطة شاملة طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتسوية الوضع في غزة.