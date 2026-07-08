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لافروف: روسيا مستعدة لمساعدة أفريقيا في تعزيز استقلالها الاقتصادي
لافروف: روسيا مستعدة لمساعدة أفريقيا في تعزيز استقلالها الاقتصادي
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بأن روسيا مستعدة لمساعدة الدول الأفريقية في تعزيز استقلالها الاقتصادي. 08.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-08T19:46+0000
2026-07-08T19:46+0000
سيرغي لافروف
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روسيا
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وقال لافروف، في مؤتمر صحفي عقب اختتام المشاورات الوزارية الثانية "روسيا - تحالف دول الساحل"، إن الدول الأفريقية تشهد حاليًا "صحوة ثانية"، حيث تسعى إلى إدارة مواردها الطبيعية بنفسها.وشدد لافروف على أن روسيا، منذ عهد الاتحاد السوفيتي، أسهمت بشكل مكثف في تطوير الصناعات والقطاعات الاقتصادية الحكومية الأخرى في أفريقيا، بهدف بناء أسس التنمية الاقتصادية المستقلة للأصدقاء الأفارقة.وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أعلن في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بأنه نقل دعوة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى قادة بوركينا فاسو ومالي والنيجر للمشاركة في القمة الروسية الأفريقية الثالثة المقررة في موسكو.وأوضح لافروف خلال اجتماع مجلس وزراء خارجية "روسيا - تحالف دول الساحل": "في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، ستستضيف موسكو القمة الروسية الأفريقية الثالثة، وقد طلب الرئيس بوتين - متمنياً النجاح لاجتماعنا هذا - أن أنقل إلى قادتكم أنه سيكون سعيداً جداً برؤية رؤساء بوركينا فاسو ومالي والنيجر في هذه القمة".يذكر أن روسيا تسعى إلى تعزيز حضورها الاقتصادي في القارة الأفريقية عبر توسيع الشراكات التجارية والاستثمارية، والإسهام في مشاريع البنية التحتية والطاقة في العديد من الدول الأفريقية.
https://sarabic.ae/20260708/لافروف-ينقل-دعوة-بوتين-إلى-قادة-تحالف-دول-الساحل-لحضور-القمة-الروسية-الأفريقية-الثالثة-1115049062.html
https://sarabic.ae/20260623/البرهان-يؤكد-مشاركته-في-القمة-الروسية-الإفريقية-بموسكو-أكتوبر-المقبل-1114646149.html
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سيرغي لافروف, العالم, روسيا, موسكو
سيرغي لافروف, العالم, روسيا, موسكو

لافروف: روسيا مستعدة لمساعدة أفريقيا في تعزيز استقلالها الاقتصادي

19:46 GMT 08.07.2026
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2026
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova
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صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بأن روسيا مستعدة لمساعدة الدول الأفريقية في تعزيز استقلالها الاقتصادي.
وقال لافروف، في مؤتمر صحفي عقب اختتام المشاورات الوزارية الثانية "روسيا - تحالف دول الساحل"، إن الدول الأفريقية تشهد حاليًا "صحوة ثانية"، حيث تسعى إلى إدارة مواردها الطبيعية بنفسها.

وأضاف: "الهدف هو عدم تصدير هذه الموارد الطبيعية إلى دول أخرى، حيث يُنتج ويُستحوذ على الجزء الأكبر من قيمتها المضافة، بل نريد أن تتحقق هذه القيمة المضافة في القارة الأفريقية. روسيا على أتم الاستعداد للإسهام في ذلك".

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وشدد لافروف على أن روسيا، منذ عهد الاتحاد السوفيتي، أسهمت بشكل مكثف في تطوير الصناعات والقطاعات الاقتصادية الحكومية الأخرى في أفريقيا، بهدف بناء أسس التنمية الاقتصادية المستقلة للأصدقاء الأفارقة.

وختم بالقول: "اليوم، وفي ظلّ تحوّل هذا الموضوع إلى محور اهتمام رئيسي للاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية الأخرى في القارة الأفريقية، فإن شركاتنا وحكومتنا ومؤسساتنا الاقتصادية والمالية المعنية على أتمّ الاستعداد لتقديم الدعم الفعّال لأصدقائنا الأفارقة في هذا الصدد"، مشيراً إلى أن الكثير قد أُنجز بالفعل في هذا المجال، ولكن لا يزال هناك الكثير لفعله.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أعلن في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بأنه نقل دعوة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى قادة بوركينا فاسو ومالي والنيجر للمشاركة في القمة الروسية الأفريقية الثالثة المقررة في موسكو.
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وأوضح لافروف خلال اجتماع مجلس وزراء خارجية "روسيا - تحالف دول الساحل": "في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، ستستضيف موسكو القمة الروسية الأفريقية الثالثة، وقد طلب الرئيس بوتين - متمنياً النجاح لاجتماعنا هذا - أن أنقل إلى قادتكم أنه سيكون سعيداً جداً برؤية رؤساء بوركينا فاسو ومالي والنيجر في هذه القمة".
يذكر أن روسيا تسعى إلى تعزيز حضورها الاقتصادي في القارة الأفريقية عبر توسيع الشراكات التجارية والاستثمارية، والإسهام في مشاريع البنية التحتية والطاقة في العديد من الدول الأفريقية.
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