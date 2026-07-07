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موسكو تستضيف القمة الثالثة "روسيا - أفريقيا" في أكتوبر المقبل
موسكو تستضيف القمة الثالثة "روسيا - أفريقيا" في أكتوبر المقبل
سبوتنيك عربي
أعربت روسيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي عن ثقتهما في أن القمة الروسية الأفريقية التي ستعقد في موسكو، يومي 28 و29 أكتوبر/تشرين الأول، ستعطي زخما جديدا للعلاقات... 07.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-07T11:43+0000
2026-07-07T11:43+0000
روسيا
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أفريقيا
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وذكر البيان المشترك: "رحبت روسيا الاتحادية ومفوضية الاتحاد الأفريقي بالتحضيرات الجارية للقمة الروسية الأفريقية الثالثة المقبلة، المقرر عقدها في 28 و29 أكتوبر 2026 في موسكو، وأعربتا عن ثقتهما في أن القمة ستعطي زخما جديدا للعلاقات بين روسيا وأفريقيا وستساعد في تعزيز الأولويات المشتركة".وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الثلاثاء الفائت، أن روسيا ستواصل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري مع الدول الأفريقية، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري معها تجاوز 27 مليار دولار بنهاية العام الماضي.وقال لافروف في كلمته خلال اجتماع مجلس الأعمال التابع لوزارة الخارجية الروسية: "حجم التبادل التجاري بين روسيا ودول القارة تجاوز العام الماضي 27 مليار دولار، وهو ينمو بوتيرة سريعة، لكن بالطبع لا يزال هنالك مجال للتحسين من حيث الأرقام ، وسنواصل استغلال جميع الفرص المتاحة لتنشيط التعاون في هذا الاتجاه".يذكر أن روسيا تسعى إلى تعزيز حضورها الاقتصادي في القارة الأفريقية عبر توسيع الشراكات التجارية والاستثمارية، والإسهام في مشاريع البنية التحتية والطاقة في العديد من الدول الأفريقية.
https://sarabic.ae/20260707/غروسي-خبرتي-في-الملف-الأوكراني-قد-تساعد-على-بناء-حوار-بين-الأمم-المتحدة-وروسيا-1115003111.html
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روسيا, العالم, أفريقيا
روسيا, العالم, أفريقيا

موسكو تستضيف القمة الثالثة "روسيا - أفريقيا" في أكتوبر المقبل

11:43 GMT 07.07.2026
© Sputnik . mohamed Hemidaوزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في الجلسة العامة الأولى للمؤتمر الوزاري الثاني "روسيا – أفريقيا" في القاهرة، 20 ديسمبر/ كانون الأول 2025
وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في الجلسة العامة الأولى للمؤتمر الوزاري الثاني روسيا – أفريقيا في القاهرة، 20 ديسمبر/ كانون الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2026
© Sputnik . mohamed Hemida
تابعنا عبر
أعربت روسيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي عن ثقتهما في أن القمة الروسية الأفريقية التي ستعقد في موسكو، يومي 28 و29 أكتوبر/تشرين الأول، ستعطي زخما جديدا للعلاقات الروسية الأفريقية. جاء ذلك في بيان مشترك عقب مشاورات رفيعة المستوى بين روسيا الاتحادية والاتحاد الأفريقي.
وذكر البيان المشترك: "رحبت روسيا الاتحادية ومفوضية الاتحاد الأفريقي بالتحضيرات الجارية للقمة الروسية الأفريقية الثالثة المقبلة، المقرر عقدها في 28 و29 أكتوبر 2026 في موسكو، وأعربتا عن ثقتهما في أن القمة ستعطي زخما جديدا للعلاقات بين روسيا وأفريقيا وستساعد في تعزيز الأولويات المشتركة".
وعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، اليوم الثلاثاء، مشاورات رفيعة المستوى في مقر مفوضية الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.
وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الثلاثاء الفائت، أن روسيا ستواصل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري مع الدول الأفريقية، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري معها تجاوز 27 مليار دولار بنهاية العام الماضي.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2026
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وقال لافروف في كلمته خلال اجتماع مجلس الأعمال التابع لوزارة الخارجية الروسية: "حجم التبادل التجاري بين روسيا ودول القارة تجاوز العام الماضي 27 مليار دولار، وهو ينمو بوتيرة سريعة، لكن بالطبع لا يزال هنالك مجال للتحسين من حيث الأرقام ، وسنواصل استغلال جميع الفرص المتاحة لتنشيط التعاون في هذا الاتجاه".
وأكد وزير الخارجية الروسي أن تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري مع الدول الأفريقية يظل من أولويات روسيا الأساسية.
يذكر أن روسيا تسعى إلى تعزيز حضورها الاقتصادي في القارة الأفريقية عبر توسيع الشراكات التجارية والاستثمارية، والإسهام في مشاريع البنية التحتية والطاقة في العديد من الدول الأفريقية.
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