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https://sarabic.ae/20260705/أردوغان-سيدعو-في-قمة-الناتو-بأنقرة-إلى-استئناف-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا-1114978667.html
مصدر: أردوغان سيدعو في قمة الناتو بأنقرة إلى استئناف المفاوضات بشأن أوكرانيا
مصدر: أردوغان سيدعو في قمة الناتو بأنقرة إلى استئناف المفاوضات بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استغلال اللقاءات الثنائية على هامش قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أنقرة، للدعوة إلى استئناف المفاوضات الرامية لتسوية... 05.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-05T22:52+0000
2026-07-05T22:52+0000
العالم
الناتو
أخبار تركيا اليوم
روسيا
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ومن المقرر أن تُعقد قمة الناتو في العاصمة التركية أنقرة يومي 7 و8 تموز/يوليو الحالي.وقال المصدر إن "الرئيس أردوغان سيشدد خلال لقاءاته مع القادة على هامش القمة على ضرورة استئناف عملية التفاوض بشأن أوكرانيا في أقرب وقت ممكن؛ إذ تعتبر تركيا أن المسار الدبلوماسي هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام مستدام".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق، خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة، بأن روسيا مستعدة لإجراء مفاوضات سلام مع أوكرانيا على أساس الاتفاقيات التي جرى التوصل إليها في إسطنبول عام 2022.يُذكر أن روسيا وأوكرانيا أجرتا ثلاث جولات من المفاوضات المباشرة في إسطنبول عام 2025، وأسفرت عن تبادل للأسرى. بالإضافة إلى ذلك، سلمت روسيا لنظام كييف جثامين العسكريين الأوكرانيين القتلى، كما تبادل الطرفان مسودات مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع
https://sarabic.ae/20221101/بوتين-وأردغان-يناقشان-هاتفيا-مسألة-اتفاقية-الحبوب--1069716422.html
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العالم, الناتو, أخبار تركيا اليوم, روسيا
العالم, الناتو, أخبار تركيا اليوم, روسيا

مصدر: أردوغان سيدعو في قمة الناتو بأنقرة إلى استئناف المفاوضات بشأن أوكرانيا

22:52 GMT 05.07.2026
© AP Photo / Ali Unalالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وزوجته أمينة أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وزوجته أمينة أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2026
© AP Photo / Ali Unal
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يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استغلال اللقاءات الثنائية على هامش قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أنقرة، للدعوة إلى استئناف المفاوضات الرامية لتسوية النزاع في أوكرانيا، وفقاً لما صرح به مصدر في الحكومة التركية لوكالة "سبوتنيك".
ومن المقرر أن تُعقد قمة الناتو في العاصمة التركية أنقرة يومي 7 و8 تموز/يوليو الحالي.
وقال المصدر إن "الرئيس أردوغان سيشدد خلال لقاءاته مع القادة على هامش القمة على ضرورة استئناف عملية التفاوض بشأن أوكرانيا في أقرب وقت ممكن؛ إذ تعتبر تركيا أن المسار الدبلوماسي هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام مستدام".
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين وأردغان يناقشان هاتفيا مسألة "اتفاقية الحبوب"
1 نوفمبر 2022, 14:08 GMT
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق، خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة، بأن روسيا مستعدة لإجراء مفاوضات سلام مع أوكرانيا على أساس الاتفاقيات التي جرى التوصل إليها في إسطنبول عام 2022.
يُذكر أن روسيا وأوكرانيا أجرتا ثلاث جولات من المفاوضات المباشرة في إسطنبول عام 2025، وأسفرت عن تبادل للأسرى. بالإضافة إلى ذلك، سلمت روسيا لنظام كييف جثامين العسكريين الأوكرانيين القتلى، كما تبادل الطرفان مسودات مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع
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