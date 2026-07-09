وزير الدفاع الإسرائيلي: مستعدون لجولة قتال ثالثة في إيران

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
كأس العالم 2026... هل باتت السياسة لاعب هجوم أساسيّ؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
في لبنان... متى يحصل موظفو القطاع العام على حقوقهم المالية؟
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
08:31 GMT
30 د
ملفات ساخنة
هل تم اسقاط صيغة "نزع سلاح الفصائل" في اتفاق غزة ؟
09:03 GMT
29 د
من الملعب
مونديال 2026 المغرب عالمي والبرازيل تدفع ثمن غياب المنظومة
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
إنفانتينو... كيف سيتعامل مع مطالب استقالته من رئاسة الـ "فيفا"؟
10:00 GMT
123 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
12:03 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
16:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
بلا قيود
خبير: يجب زيادة الضغط على الحكومات لمنع تسييس كرة القدم
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الحكومة العراقية الجديدة تطلق حملة لمكافحة الفساد وجمع السلاح في يد الدولة
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
إنفانتينو... كيف سيتعامل مع مطالب استقالته من رئاسة الـ "فيفا"؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
أوروبا بين حرب إيران وصدمة الصين... وفرنسا هل تُصلح القطاع المصرفي السوري؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
الخميس، الساعة 12:00 بتوقيت موسكو
09:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيّض، واتصال أممي بحميدتي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:33 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:35 GMT
12 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
حصاد الأسبوع
خبير: نخشى من الانزلاق إلى مواجهة شاملة في المنطقة العربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260709/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-مستعدون-لجولة-قتال-ثالثة-في-إيران-1115077794.html
وزير الدفاع الإسرائيلي: مستعدون لجولة قتال ثالثة في إيران
وزير الدفاع الإسرائيلي: مستعدون لجولة قتال ثالثة في إيران
سبوتنيك عربي
صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي "مستعد وجاهز لاستئناف الحملة" في إيران. 09.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-09T15:50+0000
2026-07-09T15:50+0000
إسرائيل
إيران
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/1c/1114779692_0:74:1001:637_1920x0_80_0_0_e0ddcce62c37314d4dcc663756f0d6b3.jpg
وأضاف في كلمة ألقاها في حفل تخرج للطيارين، أن الجيش مستعد "لاستعادة التفوق الجوي وشن ضربات جوية إسرائيلية مستقلة في إيران لإزالة التهديدات، حتى لو كان ذلك للمرة الثالثة". وتابع: "إذا دعت الحاجة للعودة، فسنعود بقوة أكبر"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس: "نواصل جهودنا في قطاع غزة لتدمير البنية التحتية للأنفاق وإحباط مخططات أعدائنا، وفي لبنان، نواصل بكل قوة تدمير البنية التحتية للإرهاب في الخط الأمامي من القرى في إطار عملية "المحراث الفضي"، وفي الضفة الغربية، منذ دخول مقاتلينا معسكرات الإرهابيين وبقائهم فيها، انخفضت العمليات الإرهابية الفلسطينية بشكل ملحوظ بنسبة 85%".وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الأربعاء، أن تل أبيب تستعد لمعركة جديدة ضد إيران في ظل بقاء القوات الأمريكية حتى 2027.وكشف الموقع الإلكتروني "واللا"، أن "المنظومة العسكرية الإسرائيلية تستعد لمعركة جديدة ضد إيران في ظل بقاء القوات الأمريكية حتى 2027، ومحاولات إيرانية لجر "حزب الله" اللبناني لاتفاق وقف النار".ونقل الموقع عن مصدر أمني - لم يذكره - أن الجيش الأمريكي لم يقم بتقليص قواته العسكرية، بل حافظ على نفس التشكيل العسكري الذي كان عليه قبل وقف إطلاق النار.وأضاف المصدر أنه "بناء على اتفاقيات لوجستية توسطت فيها وزارة الدفاع الإسرائيلية والجيش لصالح الأمريكيين مع الموردين المحليين، ستبقى هذه القوات متمركزة في إسرائيل حتى مطلع عام 2027 على الأقل".وأوضح الموقع أن المؤسسة العسكرية في إسرائيل ترى أن إيران لا تنوي العودة إلى حرب شاملة، بل تسعى لشراء الوقت وتعظيم أوراقها التفاوضية، فيما حذرت مصادر أمنية من أن صبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ينفد بسبب التصعيد الإيراني المتمثل في التهديدات بالانتقام ومهاجمة ناقلات النفط.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن طهران "هاجمت قواعد أمريكية في الكويت والبحرين، ردًا على الضربات الأمريكية التي استهدفت إيران".وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.
https://sarabic.ae/20260709/العفو-الدولية-غارات-إسرائيلية-على-جنوب-لبنان-أودت-بحياة-أطفال-وأبادت-عائلات-كاملة-1115070783.html
https://sarabic.ae/20260709/استطلاع-رأي-إسرائيلي-آيزنكوت-يتفوق-على-نتنياهو-وبينيت-يتراجع-1115063099.html
إسرائيل
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/1c/1114779692_52:0:940:666_1920x0_80_0_0_ef6b7cd6a3d768981f67a517abb1a0a1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

