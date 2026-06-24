https://sarabic.ae/20260624/ريابكوف-الحوار-الروسي-الأمريكي-بشأن-إزالة-مصادر-التوتر-والخلاف-بين-البلدين-في-حالة-جمود-1114643337.html
الخارجية: الحوار الروسي الأمريكي بشأن إزالة مصادر التوتر والخلاف بين البلدين في حالة جمود
الخارجية: الحوار الروسي الأمريكي بشأن إزالة مصادر التوتر والخلاف بين البلدين في حالة جمود
سبوتنيك عربي
أفاد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف اليوم الأربعاء، بوجود جمود في الحوار الروسي الأمريكي بشأن إزالة مصادر التوتر والخلاف بين البلدين، لافتا إلى أنه من... 24.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-24T02:01+0000
2026-06-24T02:01+0000
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روسيا
الخارجية الروسية
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وقال ريابكوف في مقابلة مع صحيفة" إزفستيا" الروسية : "هناك صعوبات في هذا الحوار. يمكننا اعتباره حاليًا في مرحلة جمود، في العام الماضي، تم تحقيق بعض النتائج الجيدة".ووفقاً له، هناك "تراجعات"، وكل تقدم جديد "يأتي على حساب بذل جهد كبير".وأوضح أن مناقشة القضايا العالقة التي تعرقل تطبيع العلاقات بين موسكو وواشنطن لا تُحرز أي تقدم يُذكر.و أشار إلى أنه من المتوقع عقد جولة جديدة من المحادثات الثنائية حول هذه القضايا قبل نهاية الصيف.
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روسيا, الخارجية الروسية, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الخارجية الروسية, الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية: الحوار الروسي الأمريكي بشأن إزالة مصادر التوتر والخلاف بين البلدين في حالة جمود
02:01 GMT 24.06.2026 (تم التحديث: 02:02 GMT 24.06.2026)
أفاد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف اليوم الأربعاء، بوجود جمود في الحوار الروسي الأمريكي بشأن إزالة مصادر التوتر والخلاف بين البلدين، لافتا إلى أنه من المتوقع عقد جولة جديدة من المحادثات الثنائية حول هذه القضايا قبل نهاية الصيف.
وقال ريابكوف في مقابلة مع صحيفة" إزفستيا" الروسية : "هناك صعوبات في هذا الحوار. يمكننا اعتباره حاليًا في مرحلة جمود، في العام الماضي، تم تحقيق بعض النتائج الجيدة".
وأضاف " لا أقول إننا وصلنا إلى طريق مسدود الآن، فهذا مبالغة".
ووفقاً له، هناك "تراجعات"، وكل تقدم جديد "يأتي على حساب بذل جهد كبير
".
وأوضح أن مناقشة القضايا العالقة التي تعرقل تطبيع العلاقات بين موسكو وواشنطن لا تُحرز أي تقدم يُذكر.
و أشار إلى أنه من المتوقع عقد جولة جديدة من المحادثات الثنائية حول هذه القضايا قبل نهاية الصيف.