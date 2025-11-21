https://sarabic.ae/20251121/اتفاق-مصري-إماراتي-بشأن-السودان-1107353730.html

اتفاق مصري إماراتي بشأن السودان

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، آخر التطورات في السودان، وذلك في اتصال هاتفي بينهما جرى أمس الخميس. 21.11.2025, سبوتنيك عربي

وأفادت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها على مواقع التواصل الاجتماعي مساء الخميس، بأن الاتصال الهاتفي بين الوزيرين، تناول "تطورات الأوضاع في السودان في إطار الجهود، التي تضطلع بها الرباعية الدولية".وأكدت الخارجية المصرية، في بيانها، أن الوزيرين عبد العاطي وعبد الله بن زايد، اتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور بين القاهرة وأبوظبي، خلال المرحلة المقبلة دعمًا لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، خاصة في السودان.وناقش الاتصال الهاتفي تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدد الوزير المصري على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير بشأن غزة، وضرورة "تمكين قوة تثبيت الاستقرار الدولية من الاضطلاع بالمهام الموكلة إليها دعما لترسيخ وقف إطلاق النار في القطاع، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني".وفي السياق ذاته، أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، فرض عقوبات على عبد الرحيم حمدان دقلو، نائب قائد قوات الدعم السريع السودانية، وشقيق قائدها محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ردًا على "الجرائم المستمرة التي ترتكبها القوات، خاصة بعد الاستيلاء على مدينة الفاشر في إقليم دارفور غربي السودان"، على حد قوله.وأدان الاتحاد، في بيان، بأشد العبارات "الفظائع الخطيرة والمستمرة التي ترتكبها قوات الدعم السريع في السودان، بما في ذلك عقب الاستيلاء على مدينة الفاشر"، مؤكدًا أن "الاستهداف المتعمد للمدنيين والقتل بدوافع عرقية واستخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ترقى مثل هذه الأفعال إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".وأعلنت قوات الدعم السريع السودانية، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر بإقليم دارفور غربي البلاد، بعد معارك عنيفة مع الجيش السوداني.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

