https://sarabic.ae/20260709/العفو-الدولية-غارات-إسرائيلية-على-جنوب-لبنان-أودت-بحياة-أطفال-وأبادت-عائلات-كاملة-1115070783.html

"العفو الدولية": غارات إسرائيلية على جنوب لبنان أودت بحياة أطفال وأبادت عائلات كاملة

"العفو الدولية": غارات إسرائيلية على جنوب لبنان أودت بحياة أطفال وأبادت عائلات كاملة

سبوتنيك عربي

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، إن ثلاث غارات جوية إسرائيلية استهدفت منازل مدنية في جنوب لبنان خلال شهر مارس/آذار الماضي، ما أسفر عن مقتل 24 مدنيًا،... 09.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-09T12:37+0000

2026-07-09T12:37+0000

2026-07-09T12:37+0000

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وأوضحت المنظمة، في تقرير نشرته على موقعها الرسمي، أنها أجرت تحقيقًا بشأن ثلاث غارات استهدفت منازل في منطقتي صور والنبطية، إضافة إلى قرية إركاي، خلال أيام 6 و12 و13 مارس/آذار، وأسفرت أيضًا عن إصابة ما لا يقل عن 18 شخصًا. وأشار التقرير إلى أن الأدلة التي جمعتها المنظمة توفر "أسسًا معقولة" للاعتقاد بأن القوات الإسرائيلية انتهكت أحكام القانون الدولي الإنساني، سواء بعدم التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية، أو بشن هجمات استهدفت مدنيين أو أعيانًا مدنية، أو بالإخفاق في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين. كما طالبت المنظمة السلطات اللبنانية بمنح المحكمة الجنائية الدولية اختصاصًا للنظر في الجرائم المرتكبة على الأراضي اللبنانية، إلى جانب إجراء تحقيقات مستقلة وذات مصداقية في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي.ووقّعت إسرائيل ولبنان، الشهر الماضي، اتفاقًا إطاريًا برعاية الولايات المتحدة يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.وشهدت واشنطن، منذ أبريل/ نيسان الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان، دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.

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