مصر تؤكد ضرورة هدنة في السودان وترفض الإجراءات الإثيوبية الأحادية بشأن سد النهضة

مصر تؤكد ضرورة هدنة في السودان وترفض الإجراءات الإثيوبية الأحادية بشأن سد النهضة

02.12.2025

2025-12-02T10:55+0000

2025-12-02T10:55+0000

2025-12-02T10:55+0000

وشدد عبد العاطي، على ضرورة التوصل إلى هدنة شاملة في السودان، مشيرًا إلى أهمية إطلاق عملية سياسية شاملة ذات ملكية سودانية خالصة لا تُقصي أي طرف، بما يمهّد لوقف النزاع واستعادة الاستقرار.كما دعا إلى إنشاء ممرات إنسانية آمنة لضمان وصول المساعدات إلى المدنيين، مجددًا رفض مصر "الإجراءات الإثيوبية الأحادية الخاصة بسد النهضة".وفي ما يتعلق بقطاع غزة، أوضح وزير الخارجية أن القاهرة تمضي قدمًا في الإعداد لمؤتمر إعادة إعمار غزة بالتعاون مع الشركاء الدوليين، مبينًا أن المؤتمر سيكون برئاسة مصرية – أمريكية مشتركة، مع استمرار التنسيق مع الولايات المتحدة لتحديد موعد انعقاده.وأكد الوزير أن إعادة إعمار غزة جزء لا يتجزأ من خطة ترامب للسلام، لافتًا إلى أن مصر شارفت على الانتهاء من المرحلة الأولى من الخطة، مع التأكيد على ضرورة البدء في تنفيذ المرحلة الثانية قريبًا.كما كشف عن تنفيذ مصر برامج لتدريب الشرطة الفلسطينية على أراضيها، في إطار العمل على تمكين قوات الشرطة من أداء مهامها داخل قطاع غزة لإنهاء حالة الفراغ الأمني، مع إبداء استعداد القاهرة للتشاور مع الدول الأوروبية بشأن دعم وتطوير برامج التدريب.وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعتمد، الشهر الماضي، قرارًا برعاية أمريكية يجيز إنشاء قوة دولية للاستقرار في قطاع غزة.ووفقا لنص القرار، ستنسحب القوات الإسرائيلية بمجرد تولي قوة الأمن الإسرائيلية السيطرة الكاملة. سيتولى "مجلس السلام" الانتقالي، برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تنسيق الجهود الأمنية والإنسانية وإعادة الإعمار، وتوجيه غزة نحو سلطة فلسطينية مُصلحة.ينص القرار على إنشاء قوة دولية للاستقرار، تعمل مع إسرائيل ومصر بموجب ولاية أولية مدتها عامان، لتأمين حدود غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية معاد تشكيلها، والإشراف على نزع سلاح "حماس" والجماعات المسلحة الأخرى.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفي إطار هذه الاتفاقية، أفرجت "حماس" عن 20 أسيرا كانوا محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، محررة بذلك جميع الرهائن المتبقين. ردًا على ذلك، أفرجت إسرائيل عن نحو 2000 أسير فلسطيني، من بينهم سجناء كانوا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد.

