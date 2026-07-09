https://sarabic.ae/20260709/كاتس-إسرائيل-لم-تطلب-إذنا-من-أي-جهة-لدخول-لبنان-ولا-تحتاج-لإذن-للبقاء-هناك-1115062357.html

كاتس: إسرائيل لم تطلب إذنا من أي جهة لدخول لبنان ‏ولا تحتاج لإذن للبقاء هناك

كاتس: إسرائيل لم تطلب إذنا من أي جهة لدخول لبنان ‏ولا تحتاج لإذن للبقاء هناك

سبوتنيك عربي

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "القوات الإسرائيلية ستواصل وجودها في ما وصفها بـ"المنطقة الأمنية" إلى حين تجريد حزب الله من سلاحه في جميع أنحاء... 09.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-09T06:38+0000

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ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن كاتس، قوله: إن "إسرائيل لم تطلب إذنًا من أي جهة لدخول لبنان، ولا تحتاج إلى إذن للبقاء فيه".وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي سحق معظم قدرات حزب الله وقيادته خلال العامين والنصف الماضيين"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل أقامت منطقة أمنية تمتد من البحر غربًا حتى الشقيف وجبل الشيخ شرقًا".ووقّعت إسرائيل ولبنان، الشهر الماضي، اتفاقًا إطاريًا برعاية الولايات المتحدة يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، توقيع "الاتفاق الإطاري" مع لبنان برعاية أمريكية بأنه "إنجاز كبير لإسرائيل"، لافتًا إلى أن القوات الإسرائيلية ستبقى في الحزام الأمني جنوبي لبنان حتى يتم تجريد "حزب الله" من سلاحه.ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.

https://sarabic.ae/20260706/الرئيس-اللبناني-لا-يمكن-ترسيخ-سيادة-لبنان-دون-انسحاب-إسرائيل-من-الجنوب-1114992912.html

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