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وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
59 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
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https://sarabic.ae/20260710/إعلام-الجيش-الأمريكي-يوقف-ضرباته-مؤقتا-مع-استمرار-المفاوضات-1115087540.html
إعلام: الجيش الأمريكي يوقف ضرباته "مؤقتا" مع استمرار المفاوضات
إعلام: الجيش الأمريكي يوقف ضرباته "مؤقتا" مع استمرار المفاوضات
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن مصادر، الخميس، بأن الجيش الأمريكي علق ضرباته ضد إيران في ظل المفاوضات الجارية، لكنه يبدي استعدادًا لاستئنافها إذا اقتضت... 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T03:40+0000
2026-07-10T03:40+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأشارت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، في تقرير لها، نقلًا عن المسؤول الأمريكي، إلى أن الولايات المتحدة تتعمد شن الضربات ثم تعليقها مؤقتًا لتجنب التصعيد.وأضاف التقرير أن طواقم حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكون" كانت تقوم بتحميل الذخيرة في الطائرات المقاتلة، في حين كان الطيارون يتدربون على مناورات استعدادًا لضربات محتملة في وقت سابق من يوم الخميس.ووفقًا للتقرير، لفت مسؤولون أمريكيون إلى أن الادعاءات الإيرانية بشأن تنفيذ ضربات أمريكية جديدة الليلة هي ادعاءات غير صحيحة.وكانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت، ليلة الخميس، أن دوي انفجارات سُمع في بوشهر وكونارك وتشوغاداك. وتزامن ذلك مع ما نقلته قناة "نيوز نيشن" عن مسؤول أمريكي، بأن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالسعي نحو تحقيق تسوية مع إيران.يُذكر أنه في ليلة الأربعاء الماضي، شنت القوات الأمريكية سلسلة من الضربات العنيفة على إيران، وأفادت القوات الإيرانية بتوجيه ضربات انتقامية إلى قواعد أمريكية في البحرين والكويت، بينما اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة إنهاء الأعمال العدائية.
https://sarabic.ae/20260710/إعلام-واشنطن-ملتزمة-بإيجاد-حل-دبلوماسي-والمحادثات-الفنية-مع-طهران-مستمرة-1115085964.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: الجيش الأمريكي يوقف ضرباته "مؤقتا" مع استمرار المفاوضات

03:40 GMT 10.07.2026
© AP Photoالجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن مصادر، الخميس، بأن الجيش الأمريكي علق ضرباته ضد إيران في ظل المفاوضات الجارية، لكنه يبدي استعدادًا لاستئنافها إذا اقتضت الضرورة.
وأشارت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، في تقرير لها، نقلًا عن المسؤول الأمريكي، إلى أن الولايات المتحدة تتعمد شن الضربات ثم تعليقها مؤقتًا لتجنب التصعيد.
نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، يتحدث خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه بممثلين عن باكستان وإيران، ويقف بجواره، جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، إسلام آباد، باكستان. 12 نيسان/ أبريل 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
إعلام: واشنطن ملتزمة بإيجاد حل دبلوماسي والمحادثات الفنية مع طهران مستمرة
00:42 GMT
وأضاف التقرير أن طواقم حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكون" كانت تقوم بتحميل الذخيرة في الطائرات المقاتلة، في حين كان الطيارون يتدربون على مناورات استعدادًا لضربات محتملة في وقت سابق من يوم الخميس.
ووفقًا للتقرير، لفت مسؤولون أمريكيون إلى أن الادعاءات الإيرانية بشأن تنفيذ ضربات أمريكية جديدة الليلة هي ادعاءات غير صحيحة.
وكانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت، ليلة الخميس، أن دوي انفجارات سُمع في بوشهر وكونارك وتشوغاداك. وتزامن ذلك مع ما نقلته قناة "نيوز نيشن" عن مسؤول أمريكي، بأن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالسعي نحو تحقيق تسوية مع إيران.
يُذكر أنه في ليلة الأربعاء الماضي، شنت القوات الأمريكية سلسلة من الضربات العنيفة على إيران، وأفادت القوات الإيرانية بتوجيه ضربات انتقامية إلى قواعد أمريكية في البحرين والكويت، بينما اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة إنهاء الأعمال العدائية.
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