https://sarabic.ae/20260706/الرئيس-اللبناني-لا-يمكن-ترسيخ-سيادة-لبنان-دون-انسحاب-إسرائيل-من-الجنوب-1114992912.html
الرئيس اللبناني: لا يمكن ترسيخ سيادة لبنان دون انسحاب إسرائيل من الجنوب
الرئيس اللبناني: لا يمكن ترسيخ سيادة لبنان دون انسحاب إسرائيل من الجنوب
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في جنوب لبنان يقوض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، مشيرًا إلى أن الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية... 06.07.2026, سبوتنيك عربي
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ووفقا لبيان نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة اللبنانية على موقع "إكس"، اليوم الاثنين، فإن تصريحات عون جاءت خلال حوار عبر الفيديو مع "مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان".وقال عون إن "انسحاب إسرائيل من الأراضي التي لا تزال تحتلها في جنوب لبنان يمثل شرطا أساسيا لترسيخ سيادة الدولة وتمكين الجيش من الانتشار الكامل بتلك المناطق".وشدد الرئيس اللبناني على أن خيار الحرب الأهلية غير مطروح، مؤكدا أنه لا مكان لعودة الفتنة إلى البلاد، رغم ما وصفه بمحاولات بعض الأطراف لإثارة الانقسامات.ولفت جوزاف عون إلى أن اللجوء إلى التفاوض جاء بعد فشل الخيار العسكري في تحقيق أهدافه، معتبرًا أن استمرار إسرائيل في رفض الانسحاب من الأراضي اللبنانية لن يخدم الأهداف التي تسعى إليها كل من الولايات المتحدة ولبنان، والمتمثلة في استعادة سيادة الدولة وتعزيز مؤسساتها.وأشار عون إلى أن تعليق الدعاوى القانونية المتبادلة بين لبنان وإسرائيل يقتصر على فترة المفاوضات، ولا يعني التخلي عنها نهائيا.ووقعت إسرائيل ولبنان، الشهر الماضي، اتفاقا إطاريا برعاية الولايات المتحدة يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.وشهدت واشنطن، منذ أبريل/ نيسان الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار لبنان, لبنان, إسرائيل
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار لبنان, لبنان, إسرائيل
الرئيس اللبناني: لا يمكن ترسيخ سيادة لبنان دون انسحاب إسرائيل من الجنوب
أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في جنوب لبنان يقوض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، مشيرًا إلى أن الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية يشكلان الركيزة الأساسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في الجنوب، بما يضمن عودة السكان إلى مناطقهم.
ووفقا لبيان نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة اللبنانية على موقع "إكس"، اليوم الاثنين، فإن تصريحات عون جاءت خلال حوار عبر الفيديو مع "مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان".
وقال عون إن "انسحاب إسرائيل من الأراضي التي لا تزال تحتلها في جنوب لبنان
يمثل شرطا أساسيا لترسيخ سيادة الدولة وتمكين الجيش من الانتشار الكامل بتلك المناطق".
وشدد الرئيس اللبناني على أن خيار الحرب الأهلية غير مطروح، مؤكدا أنه لا مكان لعودة الفتنة إلى البلاد، رغم ما وصفه بمحاولات بعض الأطراف لإثارة الانقسامات.
ولفت جوزاف عون إلى أن اللجوء إلى التفاوض جاء بعد فشل الخيار العسكري في تحقيق أهدافه، معتبرًا أن استمرار إسرائيل في رفض الانسحاب من الأراضي اللبنانية لن يخدم الأهداف التي تسعى إليها كل من الولايات المتحدة ولبنان، والمتمثلة في استعادة سيادة الدولة وتعزيز مؤسساتها.
وأشار عون إلى أن تعليق الدعاوى القانونية المتبادلة بين لبنان وإسرائيل
يقتصر على فترة المفاوضات، ولا يعني التخلي عنها نهائيا.
ووقعت إسرائيل ولبنان، الشهر الماضي، اتفاقا إطاريا برعاية الولايات المتحدة يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.
وشهدت واشنطن، منذ أبريل/ نيسان الماضي، 5 جولات من المفاوضات
بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.