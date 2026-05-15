مصر وروسيا تؤكدان تعزيز التعاون الاقتصادي وتسريع مشروعات الضبعة على هامش "بريكس"

سبوتنيك عربي

أكدت مصر وروسيا، خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الروسي سيرغي لافروف، أهمية مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ودفع... 15.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-15T09:38+0000

ووفق بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، أشاد الجانبان بالتقدم المحرز في عدد من المشروعات المشتركة، وفي مقدمتها مشروع المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومحطة الضبعة للطاقة النووية، مع التأكيد على ضرورة تسريع وتيرة التعاون في تلك المشروعات، وجذب مزيد من الاستثمارات الروسية إلى القطاعات ذات الأولوية في مصر. وشدد عبد العاطي على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، وزيادة حجم الاستثمارات الروسية، مستعرضًا جهود الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير البيئة التشريعية والمؤسسية بما يدعم دور القطاع الخاص. كما أشاد وزير الخارجية بالتعاون القائم في مجال استيراد الحبوب، معربًا عن تطلع القاهرة إلى توسيع هذا التعاون ودراسة إنشاء مركز لوجستي للحبوب بإسهام روسي. وتناول اللقاء عددًا من القضايا الإقليمية، حيث استعرض عبد العاطي جهود مصر لخفض التصعيد واحتواء التوترات في المنطقة، مؤكدًا أهمية المسار الدبلوماسي والتفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد الوزير المصري على ضرورة استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة دون قيود، بما يسهم في تخفيف الأزمة الإنسانية وتهيئة الظروف لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار. كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع في السودان وليبيا ومنطقة القرن الأفريقي، حيث جدد عبد العاطي موقف مصر الداعم لوحدة السودان ورفض أي كيانات موازية، إلى جانب دعم وحدة واستقرار ليبيا وضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن. وعُقد في العاصمة الهندية نيودلهي، اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس"، بمشاركة عربية موسّعة، وذلك في إطار رئاسة الهند للمجموعة.وهيمّنت أزمات الطاقة والشرق الأوسط واضطرابات الملاحة في مضيق هرمز على أجندة الاجتماع، إلى جانب مناقشة التوترات العسكرية الأخيرة والمبادرات الاقتصادية، ويعدّ هذا الاجتماع الخطوة التحضيرية الأبرز لصياغة مواقف المجموعة المشتركة تمهيدًا لقمة قادة "بريكس" المرتقبة في نيودلهي، في سبتمبر/ أيلول المقبل.يشار إلى أن "بريكس"، هي مجموعة مشتركة بين عدد من الدول، تأسست عام 2006 في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي. في البداية سميت باسم "بريك" (BRIC) وهو مختصر الأحرف الأولى لأسماء الدول الأعضاء والتي تتألف من البرازيل وروسيا والهند والصين.وانضمت جنوب أفريقيا لاحقًا إلى المجموعة عام 2011. وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، قبلت كل من مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا الدعوة للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، وانضمت إندونيسيا إلى "بريكس" في 6 يناير 2025.والعام الماضي حصلت كل من بيلاروسيا وبوليفيا وكازاخستان وكوبا وماليزيا وتايلاند وأوغندا وأوزبكستان وفيتنام، رسميًا على صفة الشريك في المجموعة.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

