أمريكا تدين الهجوم السادس على مساعدات برنامج الغذاء في السودان خلال العام الحالي
وأشار بولس عبر منصة "إكس" إلى أن "هذا هو الهجوم السادس على مساعدات البرنامج في السودان خلال العام الحالي".وأضاف أن "طرفي النزاع يواصلان استخدام التجويع كسلاح حرب"، مشددا على ضرورة عدم استهداف العاملين في المجال الإنساني أو ممتلكاتهم، ودعا "الأطراف المتحاربة إلى وقف القتال والسماح بوصول المساعدات دون عوائق"، وفق تغريدته.وأدان برنامج الأغذية العالمي، مساء الجمعة الماضي، الهجوم على شاحنة ضمن قافلة مساعدات إنسانية بشمال دارفور بغرب السودان، وطالب بتحقيق بشأن الهجوم ومحاسبة منفذيه. وكان نائب مدير برنامج الأغذية العالمي، كارل سكاو، قال في تصريحات صحفية مؤخرا، إن "الإنزال الجوي للمساعدات في السودان أصبح خيارا مرجحا كملاذ أخير لكسر الحصار وإنقاذ الأرواح، رغم كونه مكلف للغاية ومحفوف بالمخاطر". واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من البلاد.
قال، مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للشؤون العربية والأفريقية، إن الولايات المتحدة تدين الهجوم بطائرة مسيّرة على شاحنة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي كانت تنقل مساعدات غذائية للنازحين الفارين من العنف والمجاعة في دارفور.
وأشار بولس عبر منصة "إكس" إلى أن "هذا هو الهجوم السادس على مساعدات البرنامج في السودان خلال العام الحالي".
وأضاف أن "طرفي النزاع يواصلان استخدام التجويع كسلاح حرب"، مشددا على ضرورة عدم استهداف العاملين في المجال الإنساني أو ممتلكاتهم، ودعا "الأطراف المتحاربة إلى وقف القتال والسماح بوصول المساعدات دون عوائق"، وفق تغريدته.
وأدان برنامج الأغذية العالمي، مساء الجمعة الماضي، الهجوم على شاحنة ضمن قافلة مساعدات إنسانية بشمال دارفور بغرب السودان، وطالب بتحقيق بشأن الهجوم ومحاسبة منفذيه.
وكان نائب مدير برنامج الأغذية العالمي، كارل سكاو، قال في تصريحات صحفية مؤخرا، إن "الإنزال الجوي للمساعدات في السودان أصبح خيارا مرجحا كملاذ أخير لكسر الحصار وإنقاذ الأرواح، رغم كونه مكلف للغاية ومحفوف بالمخاطر".
واندلعت الحرب في السودان
، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من البلاد.