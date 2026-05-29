مستشار ترامب: السودان يعيش أسوأ أزمة إنسانية بالعالم والرئيس الأمريكي مهتم بحلها

سبوتنيك عربي

أكد مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يولي اهتماما بإنهاء الأزمة السودانية، مشددا... 29.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-29T13:51+0000

وأوضح بولس عبر منصة "إكس"، أمس الخميس، أنه بحث مع مدير شؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية، روماريك روانيان، تطورات الأوضاع في السودان والجهود الدولية المبذولة لمعالجة الأزمة. وأشار إلى أن الجانبين ناقشا التعاون الأمريكي الفرنسي في مؤتمر برلين بشأن السودان، إضافة إلى بيان المبادئ المشترك الذي أيدته الولايات المتحدة وفرنسا إلى جانب 20 دولة ومنظمة أخرى، دعمًا لمساعي التسوية واحتواء الكارثة الإنسانية. وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين. واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

