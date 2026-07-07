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لافروف يصل إلى أثيوبيا في مستهل جولة أفريقية
لافروف يصل إلى أثيوبيا في مستهل جولة أفريقية
سبوتنيك عربي
وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في زيارة رسمية، حيث من المقرر أن يعقد لقاءات عدة في مستهل جولة أفريقية. 07.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-07T06:46+0000
2026-07-07T06:46+0000
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ومن المتوقع أن يعقد الوزير الروسي محادثات مع وزير الخارجية الإثيوبي جدعون تيموثيوس، اليوم الثلاثاء، كما من المقرر عقد اجتماعات مع القيادة الإثيوبية.وصرح السفير الإثيوبي لدى روسيا، جينيت تيشومي جيرو، لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، أن إثيوبيا تتوقع بناء محطة الطاقة النووية، بمشاركة روسية، في غضون 10 سنوات.علاوة على ذلك، وكما ذكرت السلطات الإثيوبية سابقًا، فإن أديس أبابا مهتمة بالتعاون مع الشركات الروسية في مجالات التنقيب واستخراج الموارد والتعدين.وستكون التجارة أيضًا موضوعًا رئيسيًا للنقاش. وخلال اجتماعهما الأخير العام الماضي، ناقش لافروف وتيموثيوس، التجارة بين البلدين وفرص تعزيزها.وستكون إثيوبيا المحطة الأولى في جولة لافروف الأفريقية، وكانت آخر زيارة قام بها وزير روسي إلى إثيوبيا، قبل 4 سنوات بالضبط، في يوليو/ تموز 2022.مصر وروسيا تؤكدان تعزيز التعاون الاقتصادي وتسريع مشروعات الضبعة على هامش "بريكس"لافروف: موسكو ونيودلهي عازمتان على زيادة إمدادات الهيدروكربونات الروسية إلى الهند
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روسيا, أفريقيا, العالم

لافروف يصل إلى أثيوبيا في مستهل جولة أفريقية

06:46 GMT 07.07.2026
© Sputnik . mid.ruلافروف يصل إلى ماليزيا
لافروف يصل إلى ماليزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2026
© Sputnik . mid.ru
تابعنا عبر
وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في زيارة رسمية، حيث من المقرر أن يعقد لقاءات عدة في مستهل جولة أفريقية.
ومن المتوقع أن يعقد الوزير الروسي محادثات مع وزير الخارجية الإثيوبي جدعون تيموثيوس، اليوم الثلاثاء، كما من المقرر عقد اجتماعات مع القيادة الإثيوبية.

ومن المرجح أن يكون بناء محطة طاقة نووية ضخمة على الأراضي الإثيوبية، أحد المواضيع الرئيسية للنقاش. وفي أواخر العام الماضي، عقد وفدان من البلدين محادثات حول هذا الموضوع في العاصمة الروسية. موسكو

وصرح السفير الإثيوبي لدى روسيا، جينيت تيشومي جيرو، لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، أن إثيوبيا تتوقع بناء محطة الطاقة النووية، بمشاركة روسية، في غضون 10 سنوات.
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علاوة على ذلك، وكما ذكرت السلطات الإثيوبية سابقًا، فإن أديس أبابا مهتمة بالتعاون مع الشركات الروسية في مجالات التنقيب واستخراج الموارد والتعدين.
وستكون التجارة أيضًا موضوعًا رئيسيًا للنقاش. وخلال اجتماعهما الأخير العام الماضي، ناقش لافروف وتيموثيوس، التجارة بين البلدين وفرص تعزيزها.

وبحسب السلطات الإثيوبية، فإن أديس أبابا تبدي اهتمامًا خاصًا بالتعاون مع الشركات الروسية في مجالات التنقيب عن الرواسب المعدنية واستخراج الموارد الطبيعية، وكذلك في قطاع علم المعادن، وهو ما قد يكون محورًا للنقاشات خلال زيارة لافروف.

وستكون إثيوبيا المحطة الأولى في جولة لافروف الأفريقية، وكانت آخر زيارة قام بها وزير روسي إلى إثيوبيا، قبل 4 سنوات بالضبط، في يوليو/ تموز 2022.
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