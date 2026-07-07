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لافروف: رفض كييف استلام جثث القتلى يؤكد لامبالاتها تجاه مواطنيها
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لافروف: رفض كييف استلام جثث القتلى يؤكد لامبالاتها تجاه مواطنيها
لافروف: رفض كييف استلام جثث القتلى يؤكد لامبالاتها تجاه مواطنيها
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، في مؤتمرًا صحفيًا مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أن... 07.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-07T09:37+0000
2026-07-07T10:33+0000
روسيا
أفريقيا
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وقال لافروف مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: "فيما يتعلق بسؤالكم عن وضع كوستيانتينيفكا،أعتقد أن أفضل رد هو دعوة جيشنا للجانب الأوكراني للقدوم إلى كوستيانتينيفكا واستلام جثامين الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا. رفضت أوكرانيا، مؤكدةً بذلك مجدداً، كما سبق أن أكد الكثيرون، أنها لا تُولي أي اهتمام للأوكرانيين، أحياءً كانوا أم أمواتاً".وصف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مزاعم حلف شمال الأطلسي (الناتو) بأنه ليس في حالة حرب مع روسيا بأنها مضللة.أكد لافروف أنه بمشاركة مباشرة من أفراد عسكريين أوروبيين وأمريكيين، يتم تزويد كييف بالأسلحة والمعلومات الاستخباراتية والمساعدة عبر الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى البيانات اللازمة لتحديد وبرمجة الأسلحة الفتاكة المستخدمة لاستهداف على المواطنين الروس والأهداف المدنية.قال لافروف، رداً على أسئلة الصحفيين حول تصريحات الأمين العام لحلف الناتو مارك روته في قمة الحلف: "من المرجح أن يكون لزيادة الإنتاج العسكري والاستثمار في القدرات الصناعية سببان. الأول هو دفع نظام زيلينسكي إلى "الحد الأقصى"، بحيث، كما قال العديد من النخب الأوروبية في الحكومات وغيرها من الهياكل، تقوم أوكرانيا بمهمة الأوروبيين المتمثلة في استنزاف روسيا".وأشار إلى أن ن رغبة حلف الناتو في التوسع العسكري المفرط ستؤدي في نهاية المطاف إلى الهزيمة في هذا السباق.وقال لافروف: "كيف سينتهي هذا؟ سينتهي حتماً يوماً ما. إذا أرادوا التوسع العسكري المفرط، فسينتهي كل شيء بالهزيمة في سباقهم نحو التفوق".واوضح أن أوروبا لم تعد قادرة على إخفاء الوضع المتردي للاقتصاد الأوروبي، بما في ذلك الاقتصاد الألماني. وأضاف الوزير: "عندما يعاني القطاع الاجتماعي معاناة شديدة، وعندما تُخفّض المساعدات، وعندما يهجر الاقتصاد المدني أوروبا إلى الولايات المتحدة، حيث الظروف أكثر ملاءمة للأعمال".وأضاف: "أودّ أن أشير أيضاً إلى أننا أجرينا تبادلاً صريحاً للآراء حول الوضع في مضيق هرمز والخليج العربي عموماً".أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه سيزور النيجر يوم الأربعاء.وقبل الاجتماع الموسّع، عقد لافروف وعلي يوسف محادثات ثنائية. وفي وقت لاحق من يوم الثلاثاء، سيعقد لافروف محادثات مع وزير الخارجية الإثيوبي جدعون تيموثيوس. وتُعدّ إثيوبيا المحطة الأولى في جولة لافروف الأفريقية التي تبدأ هذا الأسبوع. وكانت آخر زيارة للوزير إلى إثيوبيا قبل أربع سنوات بالضبط، في يوليو/تموز 2022.لافروف يصل إلى أثيوبيا في مستهل جولة أفريقيةموسكو: لا توجد آلية لاستبعاد روسيا من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
https://sarabic.ae/20260704/لافروف-موسكو-وواشنطن-قادرتان-على-إيجاد-حلول-فعالة-للمشاكل-العالمية-والإقليمية-المعقدة-1114936339.html
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لافروف ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف يعقدان مؤتمرا صحفيا في أديس أبابا
سبوتنيك عربي
لافروف ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف يعقدان مؤتمرا صحفيا في أديس أبابا
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لافروف ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف يعقدان مؤتمرا صحفيا في أديس أبابا
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روسيا, أفريقيا
روسيا, أفريقيا