وزير الدفاع الإسرائيلي: مستعدون لجولة قتال ثالثة في إيران

15:50 GMT 09.07.2026
© AP Photo / Thanassis Stavrakisوزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس
وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
تابعنا عبر
صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي "مستعد وجاهز لاستئناف الحملة" في إيران.
وأضاف في كلمة ألقاها في حفل تخرج للطيارين، أن الجيش مستعد "لاستعادة التفوق الجوي وشن ضربات جوية إسرائيلية مستقلة في إيران لإزالة التهديدات، حتى لو كان ذلك للمرة الثالثة".
وتابع: "إذا دعت الحاجة للعودة، فسنعود بقوة أكبر"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس: "نواصل جهودنا في قطاع غزة لتدمير البنية التحتية للأنفاق وإحباط مخططات أعدائنا، وفي لبنان، نواصل بكل قوة تدمير البنية التحتية للإرهاب في الخط الأمامي من القرى في إطار عملية "المحراث الفضي"، وفي الضفة الغربية، منذ دخول مقاتلينا معسكرات الإرهابيين وبقائهم فيها، انخفضت العمليات الإرهابية الفلسطينية بشكل ملحوظ بنسبة 85%".
حافلة مدرسية متضررة جراء غارة إسرائيلية في مدينة صور، جنوب لبنان، 25 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2026
"العفو الدولية": غارات إسرائيلية على جنوب لبنان أودت بحياة أطفال وأبادت عائلات كاملة
12:37 GMT
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الأربعاء، أن تل أبيب تستعد لمعركة جديدة ضد إيران في ظل بقاء القوات الأمريكية حتى 2027.
وكشف الموقع الإلكتروني "واللا"، أن "المنظومة العسكرية الإسرائيلية تستعد لمعركة جديدة ضد إيران في ظل بقاء القوات الأمريكية حتى 2027، ومحاولات إيرانية لجر "حزب الله" اللبناني لاتفاق وقف النار".
ونقل الموقع عن مصدر أمني - لم يذكره - أن الجيش الأمريكي لم يقم بتقليص قواته العسكرية، بل حافظ على نفس التشكيل العسكري الذي كان عليه قبل وقف إطلاق النار.
وأضاف المصدر أنه "بناء على اتفاقيات لوجستية توسطت فيها وزارة الدفاع الإسرائيلية والجيش لصالح الأمريكيين مع الموردين المحليين، ستبقى هذه القوات متمركزة في إسرائيل حتى مطلع عام 2027 على الأقل".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2026
استطلاع رأي إسرائيلي: آيزنكوت يتفوق على نتنياهو وبينيت يتراجع
07:32 GMT
وأوضح الموقع أن المؤسسة العسكرية في إسرائيل ترى أن إيران لا تنوي العودة إلى حرب شاملة، بل تسعى لشراء الوقت وتعظيم أوراقها التفاوضية، فيما حذرت مصادر أمنية من أن صبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ينفد بسبب التصعيد الإيراني المتمثل في التهديدات بالانتقام ومهاجمة ناقلات النفط.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن طهران "هاجمت قواعد أمريكية في الكويت والبحرين، ردًا على الضربات الأمريكية التي استهدفت إيران".
وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала