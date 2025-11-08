https://sarabic.ae/20251108/مصر-وروسيا-تبحثان-تعزيز-الشراكة-الاستراتيجية-وتطورات-غزة-ورفض-أي-كيانات-موازية-بالسودان-1106865686.html

مصر وروسيا تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتطورات غزة ورفض "أي كيانات موازية" بالسودان

مصر وروسيا تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتطورات غزة ورفض "أي كيانات موازية" بالسودان

تلقى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اتصالا هاتفيا من نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في إطار التنسيق المستمر بين البلدين حول العلاقات الثنائية والقضايا... 08.11.2025, سبوتنيك عربي

وأكد الوزيران خلال اتصالهما الذي جرى، أمس الجمعة، على "عمق العلاقات التاريخية بين مصر وروسيا وزخم التعاون المتزايد، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية".وشددا خلال الاتصال على "عمق العلاقات التاريخية بين مصر وروسيا، وما تشهده من زخم متزايد في مختلف مسارات التعاون، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية، إذ أعرب وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، عن اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين، والتي تمثل إطارا حاكما للتعاون الثنائي في مختلف القطاعات"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية المصرية.وتناول الاتصال الهاتفي تطورات الأوضاع في قطاع غزة، إذ استعرض وزير الخارجية المصري جهود القاهرة لتثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام وتنفيذ بنوده، وأهمية الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تشمل الجوانب السياسية والتنموية والإنسانية، إضافة للتحضيرات لعقد المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار والتعافي المبكر في القاهرة، مع حشد الدعم الدولي لإعادة إعمار القطاع وتخفيف المعاناة الإنسانية.واستعرض عبد العاطي مع لافروف خلال الاتصال جهود مصر ضمن الآلية الرباعية لتحقيق التهدئة ووقف إطلاق النار، مؤكدا أهمية التعاون الإقليمي والدولي لإطلاق هدنة إنسانية وفتح الممرات الآمنة للمساعدات، مع إدانة الانتهاكات الأخيرة في الفاشر والقلق البالغ من تدهور الأوضاع الإنسانية، مؤكدا استمرار مصر في تقديم الدعم للأشقاء السودانيين.

