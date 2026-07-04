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بث مباشر... بدء مراسم تشييع علي خامنئي... فيديو
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لافروف: موسكو وواشنطن قادرتان على إيجاد حلول فعالة للمشاكل العالمية والإقليمية المعقدة
لافروف: موسكو وواشنطن قادرتان على إيجاد حلول فعالة للمشاكل العالمية والإقليمية المعقدة
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في رسالة تهنئة بمناسبة الذكرى الـ 250 لاستقلال الولايات المتحدة، أن روسيا والولايات المتحدة قادرتان على إيجاد حلول... 04.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-04T07:21+0000
2026-07-04T07:21+0000
سيرغي لافروف
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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ونقلت وزارة الخارجية الروسية، في بيان اليوم السبت برقية لافروف: "على ثقة من أنه من خلال بناء حوار صادق بروح المساواة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، استناداً إلى مراعاة المصالح الوطنية الأساسية، فإن روسيا والولايات المتحدة قادرتان على تحقيق نتائج مهمة وإيجاد حلول فعالة بشكل مشترك لأكثر المشاكل العالمية والإقليمية تعقيدا".وجاء في الرسالة التي نشرها موقع الكرملين في 14 يونيو/ حزيران: "أنا على ثقة من أنه من خلال الجهود المشتركة يُمكننا حقًا إعطاء بُعد جديد للعلاقات الروسية الأمريكية، وبذل الكثير لضمان الأمن والاستقرار على الساحة العالمية".وأفاد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في 24 يونيو، بوجود جمود في الحوار الروسي الأمريكي، بشأن إزالة مصادر التوتر والخلاف بين البلدين، لافتًا إلى أنه من المتوقع عقد جولة جديدة من المحادثات الثنائية حول هذه القضايا قبل نهاية الصيف الحالي.وقال ريابكوف، في مقابلة مع صحيفة" إزفستيا" الروسية: "هناك صعوبات في هذا الحوار. يمكننا اعتباره حاليًا في مرحلة جمود. في العام الماضي، تم تحقيق بعض النتائج الجيدة".الخارجية الروسية: القيادة الأوروبية تتجاوز الرايخ الثالث في مستوى العداء لروسيا
https://sarabic.ae/20260505/لافروف-يجري-محادثة-هاتفية-مع-روبيو-1113143702.html
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سيرغي لافروف, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
سيرغي لافروف, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

لافروف: موسكو وواشنطن قادرتان على إيجاد حلول فعالة للمشاكل العالمية والإقليمية المعقدة

07:21 GMT 04.07.2026
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2026
© Sputnik . Alexey Filippov
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صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في رسالة تهنئة بمناسبة الذكرى الـ 250 لاستقلال الولايات المتحدة، أن روسيا والولايات المتحدة قادرتان على إيجاد حلول فعالة لأكثر المشاكل العالمية والإقليمية تعقيداً من خلال بناء حوار صادق.
ونقلت وزارة الخارجية الروسية، في بيان اليوم السبت برقية لافروف: "على ثقة من أنه من خلال بناء حوار صادق بروح المساواة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، استناداً إلى مراعاة المصالح الوطنية الأساسية، فإن روسيا والولايات المتحدة قادرتان على تحقيق نتائج مهمة وإيجاد حلول فعالة بشكل مشترك لأكثر المشاكل العالمية والإقليمية تعقيدا".
وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في رسالة تهنئة لنظيره الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة عيد ميلاده الثمانين، عن ثقته في قدرتهما على إضفاء طابع جديد على العلاقات الروسية الأمريكية، والعمل معا لتحقيق الكثير لضمان الأمن والاستقرار العالميين.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2026
لافروف وروبيو يناقشان هاتفيا العلاقات الروسية الأمريكية
5 مايو, 17:09 GMT
وجاء في الرسالة التي نشرها موقع الكرملين في 14 يونيو/ حزيران: "أنا على ثقة من أنه من خلال الجهود المشتركة يُمكننا حقًا إعطاء بُعد جديد للعلاقات الروسية الأمريكية، وبذل الكثير لضمان الأمن والاستقرار على الساحة العالمية".
وأفاد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في 24 يونيو، بوجود جمود في الحوار الروسي الأمريكي، بشأن إزالة مصادر التوتر والخلاف بين البلدين، لافتًا إلى أنه من المتوقع عقد جولة جديدة من المحادثات الثنائية حول هذه القضايا قبل نهاية الصيف الحالي.
وقال ريابكوف، في مقابلة مع صحيفة" إزفستيا" الروسية: "هناك صعوبات في هذا الحوار. يمكننا اعتباره حاليًا في مرحلة جمود. في العام الماضي، تم تحقيق بعض النتائج الجيدة".
الخارجية الروسية: القيادة الأوروبية تتجاوز الرايخ الثالث في مستوى العداء لروسيا
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