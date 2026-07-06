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روسيا: لا توجد آلية لاستبعاد موسكو من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
روسيا: لا توجد آلية لاستبعاد موسكو من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
سبوتنيك عربي
أوضح مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، دميتري بوليانسكي، أنه لا توجد آلية لاستبعاد روسيا من المنظمة. 06.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-06T01:00+0000
2026-07-06T01:52+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقال بوليانسكي في تصريحات لـ"سبوتنيك": "قد يعلن الأوكرانيون بين الحين والآخر أننا لا نستحق العضوية. ولكن لا توجد آلية للاستبعاد من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا؛ فالمنظمة لا تملك حتى ميثاقاً بالمعنى الحرفي".كان نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، صرح بأنه لن يكون هناك حوار كامل بين الاتحاد الأوروبي وموسكو ما لم تأخذ أوروبا في الاعتبار مصالح روسيا الأمنية والوقائع على الأرض.وقال غالوزين في تصريحات لـ"سبوتنيك": "من الواضح أنه دون تغيير الأوروبيين لنهجهم، ودون رغبة حقيقية في أخذ مصالح روسيا الأمنية الجوهرية والوقائع على الأرض في الاعتبار، لن نكون قادرين على إجراء أي حوار كامل".وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق، بأن روسيا ليس لديها أوهام بشأن الخطط الحقيقية للاتحاد الأوروبي للمشاركة في التسوية في أوكرانيا. كما أشار في وقت سابق إلى أن فلاديمير زيلينسكي يطرح شروطاً فظة وغير واقعية على موسكو وعلى مشرفيه الأوروبيين فيما يتعلق بتسوية النزاع في أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20260706/الخارجية-الروسية-لا-حوار-بين-روسيا-والاتحاد-الأوروبي-إذا-تجاهلت-أوروبا-مصالح-موسكو-1114978810.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

روسيا: لا توجد آلية لاستبعاد موسكو من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

01:00 GMT 06.07.2026 (تم التحديث: 01:52 GMT 06.07.2026)
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
أوضح مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، دميتري بوليانسكي، أنه لا توجد آلية لاستبعاد روسيا من المنظمة.
وقال بوليانسكي في تصريحات لـ"سبوتنيك": "قد يعلن الأوكرانيون بين الحين والآخر أننا لا نستحق العضوية. ولكن لا توجد آلية للاستبعاد من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا؛ فالمنظمة لا تملك حتى ميثاقاً بالمعنى الحرفي".
وأوضح أن مسألة الاستمرار في المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تقررها كل دولة بشكل مستقل على مستوى رئيس الدولة.
كان نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، صرح بأنه لن يكون هناك حوار كامل بين الاتحاد الأوروبي وموسكو ما لم تأخذ أوروبا في الاعتبار مصالح روسيا الأمنية والوقائع على الأرض.
وقال غالوزين في تصريحات لـ"سبوتنيك": "من الواضح أنه دون تغيير الأوروبيين لنهجهم، ودون رغبة حقيقية في أخذ مصالح روسيا الأمنية الجوهرية والوقائع على الأرض في الاعتبار، لن نكون قادرين على إجراء أي حوار كامل".
وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2026
الخارجية الروسية: لا حوار بين روسيا والاتحاد الأوروبي إذا تجاهلت أوروبا مصالح موسكو
00:00 GMT
وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق، بأن روسيا ليس لديها أوهام بشأن الخطط الحقيقية للاتحاد الأوروبي للمشاركة في التسوية في أوكرانيا. كما أشار في وقت سابق إلى أن فلاديمير زيلينسكي يطرح شروطاً فظة وغير واقعية على موسكو وعلى مشرفيه الأوروبيين فيما يتعلق بتسوية النزاع في أوكرانيا.
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