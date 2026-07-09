https://sarabic.ae/20260709/العفو-الدولية-غارات-إسرائيلية-على-جنوب-لبنان-أودت-بحياة-أطفال-وأبادت-عائلات-كاملة-1115070783.html
"العفو الدولية": غارات إسرائيلية على جنوب لبنان أودت بحياة أطفال وأبادت عائلات كاملة
"العفو الدولية": غارات إسرائيلية على جنوب لبنان أودت بحياة أطفال وأبادت عائلات كاملة
سبوتنيك عربي
قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، إن ثلاث غارات جوية إسرائيلية استهدفت منازل مدنية في جنوب لبنان خلال شهر مارس/آذار الماضي، ما أسفر عن مقتل 24 مدنيًا،... 09.07.2026, سبوتنيك عربي
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وأوضحت المنظمة، في تقرير نشرته على موقعها الرسمي، أنها أجرت تحقيقًا بشأن ثلاث غارات استهدفت منازل في منطقتي صور والنبطية، إضافة إلى قرية إركاي، خلال أيام 6 و12 و13 مارس/آذار، وأسفرت أيضًا عن إصابة ما لا يقل عن 18 شخصًا. وأشار التقرير إلى أن الأدلة التي جمعتها المنظمة توفر "أسسًا معقولة" للاعتقاد بأن القوات الإسرائيلية انتهكت أحكام القانون الدولي الإنساني، سواء بعدم التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية، أو بشن هجمات استهدفت مدنيين أو أعيانًا مدنية، أو بالإخفاق في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين. كما طالبت المنظمة السلطات اللبنانية بمنح المحكمة الجنائية الدولية اختصاصًا للنظر في الجرائم المرتكبة على الأراضي اللبنانية، إلى جانب إجراء تحقيقات مستقلة وذات مصداقية في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي.ووقّعت إسرائيل ولبنان، الشهر الماضي، اتفاقًا إطاريًا برعاية الولايات المتحدة يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.وشهدت واشنطن، منذ أبريل/ نيسان الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان، دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.
https://sarabic.ae/20260709/وزير-خارجية-لبنان-اتفاق-الإطار-أثبت-أن-القرار-اللبناني-لا-يصادر-1115069345.html
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أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
"العفو الدولية": غارات إسرائيلية على جنوب لبنان أودت بحياة أطفال وأبادت عائلات كاملة
قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، إن ثلاث غارات جوية إسرائيلية استهدفت منازل مدنية في جنوب لبنان خلال شهر مارس/آذار الماضي، ما أسفر عن مقتل 24 مدنيًا، بينهم 12 طفلًا، وإبادة عائلات بأكملها، مؤكدة أن هذه الهجمات تستوجب التحقيق فيها باعتبارها "جرائم حرب".
وأوضحت المنظمة، في تقرير
نشرته على موقعها الرسمي، أنها أجرت تحقيقًا بشأن ثلاث غارات استهدفت منازل في منطقتي صور والنبطية، إضافة إلى قرية إركاي، خلال أيام 6 و12 و13 مارس/آذار، وأسفرت أيضًا عن إصابة ما لا يقل عن 18 شخصًا.
وأشار التقرير إلى أن الأدلة التي جمعتها المنظمة توفر "أسسًا معقولة" للاعتقاد بأن القوات الإسرائيلية انتهكت أحكام القانون الدولي الإنساني، سواء بعدم التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية، أو بشن هجمات
استهدفت مدنيين أو أعيانًا مدنية، أو بالإخفاق في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.
ودعت نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، كريستين بيكرلي، المجتمع الدولي إلى فرض حظر شامل وفوري على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الهجمات، محذرة من أن استمرار الإفلات من العقاب من شأنه أن يشجع على تكرار الانتهاكات.
كما طالبت المنظمة السلطات اللبنانية بمنح المحكمة الجنائية الدولية اختصاصًا للنظر في الجرائم المرتكبة على الأراضي اللبنانية، إلى جانب إجراء تحقيقات مستقلة وذات مصداقية في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي.
ووقّعت إسرائيل ولبنان
، الشهر الماضي، اتفاقًا إطاريًا برعاية الولايات المتحدة يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، توقيع "الاتفاق الإطاري" مع لبنان
برعاية أمريكية بأنه "إنجاز كبير لإسرائيل"، لافتًا إلى أن القوات الإسرائيلية ستبقى في الحزام الأمني جنوبي لبنان حتى يتم تجريد "حزب الله" من سلاحه.
وشهدت واشنطن، منذ أبريل/ نيسان الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.
ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما
، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان، دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.