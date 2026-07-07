https://sarabic.ae/20260707/موسكو-تستضيف-القمة-الثالثة-روسيا---أفريقيا-في-أكتوبر-المقبل-1115014211.html

موسكو تستضيف القمة الثالثة "روسيا - أفريقيا" في أكتوبر المقبل

موسكو تستضيف القمة الثالثة "روسيا - أفريقيا" في أكتوبر المقبل

سبوتنيك عربي

أعربت روسيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي عن ثقتهما في أن القمة الروسية الأفريقية التي ستعقد في موسكو، يومي 28 و29 أكتوبر/تشرين الأول، ستعطي زخما جديدا للعلاقات... 07.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-07T11:43+0000

2026-07-07T11:43+0000

2026-07-07T11:43+0000

روسيا

العالم

أفريقيا

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وذكر البيان المشترك: "رحبت روسيا الاتحادية ومفوضية الاتحاد الأفريقي بالتحضيرات الجارية للقمة الروسية الأفريقية الثالثة المقبلة، المقرر عقدها في 28 و29 أكتوبر 2026 في موسكو، وأعربتا عن ثقتهما في أن القمة ستعطي زخما جديدا للعلاقات بين روسيا وأفريقيا وستساعد في تعزيز الأولويات المشتركة".وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الثلاثاء الفائت، أن روسيا ستواصل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري مع الدول الأفريقية، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري معها تجاوز 27 مليار دولار بنهاية العام الماضي.وقال لافروف في كلمته خلال اجتماع مجلس الأعمال التابع لوزارة الخارجية الروسية: "حجم التبادل التجاري بين روسيا ودول القارة تجاوز العام الماضي 27 مليار دولار، وهو ينمو بوتيرة سريعة، لكن بالطبع لا يزال هنالك مجال للتحسين من حيث الأرقام ، وسنواصل استغلال جميع الفرص المتاحة لتنشيط التعاون في هذا الاتجاه".يذكر أن روسيا تسعى إلى تعزيز حضورها الاقتصادي في القارة الأفريقية عبر توسيع الشراكات التجارية والاستثمارية، والإسهام في مشاريع البنية التحتية والطاقة في العديد من الدول الأفريقية.

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