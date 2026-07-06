https://sarabic.ae/20260706/الرئيس-اللبناني-لا-يمكن-ترسيخ-سيادة-لبنان-دون-انسحاب-إسرائيل-من-الجنوب-1114992912.html

الرئيس اللبناني: لا يمكن ترسيخ سيادة لبنان دون انسحاب إسرائيل من الجنوب

الرئيس اللبناني: لا يمكن ترسيخ سيادة لبنان دون انسحاب إسرائيل من الجنوب

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في جنوب لبنان يقوض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، مشيرًا إلى أن الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية... 06.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-06T13:30+0000

2026-07-06T13:30+0000

2026-07-06T13:30+0000

العالم العربي

أخبار العالم الآن

أخبار لبنان

لبنان

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/10/1110413381_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_9339c6a4138ab9b5ebbe162aaa20c158.jpg

ووفقا لبيان نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة اللبنانية على موقع "إكس"، اليوم الاثنين، فإن تصريحات عون جاءت خلال حوار عبر الفيديو مع "مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان".وقال عون إن "انسحاب إسرائيل من الأراضي التي لا تزال تحتلها في جنوب لبنان يمثل شرطا أساسيا لترسيخ سيادة الدولة وتمكين الجيش من الانتشار الكامل بتلك المناطق".وشدد الرئيس اللبناني على أن خيار الحرب الأهلية غير مطروح، مؤكدا أنه لا مكان لعودة الفتنة إلى البلاد، رغم ما وصفه بمحاولات بعض الأطراف لإثارة الانقسامات.ولفت جوزاف عون إلى أن اللجوء إلى التفاوض جاء بعد فشل الخيار العسكري في تحقيق أهدافه، معتبرًا أن استمرار إسرائيل في رفض الانسحاب من الأراضي اللبنانية لن يخدم الأهداف التي تسعى إليها كل من الولايات المتحدة ولبنان، والمتمثلة في استعادة سيادة الدولة وتعزيز مؤسساتها.وأشار عون إلى أن تعليق الدعاوى القانونية المتبادلة بين لبنان وإسرائيل يقتصر على فترة المفاوضات، ولا يعني التخلي عنها نهائيا.ووقعت إسرائيل ولبنان، الشهر الماضي، اتفاقا إطاريا برعاية الولايات المتحدة يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.وشهدت واشنطن، منذ أبريل/ نيسان الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.

https://sarabic.ae/20260706/بري-يطالب-بتدخل-دولي-لوقف-عمليات-التدمير-الممنهج-لقرى-ومدن-جنوبي-لبنان-1114989011.html

https://sarabic.ae/20260706/إسرائيل-تعلن-تحييد-20-قياديا-من-حزب-الله-في-حداثا-جنوبي-لبنان-1114984231.html

أخبار لبنان

لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار لبنان, لبنان, إسرائيل