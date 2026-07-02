https://sarabic.ae/20260702/ترامب-إيران-وافقت-على-كل-شيء-تقريبا-في-المفاوضات-الثنائية-1114904813.html

ترامب: إيران وافقت على "كل شيء تقريبا" في المفاوضات الثنائية

ترامب: إيران وافقت على "كل شيء تقريبا" في المفاوضات الثنائية

سبوتنيك عربي

زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الجمعة، أن إيران وافقت خلال المفاوضات مع الجانب الأمريكي على معظم المطالب التي طرحتها واشنطن. 02.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-02T22:43+0000

2026-07-02T22:43+0000

2026-07-02T22:43+0000

ترامب

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إيران

أخبار إيران

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وقال ترمب في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي": "إيران وافقت تقريباً على كل شيء أردناه"، مضيفاً أن المفاوضات مع طهران لا تزال مستمرة.وأكد الرئيس الأمريكي أنه لا يسعى إلى تغيير النظام في إيران، موضحاً أن هدفه يتمثل في منع طهران من امتلاك أسلحة نووية.وقال: "لا أبحث عن تغيير النظام في إيران بل منعه من امتلاك أسلحة نووية".كما زعم ترمب إنه حقق "حسماً عسكرياً كاملاً" ضد إيران خلال أربعة أشهر فقط، مقارنة بحروب أمريكية سابقة استمرت سنوات.وأشار ترمب إلى أن إيران ستشتري الذرة والقمح من الولايات المتحدة باستخدام الأموال الإيرانية المجمدة التي جرى الإفراج عنها.وقال إن المزارعين الأمريكيين سيوفرون لإيران الذرة والقمح وفول الصويا، مؤكداً أن عائدات النفط الإيرانية المفرج عنها مخصصة لشراء المواد الغذائية، وليس لإعادة بناء الجيش الإيراني.كما قال إن الحصار الأمريكي لمضيق هرمز "لم يُخترق"، وإنه "لم تتمكن أي سفينة من الوصول إلى إيران خلاله"، وفق تعبيره.وكان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس صرّح، أمس الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة يجب أن تتحقق من إزالة البرنامج النووي الإيراني بعمليات تفتيش مستمرة.وفي ليلة 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت إيران والولايات المتحدة مذكرة عن بعد، تسعى إلى إنهاء الصراع العسكري بينهما، الذي بدأ في 28 فبراير/ شباط الماضي. كما تحدد المذكرة جدولًا زمنيًا لموعد رفع الولايات المتحدة الحصار البحري وعودة إيران إلى الملاحة في مضيق هرمز.

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