مقتل وإصابة 30 فلسطينيا في قصف إسرائيلي غرب مدينة غزة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
خطوط التماس
إيران في زمن محمد رضا بهلوي وحتى انتصار الثورة الإسلامية
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
عالم سبوتنيك
تركيا مستعدة لإرسال قوات إلى غزة.. الدبيبة يطالب بالاستفتاء على الدستور لحل أزمة ليبيا
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
عالم سبوتنيك
موسكو: انسحاب القوات الأوكرانية من دونباس عنصر مهم في خطة السلام
ملفات ساخنة
لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
أمساليوم
بث مباشر
مقتل وإصابة 30 فلسطينيا في قصف إسرائيلي غرب مدينة غزة
مقتل وإصابة 30 فلسطينيا في قصف إسرائيلي غرب مدينة غزة
سبوتنيك عربي
أفادت مصادر طبية فلسطينية، اليوم السبت، بمقتل خمسة فلسطينيين وإصابة 25 آخرين جراء قصف جوي إسرائيلي من طائرة مسيرة، استهدف مركبة مدنية عند مفترق النابلسي غرب...
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
قطاع غزة
وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طواقم الإسعاف والإنقاذ هرعت إلى موقع الهجوم فور وقوعه، وعملت على إخلاء الضحايا ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "رائد سعد نائب قائد الجناح العسكري لحماس هو المسؤول المستهدف في غزة وكان يهم في الفترة الأخيرة بمحاولات إعادة إعمار وإنتاج وسائل قتالية في صفوف التنظيم الإرهابي".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، وفي الـ13 من الشهر ذاته، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانًا بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20، الذين بقيوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.
غزة
قطاع غزة
الأخبار
مقتل وإصابة 30 فلسطينيا في قصف إسرائيلي غرب مدينة غزة

17:30 GMT 13.12.2025
عائلات شمالي غزة تصارع الدمار والجوع والموت تحت ركام المنازل أملا في الحياة
عائلات شمالي غزة تصارع الدمار والجوع والموت تحت ركام المنازل أملا في الحياة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
أفادت مصادر طبية فلسطينية، اليوم السبت، بمقتل خمسة فلسطينيين وإصابة 25 آخرين جراء قصف جوي إسرائيلي من طائرة مسيرة، استهدف مركبة مدنية عند مفترق النابلسي غرب مدينة غزة.
وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طواقم الإسعاف والإنقاذ هرعت إلى موقع الهجوم فور وقوعه، وعملت على إخلاء الضحايا ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
العاصمة القطرية الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2025
أمريكا تستضيف مؤتمر الدوحة الأسبوع المقبل لمناقشة خطط "قوة الاستقرار" في غزة
أمس, 21:15 GMT

وأكد الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم السبت، أنه "استهدف عنصرا إرهابيا بارزا في حركة حماس بمدينة غزة".

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "رائد سعد نائب قائد الجناح العسكري لحماس هو المسؤول المستهدف في غزة وكان يهم في الفترة الأخيرة بمحاولات إعادة إعمار وإنتاج وسائل قتالية في صفوف التنظيم الإرهابي".
وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يصدران بيانا بعد اغتيال القيادي في "حماس" رائد سعد
16:26 GMT
وزعم البيان، أن "سعد كان أحد المخططين لأحداث 7 أكتوبر وكان من أقرب الأشخاص إلى السنوار والضيف"، مؤكدا أنه متورط في محاولات لإعادة تأهيل وتصنيع أسلحة لصالح حركة حماس.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، وفي الـ13 من الشهر ذاته، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانًا بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.
وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20، الذين بقيوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.
