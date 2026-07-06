لتفادي إغضاب ترامب.. إعلام: حظر خطاب زيلينسكي في قمة الناتو المرتقبة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
الخرف الرقمي وإدمان الهواتف الذكية، وحاجز أوميجا يروع أوروبا بموجة حر قاتلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
زئير المغرب ودموع السنغال.. وماذا يخبئ الفراعنة في فخ الكنغارو الأسترالي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:33 GMT
21 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
10:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:42 GMT
17 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
11:03 GMT
46 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
12:03 GMT
6 د
مساحة حرة
تقنية العلاج بالأكسجين في مصر طريقة للتعافي أم للترند؟
12:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:38 GMT
22 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
التقارب السوري اللبناني هل يمهد لتنسيق أمني مشترك ضد إسرائيل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
الرئيس المصري يفتتح مقر القيادة الاستراتيجية.. وأردوغان يطالب بدعم إقليمي لإحلال السلام في الشرق الأوسط
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الدلالات وراء تمديد ولاية "أوندوف" في الجولان السوري؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
08:29 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:52 GMT
8 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:03 GMT
36 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
09:39 GMT
11 د
بين بيروت والقاهرة
العين على المناطق التجريبية في لبنان, وفي الإقليم، هل يتشكل تحالف جديد يعيد رسم خريطة الشرق الأوسط؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
الجزائر تدعو إلى الدفاع عن سيادة السودان وسلامته الترابية
12:03 GMT
30 د
من الملعب
مونديال 2026: الدور الأول لم يقدّم الكثير... والاختبار الحقيقي يبدأ الآن
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
مسؤول: محطات جديدة تفتح أبوابها للسورية للطيران
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
دور روسي فاعل في بناء مشروعات تنموية كبرى في مصر
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي اللاعب الأهم في كأس العالم 2026
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260706/لتفادي-إغضاب-ترامب-إعلام-حظر-خطاب-زيلينسكي-في-قمة-الناتو-المرتقبة-1114991003.html
لتفادي إغضاب ترامب.. إعلام: حظر خطاب زيلينسكي في قمة الناتو المرتقبة
لتفادي إغضاب ترامب.. إعلام: حظر خطاب زيلينسكي في قمة الناتو المرتقبة
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير إعلامية بقلة الاهتمام التي ستواجه فلاديمير زيلينسكي، في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقبلة في أنقرة، إذ يعمد الحلف على تهميش نشاط زيلينسكي في... 06.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-06T12:21+0000
2026-07-06T12:30+0000
الناتو
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0b/1097689608_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5bbff8b63654d8068c5fa595edd678b3.jpg
وقالت التقارير: "لن يشارك زيلينسكي في البرنامج الرئيسي للقمة ولن يلقي خطابًا قويًا أمام قادة الناتو، كما فعل في السنوات السابقة. يشكّل مشكلة كبيرة".وأشارت صحيفة الـ"تلغراف" إلى أن مناقشات استمرار دعم كييف قد تتأثر أيضًا بالتوترات في العلاقات بين أوكرانيا وبولندا، اللتين لم تتعافيا بعد من فضيحة إحياء ذكرى النازية.وتتفاقم مشاكل كييف بسبب الانقسامات داخل حلف الناتو، فبولندا وسلوفاكيا والمجر وجمهورية التشيك ترفض مواصلة تمويل أوكرانيا، وقطعت وارسو علاقاتها مع كييف بعد أن مجّد زيلينسكي المتعاونين الأوكرانيين، الذين قتلوا البولنديين خلال الحرب العالمية الثانية.وكان برهان الدين دوران، رئيس إدارة الاتصالات في الرئاسة التركية، صرّح سابقًا أن قمة الناتو في أنقرة، "ستكون إحدى المنصات الرئيسية لمناقشة التهديدات التي تواجه الأمن الأوروبي الأطلسي، والإنفاق الدفاعي، والقضية الأوكرانية".مصدر دبلوماسي أوروبي: الولايات المتحدة تنقل تكاليف الناتو إلى أوروبامصدر: أردوغان يعتزم الدعوة إلى استئناف المفاوضات بشأن أوكرانيا في قمة الناتو بأنقرة
https://sarabic.ae/20260702/زيلينسكي-يلقي-اللوم-على-الغرب-كييف-تعاني-شح-الصواريخ-1114902384.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0b/1097689608_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_41a983d1449fbd34e0f7d63618765a54.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الناتو, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الناتو, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

لتفادي إغضاب ترامب.. إعلام: حظر خطاب زيلينسكي في قمة الناتو المرتقبة

12:21 GMT 06.07.2026 (تم التحديث: 12:30 GMT 06.07.2026)
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
أفادت تقارير إعلامية بقلة الاهتمام التي ستواجه فلاديمير زيلينسكي، في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقبلة في أنقرة، إذ يعمد الحلف على تهميش نشاط زيلينسكي في جدول الأعمال الرئيسي للقمة، لتجنب رد فعل غير متوقع أو غضب محتمل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقالت التقارير: "لن يشارك زيلينسكي في البرنامج الرئيسي للقمة ولن يلقي خطابًا قويًا أمام قادة الناتو، كما فعل في السنوات السابقة. يشكّل مشكلة كبيرة".

وبحسب التقارير، قرر الحلف عدم تسليط الضوء على زيلينسكي والقضية الأوكرانية في الفعالية المقبلة، خشية إثارة غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشارت صحيفة الـ"تلغراف" إلى أن مناقشات استمرار دعم كييف قد تتأثر أيضًا بالتوترات في العلاقات بين أوكرانيا وبولندا، اللتين لم تتعافيا بعد من فضيحة إحياء ذكرى النازية.
فلاديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن في فندق بايريشر هوف في ميونيخ بألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2026
زيلينسكي يلقي اللوم على الغرب... كييف تعاني "شح الصواريخ"
2 يوليو, 18:18 GMT
وتتفاقم مشاكل كييف بسبب الانقسامات داخل حلف الناتو، فبولندا وسلوفاكيا والمجر وجمهورية التشيك ترفض مواصلة تمويل أوكرانيا، وقطعت وارسو علاقاتها مع كييف بعد أن مجّد زيلينسكي المتعاونين الأوكرانيين، الذين قتلوا البولنديين خلال الحرب العالمية الثانية.

وتُعقد قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العاصمة التركية أنقرة، يومي 7 و8 يوليو/ تموز الجاري.

وكان برهان الدين دوران، رئيس إدارة الاتصالات في الرئاسة التركية، صرّح سابقًا أن قمة الناتو في أنقرة، "ستكون إحدى المنصات الرئيسية لمناقشة التهديدات التي تواجه الأمن الأوروبي الأطلسي، والإنفاق الدفاعي، والقضية الأوكرانية".
مصدر دبلوماسي أوروبي: الولايات المتحدة تنقل تكاليف الناتو إلى أوروبا
مصدر: أردوغان يعتزم الدعوة إلى استئناف المفاوضات بشأن أوكرانيا في قمة الناتو بأنقرة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала