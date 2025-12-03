https://sarabic.ae/20251203/موسكو-تنفي-إنشاء-قاعدة-بحرية-جديدة-في-السودان-1107757638.html

موسكو تنفي تقارير إنشاء قاعدة بحرية جديدة في السودان

موسكو تنفي تقارير إنشاء قاعدة بحرية جديدة في السودان

سبوتنيك عربي

أوضحت البعثة الدبلوماسية الروسية في السودان لوكالة "سبوتنيك" أن التقارير الإعلامية حول إنشاء قاعدة للبحرية الروسية في السودان تعيد إحياء "مخاوف" قديمة منذ خمس... 03.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-03T02:57+0000

2025-12-03T02:57+0000

2025-12-03T03:33+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار السودان اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103738/70/1037387063_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_aac5801823aae914ad98047d903acf24.jpg

وقالت السفارة: "مادة وول ستريت جورنال، لعدم وجود مستجدات معلوماتية، تهدف إلى إعادة إحياء 'مخاوف' عمرها خمس سنوات حول وجود روسيا في البحر الأحمر".وزعمت صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الاثنين نقلا عن مصادر إن السلطات السودانية عرضت على روسيا إنشاء قاعدة بحرية على ساحل البحر الأحمر. ومن المعروف أن هناك اتفاقيات بين روسيا والسودان لإنشاء قاعدة للبحرية الروسية تعود إلى عام 2020.وفي نوفمبر 2025، صرح السفير الروسي في السودان أندريه تشيرنوفول لوكالة "سبوتنيك" أن إنشاء القاعدة تم إيقافه مؤقتًا. وفي مارس من العام الماضي، صرح وزير الخارجية السوداني علي صادق علي لوكالة "سبوتنيك" بأن السلطات السودانية لا تعترض مبدئيًا على إنشاء قاعدة بحرية روسية في البلاد.وبحسب الاتفاقيات الموقعة في نوفمبر 2020، يتنازل السودان مجانًا لروسيا عن جزء من الميناء والمياه المجاورة له، على أن لا يتجاوز عدد أفراد النقطة البحرية في بورتسودان، والتي تُدار بوسائل وطاقم روسي، 300 شخص. وسيتمتع هؤلاء بحصانة دبلوماسية. كما يمكن أن تتواجد في القاعدة حتى أربعة سفن روسية كحد أقصى، بما في ذلك السفن ذات المفاعلات النووية، ويمكن تجديد الاتفاقية الموقعة لمدة 25 عامًا تلقائيًا كل عشر سنوات ما لم يقدم أي من الطرفين إخطارًا بالانسحاب.

https://sarabic.ae/20250214/خبير-الاتفاق-بين-السودان-وروسيا-هو-على-نقطة-لوجستية-في-البحر-الأحمر-وليس-قاعدة-عسكرية-1097775422.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار السودان اليوم