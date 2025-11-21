اتفاق مصري إماراتي بشأن السودان

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:46 GMT
10 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:29 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
13:03 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: كل الأحداث تدل على فشل السياسة الغربية بإلحاق هزيمة استراتيجية عسكرية واقتصادية لروسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
نحو تفعيل شراكة نووية سلمية.. بوتين والسيسي يشاركان في حفل تركيب مفاعل الضبعة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:18 GMT
14 د
من الملعب
إيطاليا إلى الملحق الأوروبي... وبغياب كريستيانو: البرتغال تتأهل إلى كأس العالم
09:32 GMT
28 د
ملفات ساخنة
نحو تفعيل شراكة نووية سلمية.. بوتين والسيسي يشاركان في حفل تركيب مفاعل الضبعة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
13:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
أمساليوم
بث مباشر
اتفاق مصري إماراتي بشأن السودان
بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، آخر التطورات في السودان، وذلك في اتصال هاتفي بينهما جرى أمس الخميس.
وأفادت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها على مواقع التواصل الاجتماعي مساء الخميس، بأن الاتصال الهاتفي بين الوزيرين، تناول "تطورات الأوضاع في السودان في إطار الجهود، التي تضطلع بها الرباعية الدولية".
وأكدت الخارجية المصرية، في بيانها، أن الوزيرين عبد العاطي وعبد الله بن زايد، اتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور بين القاهرة وأبوظبي، خلال المرحلة المقبلة دعمًا لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، خاصة في السودان.
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2025
السودان يشكر روسيا على دعمها في مجلس الأمن وسط تصاعد النزاع في دارفور
03:13 GMT
وناقش الاتصال الهاتفي تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدد الوزير المصري على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير بشأن غزة، وضرورة "تمكين قوة تثبيت الاستقرار الدولية من الاضطلاع بالمهام الموكلة إليها دعما لترسيخ وقف إطلاق النار في القطاع، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني".
واستعرض بدر عبد العاطي، الجهود المصرية المتواصلة لتثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام وتنفيذ بنوده كافة، منوّهًا إلى "التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة بهدف حشد الجهود الإقليمية والدولية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق والتخفيف من معاناته الإنسانية".
وفي السياق ذاته، أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، فرض عقوبات على عبد الرحيم حمدان دقلو، نائب قائد قوات الدعم السريع السودانية، وشقيق قائدها محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ردًا على "الجرائم المستمرة التي ترتكبها القوات، خاصة بعد الاستيلاء على مدينة الفاشر في إقليم دارفور غربي السودان"، على حد قوله.
وأدان الاتحاد، في بيان، بأشد العبارات "الفظائع الخطيرة والمستمرة التي ترتكبها قوات الدعم السريع في السودان، بما في ذلك عقب الاستيلاء على مدينة الفاشر"، مؤكدًا أن "الاستهداف المتعمد للمدنيين والقتل بدوافع عرقية واستخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ترقى مثل هذه الأفعال إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
مصر تجدد إدانتها "للانتهاكات المروعة" التي شهدتها مدينة الفاشر في السودان
17 نوفمبر, 10:25 GMT
وأعلنت قوات الدعم السريع السودانية، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر بإقليم دارفور غربي البلاد، بعد معارك عنيفة مع الجيش السوداني.

وأعلنت "الدعم السريع"، قبل ذلك، السيطرة على مدينة بارا الاستراتيجية في شمال كردفان، بعد معارك مع قوات الجيش السوداني، إلا أن المتحدث باسم حركة "جيش تحرير السودان"، الصادق علي النور، نفى في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، صحة ما أعلنته القوات ذاتها بشأن استعادتها السيطرة الكاملة على مدينة بارا.

وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
