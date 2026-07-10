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وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
59 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
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مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20260710/إعلام-إسرائيل-تضغط-على-ترامب-لتوجيه-ضربة-ضد-إيران-1115089644.html
إعلام: إسرائيل تضغط على ترامب لتوجيه ضربة ضد إيران
إعلام: إسرائيل تضغط على ترامب لتوجيه ضربة ضد إيران
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب ترغب في الحصول على موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشن ضربة ضد إيران. 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T06:16+0000
2026-07-10T06:16+0000
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وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الخميس، أن إسرائيل تريد الحصول على الضوء الأخضر الأمريكي بشن ضربة جديدة ضد إيران، في وقت تقتصر المواجهة الراهنة على الجانبين الأمريكي والإيراني، دون أي تدخل إسرائيلي.وأشارت إلى أن "إسرائيل ليست طرفا في تبادل إطلاق النار الجاري بين أمريكا وإيران، لكنها سترد إذا تعرضت لهجوم من جانب طهران"، منوهة إلى تقديرات إسرائيلية بأن التصعيد سيستمر خلال الأيام المقبلة.ولفتت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى الحفاظ على تصعيد مدروس ضد إيران، لا يتطور إلى حرب شاملة، فيما متنع حاليا عن استهداف البنية التحتية للطاقة.وفي السياق نفسه، أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصادر، الخميس، بأن الجيش الأمريكي علق ضرباته ضد إيران في ظل المفاوضات الجارية، لكنه يبدي استعدادًا لاستئنافها إذا اقتضت الضرورة.وأشارت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، في تقرير لها، نقلًا عن المسؤول الأمريكي، إلى أن الولايات المتحدة تتعمد شن الضربات ثم تعليقها مؤقتًا لتجنب التصعيد. وأضاف التقرير أن طواقم حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكون" كانت تقوم بتحميل الذخيرة في الطائرات المقاتلة، في حين كان الطيارون يتدربون على مناورات استعدادًا لضربات محتملة في وقت سابق من يوم الخميس.ووفقًا للتقرير، لفت مسؤولون أمريكيون إلى أن الادعاءات الإيرانية بشأن تنفيذ ضربات أمريكية جديدة الليلة هي ادعاءات غير صحيحة.وكانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت، ليلة الخميس، أن دوي انفجارات سُمع في بوشهر وكونارك وتشوغاداك. وتزامن ذلك مع ما نقلته قناة "نيوز نيشن" عن مسؤول أمريكي، بأن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالسعي نحو تحقيق تسوية مع إيران.يُذكر أنه في ليلة الأربعاء الماضي، شنت القوات الأمريكية سلسلة من الضربات العنيفة على إيران، وأفادت القوات الإيرانية بتوجيه ضربات انتقامية إلى قواعد أمريكية في البحرين والكويت، بينما اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة إنهاء الأعمال العدائية.
https://sarabic.ae/20260710/إعلام-واشنطن-ملتزمة-بإيجاد-حل-دبلوماسي-والمحادثات-الفنية-مع-طهران-مستمرة-1115085964.html
https://sarabic.ae/20260709/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-مستعدون-لجولة-قتال-ثالثة-في-إيران-1115077794.html
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إيران, إسرائيل, العالم, الأخبار
إيران, إسرائيل, العالم, الأخبار

إعلام: إسرائيل تضغط على ترامب لتوجيه ضربة ضد إيران

06:16 GMT 10.07.2026
© AP Photo / Str/HOطائرة إسرائيلية
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Str/HO
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب ترغب في الحصول على موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشن ضربة ضد إيران.
وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الخميس، أن إسرائيل تريد الحصول على الضوء الأخضر الأمريكي بشن ضربة جديدة ضد إيران، في وقت تقتصر المواجهة الراهنة على الجانبين الأمريكي والإيراني، دون أي تدخل إسرائيلي.
وأشارت إلى أن "إسرائيل ليست طرفا في تبادل إطلاق النار الجاري بين أمريكا وإيران، لكنها سترد إذا تعرضت لهجوم من جانب طهران"، منوهة إلى تقديرات إسرائيلية بأن التصعيد سيستمر خلال الأيام المقبلة.
نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، يتحدث خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه بممثلين عن باكستان وإيران، ويقف بجواره، جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، إسلام آباد، باكستان. 12 نيسان/ أبريل 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
إعلام: واشنطن ملتزمة بإيجاد حل دبلوماسي والمحادثات الفنية مع طهران مستمرة
00:42 GMT
ولفتت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى الحفاظ على تصعيد مدروس ضد إيران، لا يتطور إلى حرب شاملة، فيما متنع حاليا عن استهداف البنية التحتية للطاقة.
وفي السياق نفسه، أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصادر، الخميس، بأن الجيش الأمريكي علق ضرباته ضد إيران في ظل المفاوضات الجارية، لكنه يبدي استعدادًا لاستئنافها إذا اقتضت الضرورة.
وأشارت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، في تقرير لها، نقلًا عن المسؤول الأمريكي، إلى أن الولايات المتحدة تتعمد شن الضربات ثم تعليقها مؤقتًا لتجنب التصعيد.
وأضاف التقرير أن طواقم حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكون" كانت تقوم بتحميل الذخيرة في الطائرات المقاتلة، في حين كان الطيارون يتدربون على مناورات استعدادًا لضربات محتملة في وقت سابق من يوم الخميس.
ووفقًا للتقرير، لفت مسؤولون أمريكيون إلى أن الادعاءات الإيرانية بشأن تنفيذ ضربات أمريكية جديدة الليلة هي ادعاءات غير صحيحة.
وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2026
وزير الدفاع الإسرائيلي: مستعدون لجولة قتال ثالثة في إيران
أمس, 15:50 GMT
وكانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت، ليلة الخميس، أن دوي انفجارات سُمع في بوشهر وكونارك وتشوغاداك. وتزامن ذلك مع ما نقلته قناة "نيوز نيشن" عن مسؤول أمريكي، بأن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالسعي نحو تحقيق تسوية مع إيران.
يُذكر أنه في ليلة الأربعاء الماضي، شنت القوات الأمريكية سلسلة من الضربات العنيفة على إيران، وأفادت القوات الإيرانية بتوجيه ضربات انتقامية إلى قواعد أمريكية في البحرين والكويت، بينما اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة إنهاء الأعمال العدائية.
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