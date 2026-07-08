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لافروف ينقل دعوة بوتين إلى قادة تحالف دول الساحل لحضور القمة الروسية الأفريقية الثالثة
لافروف ينقل دعوة بوتين إلى قادة تحالف دول الساحل لحضور القمة الروسية الأفريقية الثالثة
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بأنه نقل دعوة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى قادة بوركينا فاسو ومالي والنيجر للمشاركة في القمة... 08.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-08T13:55+0000
2026-07-08T13:55+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين
أفريقيا
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وصرح لافروف خلال اجتماع مجلس وزراء خارجية "روسيا - تحالف دول الساحل": "في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، ستستضيف موسكو القمة الروسية الأفريقية الثالثة، وقد طلب الرئيس بوتين - متمنياً النجاح لاجتماعنا هذا - أن أنقل إلى قادتكم أنه سيكون سعيداً جداً برؤية رؤساء بوركينا فاسو ومالي والنيجر في هذه القمة".ونوه لافروف إلى أن جدول أعمال القمة سيركز على قضايا الاقتصاد والتجارة والاستثمار، مضيفاً: "لذلك نتوقع أن تضم وفودكم الوزراء المعنيين وممثلي قطاع الأعمال، وسنكون سعداء برؤيتهم في المنتدى الاقتصادي والإنساني الذي سيعقد على هامش القمة. وبالطبع، أتطلع إلى أن يزور جميع زملائي وأصدقائي الحاضرين هنا هذا الحدث المهم".وأعربت روسيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي عن ثقتهما في أن القمة الروسية الأفريقية التي ستعقد في موسكو، يومي 28 و29 أكتوبر/تشرين الأول، ستعطي زخما جديدا للعلاقات الروسية الأفريقية.وجاء ذلك في بيان مشترك عقب مشاورات رفيعة المستوى بين روسيا الاتحادية والاتحاد الأفريقي.وعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، أمس الثلاثاء، مشاورات رفيعة المستوى في مقر مفوضية الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.يذكر أن روسيا تسعى إلى تعزيز حضورها الاقتصادي في القارة الأفريقية عبر توسيع الشراكات التجارية والاستثمارية، والإسهام في مشاريع البنية التحتية والطاقة في العديد من الدول الأفريقية.لافروف يصل إلى أثيوبيا في مستهل جولة أفريقية
https://sarabic.ae/20260623/البرهان-يؤكد-مشاركته-في-القمة-الروسية-الإفريقية-بموسكو-أكتوبر-المقبل-1114646149.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, أفريقيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, أفريقيا

لافروف ينقل دعوة بوتين إلى قادة تحالف دول الساحل لحضور القمة الروسية الأفريقية الثالثة

13:55 GMT 08.07.2026
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2026
© POOL
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أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بأنه نقل دعوة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى قادة بوركينا فاسو ومالي والنيجر للمشاركة في القمة الروسية الأفريقية الثالثة المقررة في موسكو.
وصرح لافروف خلال اجتماع مجلس وزراء خارجية "روسيا - تحالف دول الساحل": "في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، ستستضيف موسكو القمة الروسية الأفريقية الثالثة، وقد طلب الرئيس بوتين - متمنياً النجاح لاجتماعنا هذا - أن أنقل إلى قادتكم أنه سيكون سعيداً جداً برؤية رؤساء بوركينا فاسو ومالي والنيجر في هذه القمة".
ونوه لافروف إلى أن جدول أعمال القمة سيركز على قضايا الاقتصاد والتجارة والاستثمار، مضيفاً: "لذلك نتوقع أن تضم وفودكم الوزراء المعنيين وممثلي قطاع الأعمال، وسنكون سعداء برؤيتهم في المنتدى الاقتصادي والإنساني الذي سيعقد على هامش القمة. وبالطبع، أتطلع إلى أن يزور جميع زملائي وأصدقائي الحاضرين هنا هذا الحدث المهم".
رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2026
السودان يعلن مشاركة البرهان في القمة الروسية الأفريقية بموسكو في أكتوبر المقبل
23 يونيو, 20:00 GMT
وأعربت روسيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي عن ثقتهما في أن القمة الروسية الأفريقية التي ستعقد في موسكو، يومي 28 و29 أكتوبر/تشرين الأول، ستعطي زخما جديدا للعلاقات الروسية الأفريقية.
وجاء ذلك في بيان مشترك عقب مشاورات رفيعة المستوى بين روسيا الاتحادية والاتحاد الأفريقي.

وذكر البيان المشترك: رحبت روسيا الاتحادية ومفوضية الاتحاد الأفريقي بالتحضيرات الجارية للقمة الروسية الأفريقية الثالثة المقبلة، المقرر عقدها في 28 و29 أكتوبر 2026، في موسكو، وأعربتا عن ثقتهما في أن القمة ستعطي زخما جديدا للعلاقات بين روسيا وأفريقيا وستساعد في تعزيز الأولويات المشتركة.

وعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، أمس الثلاثاء، مشاورات رفيعة المستوى في مقر مفوضية الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.
يذكر أن روسيا تسعى إلى تعزيز حضورها الاقتصادي في القارة الأفريقية عبر توسيع الشراكات التجارية والاستثمارية، والإسهام في مشاريع البنية التحتية والطاقة في العديد من الدول الأفريقية.
لافروف يصل إلى أثيوبيا في مستهل جولة أفريقية
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