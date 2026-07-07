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غروسي: خبرتي في الملف الأوكراني قد تساعد على بناء حوار بين الأمم المتحدة وروسيا
غروسي: خبرتي في الملف الأوكراني قد تساعد على بناء حوار بين الأمم المتحدة وروسيا
سبوتنيك عربي
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، والمرشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، إن خبرته في التعامل مع الملف الأوكراني قد تسهم في بناء... 07.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-07T03:46+0000
2026-07-07T03:46+0000
العالم
روسيا
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وأوضح غروسي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن السنوات التي قضاها في متابعة النزاع منحته فهماً عميقاً للواقع على الأرض، مشيراً إلى أنه زار أوكرانيا مرات عديدة ويعرف طبيعة التحديات القائمة.وأضاف أنه يدرك ما هو على المحك، ولديه معرفة بمواقف كل من روسيا وأوكرانيا على مختلف المستويات، وهو ما قد يساعد في تهيئة أرضية للحوار.وأكد أن هدفه ليس فرض حلول، بل الاستفادة من الخبرات المتراكمة للمساهمة في إطلاق محادثات مختلفة، معتبراً أن الحوار يمثل الخطوة الأولى نحو معالجة أي نزاع.ورشحت الحكومة الأرجنتينية رسميا غروسي لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة. ومن المقرر انتخاب أمين عام جديد للأمم المتحدة في يوليو 2026، وتنتهي ولاية الأمين العام الحالي للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي يشغل المنصب منذ عام 2017، في 31 ديسمبر.
https://sarabic.ae/20260705/غروسي-يروي-كيف-تعرض-لإطلاق-نار-بالقرب-من-خط-الجبهة-في-أوكرانيا-1114952022.html
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العالم, روسيا, منظمة الأمم المتحدة
العالم, روسيا, منظمة الأمم المتحدة

غروسي: خبرتي في الملف الأوكراني قد تساعد على بناء حوار بين الأمم المتحدة وروسيا

03:46 GMT 07.07.2026
© Photo / Russian Ministry of Foreign Affairsوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2026
© Photo / Russian Ministry of Foreign Affairs
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قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، والمرشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، إن خبرته في التعامل مع الملف الأوكراني قد تسهم في بناء حوار بين الأمم المتحدة وروسيا.
وأوضح غروسي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن السنوات التي قضاها في متابعة النزاع منحته فهماً عميقاً للواقع على الأرض، مشيراً إلى أنه زار أوكرانيا مرات عديدة ويعرف طبيعة التحديات القائمة.
وأضاف أنه يدرك ما هو على المحك، ولديه معرفة بمواقف كل من روسيا وأوكرانيا على مختلف المستويات، وهو ما قد يساعد في تهيئة أرضية للحوار.
وأكد أن هدفه ليس فرض حلول، بل الاستفادة من الخبرات المتراكمة للمساهمة في إطلاق محادثات مختلفة، معتبراً أن الحوار يمثل الخطوة الأولى نحو معالجة أي نزاع.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2026
غروسي يروي كيف تعرض لإطلاق نار بالقرب من خط الجبهة في أوكرانيا
5 يوليو, 01:30 GMT
ورشحت الحكومة الأرجنتينية رسميا غروسي لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة.
ومن المقرر انتخاب أمين عام جديد للأمم المتحدة في يوليو 2026، وتنتهي ولاية الأمين العام الحالي للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي يشغل المنصب منذ عام 2017، في 31 ديسمبر.
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