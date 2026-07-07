https://sarabic.ae/20260707/غروسي-خبرتي-في-الملف-الأوكراني-قد-تساعد-على-بناء-حوار-بين-الأمم-المتحدة-وروسيا-1115003111.html

غروسي: خبرتي في الملف الأوكراني قد تساعد على بناء حوار بين الأمم المتحدة وروسيا

غروسي: خبرتي في الملف الأوكراني قد تساعد على بناء حوار بين الأمم المتحدة وروسيا

سبوتنيك عربي

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، والمرشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، إن خبرته في التعامل مع الملف الأوكراني قد تسهم في بناء... 07.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-07T03:46+0000

2026-07-07T03:46+0000

2026-07-07T03:46+0000

العالم

روسيا

منظمة الأمم المتحدة

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وأوضح غروسي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن السنوات التي قضاها في متابعة النزاع منحته فهماً عميقاً للواقع على الأرض، مشيراً إلى أنه زار أوكرانيا مرات عديدة ويعرف طبيعة التحديات القائمة.وأضاف أنه يدرك ما هو على المحك، ولديه معرفة بمواقف كل من روسيا وأوكرانيا على مختلف المستويات، وهو ما قد يساعد في تهيئة أرضية للحوار.وأكد أن هدفه ليس فرض حلول، بل الاستفادة من الخبرات المتراكمة للمساهمة في إطلاق محادثات مختلفة، معتبراً أن الحوار يمثل الخطوة الأولى نحو معالجة أي نزاع.ورشحت الحكومة الأرجنتينية رسميا غروسي لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة. ومن المقرر انتخاب أمين عام جديد للأمم المتحدة في يوليو 2026، وتنتهي ولاية الأمين العام الحالي للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي يشغل المنصب منذ عام 2017، في 31 ديسمبر.

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