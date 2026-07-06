https://sarabic.ae/20260706/الخارجية-الروسية-لا-حوار-بين-روسيا-والاتحاد-الأوروبي-إذا-تجاهلت-أوروبا-مصالح-موسكو-1114978810.html
الخارجية الروسية: لا حوار بين روسيا والاتحاد الأوروبي إذا تجاهلت أوروبا مصالح موسكو
الخارجية الروسية: لا حوار بين روسيا والاتحاد الأوروبي إذا تجاهلت أوروبا مصالح موسكو
سبوتنيك عربي
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، بأنه لن يكون هناك حوار كامل بين الاتحاد الأوروبي وموسكو ما لم تأخذ أوروبا في الاعتبار مصالح روسيا الأمنية... 06.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-06T00:00+0000
2026-07-06T00:00+0000
2026-07-06T00:59+0000
روسيا
الخارجية الروسية
أخبار أوكرانيا
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وقال غالوزين في تصريحات لـ"سبوتنيك": "من الواضح أنه دون تغيير الأوروبيين لنهجهم، ودون رغبة حقيقية في أخذ مصالح روسيا الأمنية الجوهرية والوقائع على الأرض في الاعتبار، لن نكون قادرين على إجراء أي حوار كامل".كما أشار في وقت سابق إلى أن فلاديمير زيلينسكي يطرح شروطاً فظة وغير واقعية على موسكو وعلى مشرفيه الأوروبيين فيما يتعلق بتسوية النزاع في أوكرانيا".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق، خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة، بأن روسيا مستعدة لإجراء مفاوضات سلام مع أوكرانيا على أساس الاتفاقيات التي جرى التوصل إليها في إسطنبول عام 2022.يُذكر أن روسيا وأوكرانيا أجرتا ثلاث جولات من المفاوضات المباشرة في إسطنبول عام 2025، وأسفرت عن تبادل للأسرى. بالإضافة إلى ذلك، سلمت روسيا لنظام كييف جثامين العسكريين الأوكرانيين القتلى، كما تبادل الطرفان مسودات مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع
https://sarabic.ae/20260705/أردوغان-سيدعو-في-قمة-الناتو-بأنقرة-إلى-استئناف-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا-1114978667.html
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روسيا, الخارجية الروسية, أخبار أوكرانيا
روسيا, الخارجية الروسية, أخبار أوكرانيا
الخارجية الروسية: لا حوار بين روسيا والاتحاد الأوروبي إذا تجاهلت أوروبا مصالح موسكو
00:00 GMT 06.07.2026 (تم التحديث: 00:59 GMT 06.07.2026)
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، بأنه لن يكون هناك حوار كامل بين الاتحاد الأوروبي وموسكو ما لم تأخذ أوروبا في الاعتبار مصالح روسيا الأمنية والوقائع على الأرض.
وقال غالوزين في تصريحات لـ"سبوتنيك": "من الواضح أنه دون تغيير الأوروبيين لنهجهم، ودون رغبة حقيقية في أخذ مصالح روسيا الأمنية الجوهرية والوقائع على الأرض في الاعتبار، لن نكون قادرين على إجراء أي حوار كامل".
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد صرح في وقت سابق بأن روسيا ليس لديها أوهام بشأن الخطط الحقيقية للاتحاد الأوروبي للمشاركة في التسوية في أوكرانيا.
كما أشار في وقت سابق إلى أن فلاديمير زيلينسكي يطرح شروطاً فظة وغير واقعية على موسكو وعلى مشرفيه الأوروبيين فيما يتعلق بتسوية النزاع في أوكرانيا
".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق، خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة، بأن روسيا مستعدة لإجراء مفاوضات سلام مع أوكرانيا على أساس الاتفاقيات التي جرى التوصل إليها في إسطنبول عام 2022.
يُذكر أن روسيا وأوكرانيا أجرتا ثلاث جولات من المفاوضات المباشرة في إسطنبول عام 2025، وأسفرت عن تبادل للأسرى. بالإضافة إلى ذلك، سلمت روسيا لنظام كييف جثامين العسكريين الأوكرانيين القتلى، كما تبادل الطرفان مسودات مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع