أمريكا تدين الهجوم السادس على مساعدات برنامج الغذاء في السودان خلال العام الحالي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
عالم سبوتنيك
استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الجديدة: المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية تخدم مصالح واشنطن
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
أمريكا تدين الهجوم السادس على مساعدات برنامج الغذاء في السودان خلال العام الحالي
قال، مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للشؤون العربية والأفريقية، إن الولايات المتحدة تدين الهجوم بطائرة مسيّرة على شاحنة تابعة لبرنامج الأغذية... 07.12.2025, سبوتنيك عربي
وأشار بولس عبر منصة "إكس" إلى أن "هذا هو الهجوم السادس على مساعدات البرنامج في السودان خلال العام الحالي".وأضاف أن "طرفي النزاع يواصلان استخدام التجويع كسلاح حرب"، مشددا على ضرورة عدم استهداف العاملين في المجال الإنساني أو ممتلكاتهم، ودعا "الأطراف المتحاربة إلى وقف القتال والسماح بوصول المساعدات دون عوائق"، وفق تغريدته.وأدان برنامج الأغذية العالمي، مساء الجمعة الماضي، الهجوم على شاحنة ضمن قافلة مساعدات إنسانية بشمال دارفور بغرب السودان، وطالب بتحقيق بشأن الهجوم ومحاسبة منفذيه. وكان نائب مدير برنامج الأغذية العالمي، كارل سكاو، قال في تصريحات صحفية مؤخرا، إن "الإنزال الجوي للمساعدات في السودان أصبح خيارا مرجحا كملاذ أخير لكسر الحصار وإنقاذ الأرواح، رغم كونه مكلف للغاية ومحفوف بالمخاطر". واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من البلاد.
أمريكا تدين الهجوم السادس على مساعدات برنامج الغذاء في السودان خلال العام الحالي

قال، مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للشؤون العربية والأفريقية، إن الولايات المتحدة تدين الهجوم بطائرة مسيّرة على شاحنة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي كانت تنقل مساعدات غذائية للنازحين الفارين من العنف والمجاعة في دارفور.
وأشار بولس عبر منصة "إكس" إلى أن "هذا هو الهجوم السادس على مساعدات البرنامج في السودان خلال العام الحالي".
وأضاف أن "طرفي النزاع يواصلان استخدام التجويع كسلاح حرب"، مشددا على ضرورة عدم استهداف العاملين في المجال الإنساني أو ممتلكاتهم، ودعا "الأطراف المتحاربة إلى وقف القتال والسماح بوصول المساعدات دون عوائق"، وفق تغريدته.
وأدان برنامج الأغذية العالمي، مساء الجمعة الماضي، الهجوم على شاحنة ضمن قافلة مساعدات إنسانية بشمال دارفور بغرب السودان، وطالب بتحقيق بشأن الهجوم ومحاسبة منفذيه.
وكان نائب مدير برنامج الأغذية العالمي، كارل سكاو، قال في تصريحات صحفية مؤخرا، إن "الإنزال الجوي للمساعدات في السودان أصبح خيارا مرجحا كملاذ أخير لكسر الحصار وإنقاذ الأرواح، رغم كونه مكلف للغاية ومحفوف بالمخاطر".
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من البلاد.
