https://sarabic.ae/20260703/غروسي-طلبنا-الوصول-إلى-المنشآت-النووية-الإيرانية-ولم-نحصل-على-موافقة-1114907031.html
غروسي: طلبنا الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية ولم نحصل على موافقة
غروسي: طلبنا الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية ولم نحصل على موافقة
سبوتنيك عربي
. أكد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الجمعة، أن مفتشي الوكالة لم يتمكنوا حتى الآن من الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية.وقال غروسي... 03.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-03T04:11+0000
2026-07-03T04:11+0000
2026-07-03T04:40+0000
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إيران
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وقال غروسي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، ردًا على سؤال بهذا الصدد: "لم نتمكن من العودة إلى هذه المنشآت حتى الآن. لقد تقدمنا بطلب للوصول إلى هذه المنشآت، لكننا لم نتمكن من الحصول عليه بعد".وقال إن المزارعين الأمريكيين سيوفرون لإيران الذرة والقمح وفول الصويا، مؤكداً أن عائدات النفط الإيرانية المفرج عنها مخصصة لشراء المواد الغذائية، وليس لإعادة بناء الجيش الإيراني.كما قال إن الحصار الأمريكي لمضيق هرمز "لم يُخترق"، وإنه "لم تتمكن أي سفينة من الوصول إلى إيران خلاله"، وفق تعبيره.وكان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس صرّح، أمس الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة يجب أن تتحقق من إزالة البرنامج النووي الإيراني بعمليات تفتيش مستمرة.وفي ليلة 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت إيران والولايات المتحدة مذكرة عن بعد، تسعى إلى إنهاء الصراع العسكري بينهما، الذي بدأ في 28 فبراير/ شباط الماضي. كما تحدد المذكرة جدولًا زمنيًا لموعد رفع الولايات المتحدة الحصار البحري وعودة إيران إلى الملاحة في مضيق هرمز.
https://sarabic.ae/20260702/ترامب-إيران-وافقت-على-كل-شيء-تقريبا-في-المفاوضات-الثنائية-1114904813.html
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الوكالة الدولية للطاقة الذرية, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
غروسي: طلبنا الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية ولم نحصل على موافقة
04:11 GMT 03.07.2026 (تم التحديث: 04:40 GMT 03.07.2026)
. أكد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الجمعة، أن مفتشي الوكالة لم يتمكنوا حتى الآن من الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية.وقال غروسي في مقابلة مع وكال
وقال غروسي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، ردًا على سؤال بهذا الصدد: "لم نتمكن من العودة إلى هذه المنشآت حتى الآن. لقد تقدمنا بطلب للوصول إلى هذه المنشآت، لكننا لم نتمكن من الحصول عليه بعد".
وقال إن المزارعين الأمريكيين سيوفرون لإيران الذرة والقمح وفول الصويا، مؤكداً أن عائدات النفط الإيرانية المفرج عنها مخصصة لشراء المواد الغذائية، وليس لإعادة بناء الجيش الإيراني.
كما قال إن الحصار الأمريكي لمضيق هرمز "لم يُخترق"، وإنه "لم تتمكن أي سفينة من الوصول إلى إيران خلاله"، وفق تعبيره.
وكان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس صرّح، أمس الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة يجب أن تتحقق من إزالة البرنامج النووي الإيراني
بعمليات تفتيش مستمرة.
وفي ليلة 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت إيران والولايات المتحدة مذكرة عن بعد، تسعى إلى إنهاء الصراع العسكري بينهما، الذي بدأ في 28 فبراير/ شباط الماضي. كما تحدد المذكرة جدولًا زمنيًا لموعد رفع الولايات المتحدة الحصار البحري وعودة إيران إلى الملاحة في مضيق هرمز.