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الخارجية الروسية: بريطانيا تدير وتوجه نظام كييف في ارتكابه الأعمال الإرهابية
الخارجية الروسية: بريطانيا تدير وتوجه نظام كييف في ارتكابه الأعمال الإرهابية
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، بأن بريطانيا تدير وتوجه نظام كييف خلال ارتكابه الأعمال الإرهابية. 06.07.2026, سبوتنيك عربي
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2026-07-06T12:46+0000
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وقالت زاخاروفا لوسائل إعلام روسية، تعليقاً على تصريح الاستخبارات الخارجية الروسية، أن هجوم كييف على متحف الدفاع في سيفاستوبول كان استفزازًا مخططًا له بدقة من قبل أجهزة الاستخبارات البريطانية: "بريطانيا تدير وتوجه نظام كييف خلال ارتكابه الأعمال الإرهابية".وأكدت زاخاروفا أن المعلومات التي وردت من مكتب رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته، كير ستارمر، بشأن خطط تزويد أوكرانيا باليورانيوم، جاءت تحديدًا في ظل استمرار هجمات القوات الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20260706/لتفادي-إغضاب-ترامب-إعلام-حظر-خطاب-زيلينسكي-في-قمة-الناتو-المرتقبة-1114991003.html
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روسيا, العالم

الخارجية الروسية: بريطانيا تدير وتوجه نظام كييف في ارتكابه الأعمال الإرهابية

12:46 GMT 06.07.2026
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2026
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، بأن بريطانيا تدير وتوجه نظام كييف خلال ارتكابه الأعمال الإرهابية.
وقالت زاخاروفا لوسائل إعلام روسية، تعليقاً على تصريح الاستخبارات الخارجية الروسية، أن هجوم كييف على متحف الدفاع في سيفاستوبول كان استفزازًا مخططًا له بدقة من قبل أجهزة الاستخبارات البريطانية: "بريطانيا تدير وتوجه نظام كييف خلال ارتكابه الأعمال الإرهابية".

صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم 24 يونيو/ حزيران الفائت، بأن لندن لم تدن، حتى الآن، غارات القوات المسلحة الأوكرانية على محطة زابوروجيه للطاقة النووية وكذلك على مدينة إنيرغودار حيث يعيش موظفو المحطة وعائلاتهم.

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وقالت زاخاروفا لوسائل إعلام روسية: "لندن لم تصدر أي بيان إدانة أو قلق بشأن هذه الهجمات (هجمات القوات الأوكرانية على محطة زابوروجيه للطاقة النووية ومدينة إنيرغودار)".

وأكدت زاخاروفا أن المعلومات التي وردت من مكتب رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته، كير ستارمر، بشأن خطط تزويد أوكرانيا باليورانيوم، جاءت تحديدًا في ظل استمرار هجمات القوات الأوكرانية.
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