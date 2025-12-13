https://sarabic.ae/20251213/مقتل-وإصابة-30-فلسطينيا-في-قصف-إسرائيلي-غرب-مدينة-غزة-1108130572.html

مقتل وإصابة 30 فلسطينيا في قصف إسرائيلي غرب مدينة غزة

أفادت مصادر طبية فلسطينية، اليوم السبت، بمقتل خمسة فلسطينيين وإصابة 25 آخرين جراء قصف جوي إسرائيلي من طائرة مسيرة، استهدف مركبة مدنية عند مفترق النابلسي غرب... 13.12.2025, سبوتنيك عربي

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طواقم الإسعاف والإنقاذ هرعت إلى موقع الهجوم فور وقوعه، وعملت على إخلاء الضحايا ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "رائد سعد نائب قائد الجناح العسكري لحماس هو المسؤول المستهدف في غزة وكان يهم في الفترة الأخيرة بمحاولات إعادة إعمار وإنتاج وسائل قتالية في صفوف التنظيم الإرهابي".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، وفي الـ13 من الشهر ذاته، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانًا بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20، الذين بقيوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.

