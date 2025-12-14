https://sarabic.ae/20251214/إعلام-أمريكا-غير-راضية-عن-عدد-الدول-المستعدة-للمشاركة-في-استقرار-قطاع-غزة-1108138985.html

إعلام: أمريكا غير راضية عن عدد الدول المستعدة للمشاركة في استقرار قطاع غزة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس السبت، أن الولايات المتحدة غير راضية عن عدد الدول المستعدة للمشاركة في قوات الاستقرار في قطاع غزة، وتبحث عن حلفاء إضافيين. 14.12.2025, سبوتنيك عربي

موسكو –سبوتنيك. وقالت صحيفة "يدعوت أحرونت" نقلاً عن مصدر إسرائيلي رفيع المستوى، إن "الأمريكيين غير راضين، ويبحثون عن دول إضافية".وأشارت الصحيفة إلى أن الخطة تقضي بنشر القوات في المرحلة الأولى في مناطق لا يوجد فيها حضور كبير لحركة حماس.وكانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية قد أفادت في وقت سابق بأن الولايات المتحدة تريد نشر قوات دولية في غزة في وقت مبكر من عام 2026.وسبق أن وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة دعمًا لخطة شاملة طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتسوية الوضع في غزة.

