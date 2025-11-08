https://sarabic.ae/20251108/مصر-وروسيا-تبحثان-تعزيز-الشراكة-الاستراتيجية-وتطورات-غزة-ورفض-أي-كيانات-موازية-بالسودان-1106865686.html
مصر وروسيا تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتطورات غزة ورفض "أي كيانات موازية" بالسودان
مصر وروسيا تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتطورات غزة ورفض "أي كيانات موازية" بالسودان
سبوتنيك عربي
تلقى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اتصالا هاتفيا من نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في إطار التنسيق المستمر بين البلدين حول العلاقات الثنائية والقضايا... 08.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-08T09:26+0000
2025-11-08T09:26+0000
2025-11-08T09:26+0000
مصر
روسيا
سيرغي لافروف
العالم العربي
غزة
أخبار السودان اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/11/1092826591_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_b0738164a280723c497bd557e6845ae0.jpg
وأكد الوزيران خلال اتصالهما الذي جرى، أمس الجمعة، على "عمق العلاقات التاريخية بين مصر وروسيا وزخم التعاون المتزايد، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية".وشددا خلال الاتصال على "عمق العلاقات التاريخية بين مصر وروسيا، وما تشهده من زخم متزايد في مختلف مسارات التعاون، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية، إذ أعرب وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، عن اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين، والتي تمثل إطارا حاكما للتعاون الثنائي في مختلف القطاعات"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية المصرية.وتناول الاتصال الهاتفي تطورات الأوضاع في قطاع غزة، إذ استعرض وزير الخارجية المصري جهود القاهرة لتثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام وتنفيذ بنوده، وأهمية الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تشمل الجوانب السياسية والتنموية والإنسانية، إضافة للتحضيرات لعقد المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار والتعافي المبكر في القاهرة، مع حشد الدعم الدولي لإعادة إعمار القطاع وتخفيف المعاناة الإنسانية.واستعرض عبد العاطي مع لافروف خلال الاتصال جهود مصر ضمن الآلية الرباعية لتحقيق التهدئة ووقف إطلاق النار، مؤكدا أهمية التعاون الإقليمي والدولي لإطلاق هدنة إنسانية وفتح الممرات الآمنة للمساعدات، مع إدانة الانتهاكات الأخيرة في الفاشر والقلق البالغ من تدهور الأوضاع الإنسانية، مؤكدا استمرار مصر في تقديم الدعم للأشقاء السودانيين.
https://sarabic.ae/20251013/لافروف-روسيا-تخشى-تكرار-أزمة-غزة-وتدعو-كل-الدول-المعنية-إلى-منع-مثل-هذا-السيناريو-1105912932.html
https://sarabic.ae/20251107/المبعوث-الأممي-للسودان-الهدنة-المقترحة-فرصة-نادرة-لحماية-المدنيين-1106854933.html
مصر
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/11/1092826591_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_cf096aefac870ac22feb42719a99fbc7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, روسيا, سيرغي لافروف, العالم العربي, غزة, أخبار السودان اليوم
مصر, روسيا, سيرغي لافروف, العالم العربي, غزة, أخبار السودان اليوم
مصر وروسيا تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتطورات غزة ورفض "أي كيانات موازية" بالسودان
تلقى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اتصالا هاتفيا من نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في إطار التنسيق المستمر بين البلدين حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية المشتركة.
وأكد الوزيران خلال اتصالهما الذي جرى، أمس الجمعة، على "عمق العلاقات التاريخية بين مصر وروسيا وزخم التعاون المتزايد، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية".
وشددا خلال الاتصال على "عمق العلاقات التاريخية بين مصر وروسيا، وما تشهده من زخم متزايد في مختلف مسارات التعاون، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية، إذ أعرب وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، عن اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين، والتي تمثل إطارا حاكما للتعاون الثنائي في مختلف القطاعات"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية المصرية.
كما "تم التأكيد على أهمية مواصلة العمل المشترك لدفع مشروعات التعاون الجارية، وفي مقدمتها محطة الضبعة النووية ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات الروسية في مصر وتوسيع التعاون بين الجانبين".
وتناول الاتصال الهاتفي تطورات الأوضاع في قطاع غزة، إذ استعرض وزير الخارجية المصري جهود القاهرة لتثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام وتنفيذ بنوده، وأهمية الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تشمل الجوانب السياسية والتنموية والإنسانية، إضافة للتحضيرات لعقد المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار والتعافي المبكر في القاهرة، مع حشد الدعم الدولي لإعادة إعمار القطاع وتخفيف المعاناة الإنسانية.
وبخصوص السودان، شدد الوزيران المصري والروسي على "ضرورة الحفاظ على الدولة ومؤسساتها الوطنية ووحدة السودان ورفض أي كيانات موازية".
واستعرض عبد العاطي مع لافروف خلال الاتصال جهود مصر ضمن الآلية الرباعية لتحقيق التهدئة ووقف إطلاق النار، مؤكدا أهمية التعاون الإقليمي والدولي لإطلاق هدنة إنسانية وفتح الممرات الآمنة للمساعدات، مع إدانة الانتهاكات الأخيرة في الفاشر والقلق البالغ من تدهور الأوضاع الإنسانية، مؤكدا استمرار مصر في تقديم الدعم للأشقاء السودانيين.