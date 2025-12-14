عربي
مدار الليل والنهار
إعلام: مقتل أكثر من 300 فلسطيني في غزة خلال هجمات إسرائيلية منذ بدء وقف إطلاق النار
إعلام: مقتل أكثر من 300 فلسطيني في غزة خلال هجمات إسرائيلية منذ بدء وقف إطلاق النار
العالم العربي
غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" في قطاع غزة، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025. وبموجب هذا الاتفاق، أفرجت "حماس" عن 20 رهينة كانوا محتجزين في غزة، منذ 7 أكتوبر 2023، وبذلك حررت جميع الرهائن المتبقين لديها.وفي المقابل، أطلقت إسرائيل سراح نحو 2000 أسير فلسطيني، من بينهم محكومون بالسجن المؤبد.وتقوم حركة حماس، حاليًا، بإعادة جثامين الرهائن، الذين لقوا حتفهم في الأسر إلى إسرائيل، وكان الجانب الفلسطيني قد أعاد سابقًا جثامين 27 رهينة تم التعرف على هوياتهم.
https://sarabic.ae/20251213/مقتل-وإصابة-30-فلسطينيا-في-قصف-إسرائيلي-غرب-مدينة-غزة-1108130572.html
غزة
إعلام: مقتل أكثر من 300 فلسطيني في غزة خلال هجمات إسرائيلية منذ بدء وقف إطلاق النار

05:09 GMT 14.12.2025
أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن مسؤولين صحيين محليين في قطاع غزة، بـ"مقتل أكثر من 300 فلسطيني في هجمات إسرائيلية، منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس الفلسطينية، حيّز التنفيذ".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" في قطاع غزة، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025. وبموجب هذا الاتفاق، أفرجت "حماس" عن 20 رهينة كانوا محتجزين في غزة، منذ 7 أكتوبر 2023، وبذلك حررت جميع الرهائن المتبقين لديها.
وفي المقابل، أطلقت إسرائيل سراح نحو 2000 أسير فلسطيني، من بينهم محكومون بالسجن المؤبد.
وتقوم حركة حماس، حاليًا، بإعادة جثامين الرهائن، الذين لقوا حتفهم في الأسر إلى إسرائيل، وكان الجانب الفلسطيني قد أعاد سابقًا جثامين 27 رهينة تم التعرف على هوياتهم.
