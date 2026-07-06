https://sarabic.ae/20260706/الخارجية-الروسية-الحوار-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-مستمر-بشكل-يومي-1114995526.html
الخارجية الروسية: الحوار بين روسيا والولايات المتحدة مستمر بشكل يومي
الخارجية الروسية: الحوار بين روسيا والولايات المتحدة مستمر بشكل يومي
سبوتنيك عربي
أفاد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الاثنين، بأن الحوار بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية مستمر بشكل يومي وعلى مستويات مختلفة. 06.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-06T16:34+0000
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وقال ريابكوف للصحفيين: "يتواصل الوزير (وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف) ووزير الخارجية الأمريكي كتابيًا وشفهيًا، والحوار على مستوى العمل مستمر، بل يمكن القول بشكل يومي".وقال ريابكوف للصحفيين رداً على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستقوم بتقليص الاتصالات مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا في حال غيّرت واشنطن موقفها: "لا، نحن لا نغلق أي شيء أبداً، وسنواصل الاتصالات في كل الأحوال".
https://sarabic.ae/20260706/الخارجية-الروسية-بريطانيا-تدير-وتوجه-نظام-كييف-في-ارتكابه-الأعمال-الإرهابية-1114991372.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية الروسية: الحوار بين روسيا والولايات المتحدة مستمر بشكل يومي
أفاد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الاثنين، بأن الحوار بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية مستمر بشكل يومي وعلى مستويات مختلفة.
وقال ريابكوف للصحفيين: "يتواصل الوزير (وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف) ووزير الخارجية الأمريكي كتابيًا وشفهيًا، والحوار على مستوى العمل مستمر، بل يمكن القول بشكل يومي".
صرّح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بأن الصراع في أوكرانيا يمكن حله سريعًا إذا تحركت الولايات المتحدة بناءً على الموافقة التي قدمتها روسيا للمقترحات الأمريكية في قمة ألاسكا.
وقال ريابكوف للصحفيين، حول تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تسوية الصراع في أوكرانيا أقرب مما تبدو عليه: "لن أعلق على هذا التصريح تحديدًا، ولكن إذا كانت الإدارة الأمريكية مستعدة للتحرك بناءً على الموافقة التي قدمتها روسيا للمقترحات الأمريكية في أنكوريج، فمن المرجح أن يكون ذلك صحيحًا".
وقال ريابكوف للصحفيين رداً على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستقوم بتقليص الاتصالات مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا في حال غيّرت واشنطن موقفها: "لا، نحن لا نغلق أي شيء أبداً، وسنواصل الاتصالات في كل الأحوال".