موسكو تنفي تقارير إنشاء قاعدة بحرية جديدة في السودان
سبوتنيك عربي
وقالت السفارة: "مادة وول ستريت جورنال، لعدم وجود مستجدات معلوماتية، تهدف إلى إعادة إحياء 'مخاوف' عمرها خمس سنوات حول وجود روسيا في البحر الأحمر".وزعمت صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الاثنين نقلا عن مصادر إن السلطات السودانية عرضت على روسيا إنشاء قاعدة بحرية على ساحل البحر الأحمر. ومن المعروف أن هناك اتفاقيات بين روسيا والسودان لإنشاء قاعدة للبحرية الروسية تعود إلى عام 2020.وفي نوفمبر 2025، صرح السفير الروسي في السودان أندريه تشيرنوفول لوكالة "سبوتنيك" أن إنشاء القاعدة تم إيقافه مؤقتًا. وفي مارس من العام الماضي، صرح وزير الخارجية السوداني علي صادق علي لوكالة "سبوتنيك" بأن السلطات السودانية لا تعترض مبدئيًا على إنشاء قاعدة بحرية روسية في البلاد.وبحسب الاتفاقيات الموقعة في نوفمبر 2020، يتنازل السودان مجانًا لروسيا عن جزء من الميناء والمياه المجاورة له، على أن لا يتجاوز عدد أفراد النقطة البحرية في بورتسودان، والتي تُدار بوسائل وطاقم روسي، 300 شخص. وسيتمتع هؤلاء بحصانة دبلوماسية. كما يمكن أن تتواجد في القاعدة حتى أربعة سفن روسية كحد أقصى، بما في ذلك السفن ذات المفاعلات النووية، ويمكن تجديد الاتفاقية الموقعة لمدة 25 عامًا تلقائيًا كل عشر سنوات ما لم يقدم أي من الطرفين إخطارًا بالانسحاب.
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار السودان اليوم
02:57 GMT 03.12.2025 (تم التحديث: 03:33 GMT 03.12.2025)
أوضحت البعثة الدبلوماسية الروسية في السودان لوكالة "سبوتنيك" أن التقارير الإعلامية حول إنشاء قاعدة للبحرية الروسية في السودان تعيد إحياء "مخاوف" قديمة منذ خمس سنوات حول وجود روسيا في البحر الأحمر.
وقالت السفارة: "مادة وول ستريت جورنال، لعدم وجود مستجدات معلوماتية، تهدف إلى إعادة إحياء 'مخاوف' عمرها خمس سنوات حول وجود روسيا في البحر الأحمر".
وزعمت صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الاثنين نقلا عن مصادر إن السلطات السودانية عرضت على روسيا إنشاء قاعدة بحرية على ساحل البحر الأحمر. ومن المعروف أن هناك اتفاقيات بين روسيا والسودان لإنشاء قاعدة للبحرية الروسية تعود إلى عام 2020.
وفي نوفمبر 2025، صرح السفير الروسي في السودان أندريه تشيرنوفول لوكالة "سبوتنيك" أن إنشاء القاعدة تم إيقافه مؤقتًا. وفي مارس من العام الماضي، صرح وزير الخارجية السوداني علي صادق علي لوكالة "سبوتنيك" بأن السلطات السودانية لا تعترض مبدئيًا على إنشاء قاعدة بحرية روسية في البلاد.
وبحسب الاتفاقيات الموقعة
في نوفمبر 2020، يتنازل السودان مجانًا لروسيا عن جزء من الميناء والمياه المجاورة له، على أن لا يتجاوز عدد أفراد النقطة البحرية في بورتسودان، والتي تُدار بوسائل وطاقم روسي، 300 شخص. وسيتمتع هؤلاء بحصانة دبلوماسية.
كما يمكن أن تتواجد في القاعدة حتى أربعة سفن روسية كحد أقصى، بما في ذلك السفن ذات المفاعلات النووية، ويمكن تجديد الاتفاقية الموقعة لمدة 25 عامًا تلقائيًا كل عشر سنوات ما لم يقدم أي من الطرفين إخطارًا بالانسحاب.