https://sarabic.ae/20260709/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-مستعدون-لجولة-قتال-ثالثة-في-إيران-1115077794.html

وزير الدفاع الإسرائيلي: مستعدون لجولة قتال ثالثة في إيران

وزير الدفاع الإسرائيلي: مستعدون لجولة قتال ثالثة في إيران

سبوتنيك عربي

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي "مستعد وجاهز لاستئناف الحملة" في إيران. 09.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-09T15:50+0000

2026-07-09T15:50+0000

2026-07-09T15:50+0000

إسرائيل

إيران

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/1c/1114779692_0:74:1001:637_1920x0_80_0_0_e0ddcce62c37314d4dcc663756f0d6b3.jpg

وأضاف في كلمة ألقاها في حفل تخرج للطيارين، أن الجيش مستعد "لاستعادة التفوق الجوي وشن ضربات جوية إسرائيلية مستقلة في إيران لإزالة التهديدات، حتى لو كان ذلك للمرة الثالثة". وتابع: "إذا دعت الحاجة للعودة، فسنعود بقوة أكبر"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس: "نواصل جهودنا في قطاع غزة لتدمير البنية التحتية للأنفاق وإحباط مخططات أعدائنا، وفي لبنان، نواصل بكل قوة تدمير البنية التحتية للإرهاب في الخط الأمامي من القرى في إطار عملية "المحراث الفضي"، وفي الضفة الغربية، منذ دخول مقاتلينا معسكرات الإرهابيين وبقائهم فيها، انخفضت العمليات الإرهابية الفلسطينية بشكل ملحوظ بنسبة 85%".وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الأربعاء، أن تل أبيب تستعد لمعركة جديدة ضد إيران في ظل بقاء القوات الأمريكية حتى 2027.وكشف الموقع الإلكتروني "واللا"، أن "المنظومة العسكرية الإسرائيلية تستعد لمعركة جديدة ضد إيران في ظل بقاء القوات الأمريكية حتى 2027، ومحاولات إيرانية لجر "حزب الله" اللبناني لاتفاق وقف النار".ونقل الموقع عن مصدر أمني - لم يذكره - أن الجيش الأمريكي لم يقم بتقليص قواته العسكرية، بل حافظ على نفس التشكيل العسكري الذي كان عليه قبل وقف إطلاق النار.وأضاف المصدر أنه "بناء على اتفاقيات لوجستية توسطت فيها وزارة الدفاع الإسرائيلية والجيش لصالح الأمريكيين مع الموردين المحليين، ستبقى هذه القوات متمركزة في إسرائيل حتى مطلع عام 2027 على الأقل".وأوضح الموقع أن المؤسسة العسكرية في إسرائيل ترى أن إيران لا تنوي العودة إلى حرب شاملة، بل تسعى لشراء الوقت وتعظيم أوراقها التفاوضية، فيما حذرت مصادر أمنية من أن صبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ينفد بسبب التصعيد الإيراني المتمثل في التهديدات بالانتقام ومهاجمة ناقلات النفط.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن طهران "هاجمت قواعد أمريكية في الكويت والبحرين، ردًا على الضربات الأمريكية التي استهدفت إيران".وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.

https://sarabic.ae/20260709/العفو-الدولية-غارات-إسرائيلية-على-جنوب-لبنان-أودت-بحياة-أطفال-وأبادت-عائلات-كاملة-1115070783.html

https://sarabic.ae/20260709/استطلاع-رأي-إسرائيلي-آيزنكوت-يتفوق-على-نتنياهو-وبينيت-يتراجع-1115063099.html

إسرائيل

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار