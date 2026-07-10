https://sarabic.ae/20260710/إعلام-الجيش-الأمريكي-يوقف-ضرباته-مؤقتا-مع-استمرار-المفاوضات-1115087540.html

إعلام: الجيش الأمريكي يوقف ضرباته "مؤقتا" مع استمرار المفاوضات

إعلام: الجيش الأمريكي يوقف ضرباته "مؤقتا" مع استمرار المفاوضات

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن مصادر، الخميس، بأن الجيش الأمريكي علق ضرباته ضد إيران في ظل المفاوضات الجارية، لكنه يبدي استعدادًا لاستئنافها إذا اقتضت... 10.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-10T03:40+0000

2026-07-10T03:40+0000

2026-07-10T03:40+0000

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أخبار إيران

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وأشارت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، في تقرير لها، نقلًا عن المسؤول الأمريكي، إلى أن الولايات المتحدة تتعمد شن الضربات ثم تعليقها مؤقتًا لتجنب التصعيد.وأضاف التقرير أن طواقم حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكون" كانت تقوم بتحميل الذخيرة في الطائرات المقاتلة، في حين كان الطيارون يتدربون على مناورات استعدادًا لضربات محتملة في وقت سابق من يوم الخميس.ووفقًا للتقرير، لفت مسؤولون أمريكيون إلى أن الادعاءات الإيرانية بشأن تنفيذ ضربات أمريكية جديدة الليلة هي ادعاءات غير صحيحة.وكانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت، ليلة الخميس، أن دوي انفجارات سُمع في بوشهر وكونارك وتشوغاداك. وتزامن ذلك مع ما نقلته قناة "نيوز نيشن" عن مسؤول أمريكي، بأن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالسعي نحو تحقيق تسوية مع إيران.يُذكر أنه في ليلة الأربعاء الماضي، شنت القوات الأمريكية سلسلة من الضربات العنيفة على إيران، وأفادت القوات الإيرانية بتوجيه ضربات انتقامية إلى قواعد أمريكية في البحرين والكويت، بينما اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة إنهاء الأعمال العدائية.

https://sarabic.ae/20260710/إعلام-واشنطن-ملتزمة-بإيجاد-حل-دبلوماسي-والمحادثات-الفنية-مع-طهران-مستمرة-1115085964.html

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