لافروف: رفض كييف استلام جثث القتلى يؤكد لامبالاتها تجاه مواطنيها

09:37 GMT 07.07.2026 (تم التحديث: 10:33 GMT 07.07.2026)
© Ruptly
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، في مؤتمرًا صحفيًا مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أن رفض أوكرانيا استلام جثث قتلى كوستيانتينيفكا يؤكد أنها لا تحتاج لا إلى الأحياء ولا إلى الأموات.
وقال لافروف مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: "فيما يتعلق بسؤالكم عن وضع كوستيانتينيفكا،أعتقد أن أفضل رد هو دعوة جيشنا للجانب الأوكراني للقدوم إلى كوستيانتينيفكا واستلام جثامين الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا. رفضت أوكرانيا، مؤكدةً بذلك مجدداً، كما سبق أن أكد الكثيرون، أنها لا تُولي أي اهتمام للأوكرانيين، أحياءً كانوا أم أمواتاً".

وتابع: : "(في أنكوريج ) عُرضت علينا مقترحات تسوية. استغرق الأمر بعض التفكير، لكننا وافقنا عليها. وأعتقد أن جميع التفسيرات الأخرى لما كان موجودًا وما لم يكن موجودًا غير مناسبة".

وصف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مزاعم حلف شمال الأطلسي (الناتو) بأنه ليس في حالة حرب مع روسيا بأنها مضللة.
© Ruptly
أكد لافروف أنه بمشاركة مباشرة من أفراد عسكريين أوروبيين وأمريكيين، يتم تزويد كييف بالأسلحة والمعلومات الاستخباراتية والمساعدة عبر الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى البيانات اللازمة لتحديد وبرمجة الأسلحة الفتاكة المستخدمة لاستهداف على المواطنين الروس والأهداف المدنية.
قال لافروف، رداً على أسئلة الصحفيين حول تصريحات الأمين العام لحلف الناتو مارك روته في قمة الحلف: "من المرجح أن يكون لزيادة الإنتاج العسكري والاستثمار في القدرات الصناعية سببان. الأول هو دفع نظام زيلينسكي إلى "الحد الأقصى"، بحيث، كما قال العديد من النخب الأوروبية في الحكومات وغيرها من الهياكل، تقوم أوكرانيا بمهمة الأوروبيين المتمثلة في استنزاف روسيا".
وأشار إلى أن ن رغبة حلف الناتو في التوسع العسكري المفرط ستؤدي في نهاية المطاف إلى الهزيمة في هذا السباق.
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وقال لافروف: "كيف سينتهي هذا؟ سينتهي حتماً يوماً ما. إذا أرادوا التوسع العسكري المفرط، فسينتهي كل شيء بالهزيمة في سباقهم نحو التفوق".
واوضح أن أوروبا لم تعد قادرة على إخفاء الوضع المتردي للاقتصاد الأوروبي، بما في ذلك الاقتصاد الألماني.
وأضاف الوزير: "عندما يعاني القطاع الاجتماعي معاناة شديدة، وعندما تُخفّض المساعدات، وعندما يهجر الاقتصاد المدني أوروبا إلى الولايات المتحدة، حيث الظروف أكثر ملاءمة للأعمال".

وأضاف: "نأمل أن تتمكنوا (رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي) في القمة الثالثة من تمثيل مفوضية الاتحاد الأفريقي شخصياً . ويركز جدول أعمال القمة على القضايا الراهنة المتعلقة بالتعاون بين روسيا والاتحاد الأفريقي في المجال المادي".

وأضاف: "أودّ أن أشير أيضاً إلى أننا أجرينا تبادلاً صريحاً للآراء حول الوضع في مضيق هرمز والخليج العربي عموماً".

وتابع: "فيما يتعلق بمضيق هرمز، نرحب بالمفاوضات الجارية. ونأمل أن تسمح هذه المفاوضات باستعادة حرية المرور عبر مضيق هرمز إلى الوضع الذي كانت عليه قبل أن تشن الولايات المتحدة وإسرائيل عدوانهما على الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2026
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه سيزور النيجر يوم الأربعاء.
وقبل الاجتماع الموسّع، عقد لافروف وعلي يوسف محادثات ثنائية. وفي وقت لاحق من يوم الثلاثاء، سيعقد لافروف محادثات مع وزير الخارجية الإثيوبي جدعون تيموثيوس.
وتُعدّ إثيوبيا المحطة الأولى في جولة لافروف الأفريقية التي تبدأ هذا الأسبوع. وكانت آخر زيارة للوزير إلى إثيوبيا قبل أربع سنوات بالضبط، في يوليو/تموز 2022.
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