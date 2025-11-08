مصر وروسيا تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتطورات غزة ورفض "أي كيانات موازية" بالسودان

عربي
الجيش الروسي يحرر بلدة فولتشيه في مقاطعة دنيبروبتروفسك- الدفاع الروسية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: "استفزاز نووي" محتمل من قبل الغرب في محطة زابوروجيه، الدعم السريع توافق على مقترح الهدنة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
93 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:48 GMT
6 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:44 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
13:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:47 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
17:30 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:00 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251108/مصر-وروسيا-تبحثان-تعزيز-الشراكة-الاستراتيجية-وتطورات-غزة-ورفض-أي-كيانات-موازية-بالسودان-1106865686.html
مصر وروسيا تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتطورات غزة ورفض "أي كيانات موازية" بالسودان
مصر وروسيا تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتطورات غزة ورفض "أي كيانات موازية" بالسودان
سبوتنيك عربي
تلقى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اتصالا هاتفيا من نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في إطار التنسيق المستمر بين البلدين حول العلاقات الثنائية والقضايا... 08.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-08T09:26+0000
2025-11-08T09:26+0000
مصر
روسيا
سيرغي لافروف
العالم العربي
غزة
أخبار السودان اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/11/1092826591_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_b0738164a280723c497bd557e6845ae0.jpg
وأكد الوزيران خلال اتصالهما الذي جرى، أمس الجمعة، على "عمق العلاقات التاريخية بين مصر وروسيا وزخم التعاون المتزايد، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية".وشددا خلال الاتصال على "عمق العلاقات التاريخية بين مصر وروسيا، وما تشهده من زخم متزايد في مختلف مسارات التعاون، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية، إذ أعرب وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، عن اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين، والتي تمثل إطارا حاكما للتعاون الثنائي في مختلف القطاعات"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية المصرية.وتناول الاتصال الهاتفي تطورات الأوضاع في قطاع غزة، إذ استعرض وزير الخارجية المصري جهود القاهرة لتثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام وتنفيذ بنوده، وأهمية الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تشمل الجوانب السياسية والتنموية والإنسانية، إضافة للتحضيرات لعقد المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار والتعافي المبكر في القاهرة، مع حشد الدعم الدولي لإعادة إعمار القطاع وتخفيف المعاناة الإنسانية.واستعرض عبد العاطي مع لافروف خلال الاتصال جهود مصر ضمن الآلية الرباعية لتحقيق التهدئة ووقف إطلاق النار، مؤكدا أهمية التعاون الإقليمي والدولي لإطلاق هدنة إنسانية وفتح الممرات الآمنة للمساعدات، مع إدانة الانتهاكات الأخيرة في الفاشر والقلق البالغ من تدهور الأوضاع الإنسانية، مؤكدا استمرار مصر في تقديم الدعم للأشقاء السودانيين.
https://sarabic.ae/20251013/لافروف-روسيا-تخشى-تكرار-أزمة-غزة-وتدعو-كل-الدول-المعنية-إلى-منع-مثل-هذا-السيناريو-1105912932.html
https://sarabic.ae/20251107/المبعوث-الأممي-للسودان-الهدنة-المقترحة-فرصة-نادرة-لحماية-المدنيين-1106854933.html
مصر
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/11/1092826591_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_cf096aefac870ac22feb42719a99fbc7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, روسيا, سيرغي لافروف, العالم العربي, غزة, أخبار السودان اليوم
مصر, روسيا, سيرغي لافروف, العالم العربي, غزة, أخبار السودان اليوم

مصر وروسيا تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتطورات غزة ورفض "أي كيانات موازية" بالسودان

09:26 GMT 08.11.2025
© Sputnik . Nagham Kabbasصور لاجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المصري بدر عبد العاطي
صور لاجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2025
© Sputnik . Nagham Kabbas
تابعنا عبر
تلقى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اتصالا هاتفيا من نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في إطار التنسيق المستمر بين البلدين حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية المشتركة.
وأكد الوزيران خلال اتصالهما الذي جرى، أمس الجمعة، على "عمق العلاقات التاريخية بين مصر وروسيا وزخم التعاون المتزايد، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية".
وشددا خلال الاتصال على "عمق العلاقات التاريخية بين مصر وروسيا، وما تشهده من زخم متزايد في مختلف مسارات التعاون، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية، إذ أعرب وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، عن اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين، والتي تمثل إطارا حاكما للتعاون الثنائي في مختلف القطاعات"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية المصرية.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
لافروف: روسيا تخشى تكرار أزمة غزة وتدعو كل الدول المعنية إلى منع مثل هذا السيناريو
13 أكتوبر, 08:48 GMT
كما "تم التأكيد على أهمية مواصلة العمل المشترك لدفع مشروعات التعاون الجارية، وفي مقدمتها محطة الضبعة النووية ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات الروسية في مصر وتوسيع التعاون بين الجانبين".
وتناول الاتصال الهاتفي تطورات الأوضاع في قطاع غزة، إذ استعرض وزير الخارجية المصري جهود القاهرة لتثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام وتنفيذ بنوده، وأهمية الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تشمل الجوانب السياسية والتنموية والإنسانية، إضافة للتحضيرات لعقد المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار والتعافي المبكر في القاهرة، مع حشد الدعم الدولي لإعادة إعمار القطاع وتخفيف المعاناة الإنسانية.
رمطان لعمامرة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
المبعوث الأممي للسودان: الهدنة المقترحة فرصة نادرة لحماية المدنيين
أمس, 19:36 GMT
وبخصوص السودان، شدد الوزيران المصري والروسي على "ضرورة الحفاظ على الدولة ومؤسساتها الوطنية ووحدة السودان ورفض أي كيانات موازية".
واستعرض عبد العاطي مع لافروف خلال الاتصال جهود مصر ضمن الآلية الرباعية لتحقيق التهدئة ووقف إطلاق النار، مؤكدا أهمية التعاون الإقليمي والدولي لإطلاق هدنة إنسانية وفتح الممرات الآمنة للمساعدات، مع إدانة الانتهاكات الأخيرة في الفاشر والقلق البالغ من تدهور الأوضاع الإنسانية، مؤكدا استمرار مصر في تقديم الدعم للأشقاء السودانيين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала