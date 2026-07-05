https://sarabic.ae/20260705/غروسي-يروي-كيف-تعرض-لإطلاق-نار-بالقرب-من-خط-الجبهة-في-أوكرانيا-1114952022.html
غروسي يروي كيف تعرض لإطلاق نار بالقرب من خط الجبهة في أوكرانيا
غروسي يروي كيف تعرض لإطلاق نار بالقرب من خط الجبهة في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بأنه تعرض ذات مرة لإطلاق نار أثناء عبوره خط الجبهة في أوكرانيا. 05.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-05T01:30+0000
2026-07-05T01:30+0000
2026-07-05T02:58+0000
وكالة الطاقة الذرية
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال غروسي لـ"سبوتنيك" في معرض تعليقه على الوضع في محطة زابوروجيه النووية: "في كل مرة يحدث فيها شيء من هذا القبيل، يقع هجوم، ويحدث دمار، ويموت شخص ما. ولا تنسوا أن مفتشينا أنفسهم تعرضوا أحيانًا لهجمات، وأنا شخصيًا كنت تحت نيران إطلاق النار ذات مرة عندما كنت أعبر خط الجبهة".وكان مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، قد صرح في وقت سابق بأن التهديدات التي تشكلها أوكرانيا لمحطة زابوروجيه النووية ومدينة إينيرغودار التابعة لها قد تجاوزت تمامًا كل الحدود المقبولة.وتقع محطة زابوروجيه على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بالقرب من مدينة إينيرغودار. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2022، أصبحت المحطة تحت الملكية الروسية. وجرى تعليق توليد الطاقة في وحدات الطاقة بالمحطة في أيلول/سبتمبر 2022، ومنذ نيسان/أبريل 2024، أصبحت جميع الوحدات في وضع الإغلاق البارد.
https://sarabic.ae/20260703/غروسي-طلبنا-الوصول-إلى-المنشآت-النووية-الإيرانية-ولم-نحصل-على-موافقة-1114907031.html
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وكالة الطاقة الذرية, روسيا, أخبار أوكرانيا
وكالة الطاقة الذرية, روسيا, أخبار أوكرانيا
غروسي يروي كيف تعرض لإطلاق نار بالقرب من خط الجبهة في أوكرانيا
01:30 GMT 05.07.2026 (تم التحديث: 02:58 GMT 05.07.2026)
صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بأنه تعرض ذات مرة لإطلاق نار أثناء عبوره خط الجبهة في أوكرانيا.
وقال غروسي لـ"سبوتنيك" في معرض تعليقه على الوضع في محطة زابوروجيه النووية: "في كل مرة يحدث فيها شيء من هذا القبيل، يقع هجوم، ويحدث دمار، ويموت شخص ما. ولا تنسوا أن مفتشينا أنفسهم تعرضوا أحيانًا لهجمات، وأنا شخصيًا كنت تحت نيران إطلاق النار ذات مرة عندما كنت أعبر خط الجبهة".
وأوضح غروسي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتبر هذا الأمر غير مقبول، وتابع أن "هذا لا يتوافق مع النظام الأساسي للوكالة أو ميثاق الأمم المتحدة، ولا ينبغي أن يحدث. ومن خلال تسليط الضوء وإلقاء الضوء على هذه العوامل، نحاول أن نجعل الأمر واضحاً وجلياً للغاية بأن هذا لا ينبغي أن يحدث
".
وكان مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، قد صرح في وقت سابق بأن التهديدات التي تشكلها أوكرانيا لمحطة زابوروجيه النووية ومدينة إينيرغودار التابعة لها قد تجاوزت تمامًا كل الحدود المقبولة.
وتقع محطة زابوروجيه على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بالقرب من مدينة إينيرغودار. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2022، أصبحت المحطة تحت الملكية الروسية. وجرى تعليق توليد الطاقة في وحدات الطاقة بالمحطة في أيلول/سبتمبر 2022، ومنذ نيسان/أبريل 2024، أصبحت جميع الوحدات في وضع الإغلاق البارد.