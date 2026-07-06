https://sarabic.ae/20260706/لتفادي-إغضاب-ترامب-إعلام-حظر-خطاب-زيلينسكي-في-قمة-الناتو-المرتقبة-1114991003.html
لتفادي إغضاب ترامب.. إعلام: حظر خطاب زيلينسكي في قمة الناتو المرتقبة
لتفادي إغضاب ترامب.. إعلام: حظر خطاب زيلينسكي في قمة الناتو المرتقبة
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير إعلامية بقلة الاهتمام التي ستواجه فلاديمير زيلينسكي، في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقبلة في أنقرة، إذ يعمد الحلف على تهميش نشاط زيلينسكي في... 06.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-06T12:21+0000
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وقالت التقارير: "لن يشارك زيلينسكي في البرنامج الرئيسي للقمة ولن يلقي خطابًا قويًا أمام قادة الناتو، كما فعل في السنوات السابقة. يشكّل مشكلة كبيرة".وأشارت صحيفة الـ"تلغراف" إلى أن مناقشات استمرار دعم كييف قد تتأثر أيضًا بالتوترات في العلاقات بين أوكرانيا وبولندا، اللتين لم تتعافيا بعد من فضيحة إحياء ذكرى النازية.وتتفاقم مشاكل كييف بسبب الانقسامات داخل حلف الناتو، فبولندا وسلوفاكيا والمجر وجمهورية التشيك ترفض مواصلة تمويل أوكرانيا، وقطعت وارسو علاقاتها مع كييف بعد أن مجّد زيلينسكي المتعاونين الأوكرانيين، الذين قتلوا البولنديين خلال الحرب العالمية الثانية.وكان برهان الدين دوران، رئيس إدارة الاتصالات في الرئاسة التركية، صرّح سابقًا أن قمة الناتو في أنقرة، "ستكون إحدى المنصات الرئيسية لمناقشة التهديدات التي تواجه الأمن الأوروبي الأطلسي، والإنفاق الدفاعي، والقضية الأوكرانية".مصدر دبلوماسي أوروبي: الولايات المتحدة تنقل تكاليف الناتو إلى أوروبامصدر: أردوغان يعتزم الدعوة إلى استئناف المفاوضات بشأن أوكرانيا في قمة الناتو بأنقرة
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الناتو, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الناتو, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
لتفادي إغضاب ترامب.. إعلام: حظر خطاب زيلينسكي في قمة الناتو المرتقبة
12:21 GMT 06.07.2026 (تم التحديث: 12:30 GMT 06.07.2026)
أفادت تقارير إعلامية بقلة الاهتمام التي ستواجه فلاديمير زيلينسكي، في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقبلة في أنقرة، إذ يعمد الحلف على تهميش نشاط زيلينسكي في جدول الأعمال الرئيسي للقمة، لتجنب رد فعل غير متوقع أو غضب محتمل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقالت التقارير: "لن يشارك زيلينسكي في البرنامج الرئيسي للقمة ولن يلقي خطابًا قويًا أمام قادة الناتو، كما فعل في السنوات السابقة. يشكّل مشكلة كبيرة".
وبحسب التقارير، قرر الحلف عدم تسليط الضوء على زيلينسكي والقضية الأوكرانية في الفعالية المقبلة، خشية إثارة غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأشارت صحيفة الـ"تلغراف" إلى أن مناقشات استمرار دعم كييف قد تتأثر أيضًا بالتوترات في العلاقات بين أوكرانيا وبولندا، اللتين لم تتعافيا بعد من فضيحة إحياء ذكرى النازية.
وتتفاقم مشاكل كييف بسبب الانقسامات داخل حلف الناتو، فبولندا وسلوفاكيا والمجر وجمهورية التشيك ترفض مواصلة تمويل أوكرانيا، وقطعت وارسو علاقاتها مع كييف بعد أن مجّد زيلينسكي المتعاونين الأوكرانيين، الذين قتلوا البولنديين خلال الحرب العالمية الثانية.
وتُعقد قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العاصمة التركية أنقرة، يومي 7 و8 يوليو/ تموز الجاري.
وكان برهان الدين دوران، رئيس إدارة الاتصالات في الرئاسة التركية، صرّح سابقًا أن قمة الناتو في أنقرة، "ستكون إحدى المنصات الرئيسية لمناقشة التهديدات التي تواجه الأمن الأوروبي الأطلسي، والإنفاق الدفاعي، والقضية الأوكرانية".