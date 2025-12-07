عربي
مدار الليل والنهار
https://sarabic.ae/20251207/رئيس-الوزراء-السوداني-على-المجتمع-الدولي-إدانة-الدعم-السريع-ومن-يقف-وراءها-1107912014.html
رئيس الوزراء السوداني: على المجتمع الدولي إدانة "الدعم السريع" ومن يقف وراءها
رئيس الوزراء السوداني: على المجتمع الدولي إدانة "الدعم السريع" ومن يقف وراءها
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، اليوم الأحد، أن "قصف الدعم السريع مرافق مدنية في كلوقي بجنوب كردفان وقتل أطفال جريمة حرب مكتملة". 07.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-07T14:22+0000
2025-12-07T14:23+0000
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/13/1100751627_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_724bdaf118044526a148c6b1d0596e17.jpg
وشدد إدريس، في تصريحات له، على ضرورة إدانة المجتمع الدولي لقوات "الدعم السريع"، منوهًا بأن "قصف محطة كهرباء الروصيرص بولاية النيل الأزرق خرق واضح للأعراف والقوانين الدولية"، حسب وكالة الأنباء السودانية - سونا.وناشد رئيس الوزراء السوداني، "المنظمات الدولية والحقوقية لإدانة هذه الحادثة البشعة والغير مسبوقة و اللإنسانية، التي إرتكبتها المليشيا المتمردة ومن يقف وراءها بالتخطيط والتمويل والتدريب".وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، الأسبوع الماضي، على ضرورة ‌‏صياغة الدولة السودانية من جديد وفق أسس حقيقية.و‌قال ‏البرهان، في تصريحات له، إن بلاده "لا تقبل بأي حل لا يفكك قوات الدعم السريع ويجردها من سلاحها"، مؤكدا أن "الحرب أثرت على كل السودانيين وهناك معاناة ومأساة خاصة في الفاشر".وأضاف أن "الحل الوحيد في السودان هو زوال الميلشيات"، مشيرا إلى أن جميع السودانيين ذاقوا مرارة الحرب، كما دعا "أي سوداني قادر على حمل السلاح الانضمام إلينا لمحاربة الميليشيا".وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
رئيس الوزراء السوداني: على المجتمع الدولي إدانة "الدعم السريع" ومن يقف وراءها

14:22 GMT 07.12.2025 (تم التحديث: 14:23 GMT 07.12.2025)
© AP Photo / LAURENT GILLIERON رئيس الوزراء السوداني الجديد، كامل إدريس
 رئيس الوزراء السوداني الجديد، كامل إدريس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2025
© AP Photo / LAURENT GILLIERON
أكد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، اليوم الأحد، أن "قصف الدعم السريع مرافق مدنية في كلوقي بجنوب كردفان وقتل أطفال جريمة حرب مكتملة".
وشدد إدريس، في تصريحات له، على ضرورة إدانة المجتمع الدولي لقوات "الدعم السريع"، منوهًا بأن "قصف محطة كهرباء الروصيرص بولاية النيل الأزرق خرق واضح للأعراف والقوانين الدولية"، حسب وكالة الأنباء السودانية - سونا.
وناشد رئيس الوزراء السوداني، "المنظمات الدولية والحقوقية لإدانة هذه الحادثة البشعة والغير مسبوقة و اللإنسانية، التي إرتكبتها المليشيا المتمردة ومن يقف وراءها بالتخطيط والتمويل والتدريب".
الأزمة الإنسانية في السودان بسبب الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2025
أمريكا تدين الهجوم السادس على مساعدات برنامج الغذاء في السودان خلال العام الحالي
06:33 GMT
وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، الأسبوع الماضي، على ضرورة ‌‏صياغة الدولة السودانية من جديد وفق أسس حقيقية.
و‌قال ‏البرهان، في تصريحات له، إن بلاده "لا تقبل بأي حل لا يفكك قوات الدعم السريع ويجردها من سلاحها"، مؤكدا أن "الحرب أثرت على كل السودانيين وهناك معاناة ومأساة خاصة في الفاشر".
مناظر عامة للمدن العربية - مدينة الخرطوم، السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2025
موسكو تنفي تقارير إنشاء قاعدة بحرية جديدة في السودان
3 ديسمبر, 02:57 GMT
وأضاف أن "الحل الوحيد في السودان هو زوال الميلشيات"، مشيرا إلى أن جميع السودانيين ذاقوا مرارة الحرب، كما دعا "أي سوداني قادر على حمل السلاح الانضمام إلينا لمحاربة الميليشيا".
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
مصر تؤكد ضرورة هدنة في السودان وترفض الإجراءات الإثيوبية الأحادية بشأن سد النهضة
2 ديسمبر, 10:55 GMT
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".
وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
